IND vs SL Live: अभिषेक शर्माने इतिहास घडविला, पाकिस्तानीला इथेही रडवले! रोहित शर्माच्या 'क्लासिक' विक्रमाशी बरोबरी

India vs Sri Lanka Asia Cup 2025 Marathi Live: अभिषेक शर्माने पुन्हा एकदा वादळी खेळी केली आणि श्रीलंका संघाच्या गोलंदाजांची धुलाई करताना त्याने मोठ्या विक्रमाची नोंद केली. त्याने आणखी एक अर्धशतक झळकावताना अनेक विक्रम मोडले. अभिषेक ३१ चेंडूंत ८ चौकार व २ षटकारांसह ६१ धावांवर झेलबाद झाला. .आशिया चषक फायनलच्या तयारीसाठी मैदानावर उतरलेल्या भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीचे आमंत्रण दिले गेले. दुसऱ्याच षटकात श्रीलंकेने फिरकीपटू महिशा तीक्षणाला आणले आणि त्याने एक अविश्वसनीय झेल घेऊन भारताला धक्का दिला. शुभमन गिल ( ४) याला सरळ फटका मारण्यास भाग पाडून तीक्षणाने डाईव्ह मारून झेल घेतला. भारतीय संघात जसप्रीत बुमराह व शिवम दुबे यांच्याजागी अर्शदीप सिंग व हर्षित राणा यांना घेऊन मैदानावर उतरला..Suryakumar Yadav: भारतीय कर्णधारावर ICC ने कारवाई केली, BCCI ची सटकली! थोपटले दंड, प्रकरण आता आणखी तापणार....भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये एक फलंदाज कमी आहे आणि त्यामुळे आघाडीच्या फलंदाजांवर मोठी जबाबदारी आहे. अभिषेक शर्माने नंतर मोर्चा सांभाळताना लंकन गोलंदाजांना ईंगा दाखवला. त्याने २२ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. त्यात ७ चौकार व २ षटकार यांचा समावेश होता..आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त सलग ७ सामन्यांत ३०+ धावा करणारा तो जगातील तिसरा फलंदाज ठरला. मोहम्मज रिझवान ( २०२१) आणि रोहित शर्मा ( २०२१-२२ ) यांनी असा पराक्रम केला आहे. ( Abhishek Sharma equals Rohit Sharma T20I record in Asia Cup 2025) .आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक २ वेळा ५० + धावा करणारा तो पाचवा फलंदाज ठरला. कॉलिन मुन्रो, जॉन्सर चार्ल्स, रोहित शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड यांनी हा पराक्रम केला आहे. ट्वेंटी-२० आशिया चषक स्पर्धेत एकाच हंगामात ३०० धावा करणारा अभिषेक पहिला फलंदाज ठरला. .भारताविरुद्ध Asia Cup Final जिंकायची असेल तर 'अभिषेक बच्चन'ला लवकर बाद करा! शोएब अख्तरचा पाकिस्तानींना अजब सल्ला, Video .पाकिस्तानचा मोहम्मद रिझवानने २८१ धावा केल्या होत्या. त्याने विराट कोहलीचा ( २७६) विक्रम मोडला होता. त्याने सूर्यकुमार यादवसह ३३ चेंडूंत ५९ धावा चोपल्या. वनिंदू हसरंगाने ही जोडी तोडताना सूर्याला ( १२) पायचीत केले.