Cricket

IND vs SL Live: अभिषेक शर्माने इतिहास घडविला, पाकिस्तानीला इथेही रडवले! रोहित शर्माच्या 'क्लासिक' विक्रमाशी बरोबरी

India vs Sri Lanka Marathi News: आशिया कप २०२५ मधील सुपर-४ फेरीत भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्मा याने पुन्हा एकदा जोरदार फलंदाजी करत श्रीलंकेविरुद्ध अर्धशतक झळकावले.
Abhishek Sharma Joins Rohit Sharma

Abhishek Sharma Joins Rohit Sharma

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Sri Lanka Asia Cup 2025 Marathi Live: अभिषेक शर्माने पुन्हा एकदा वादळी खेळी केली आणि श्रीलंका संघाच्या गोलंदाजांची धुलाई करताना त्याने मोठ्या विक्रमाची नोंद केली. त्याने आणखी एक अर्धशतक झळकावताना अनेक विक्रम मोडले. अभिषेक ३१ चेंडूंत ८ चौकार व २ षटकारांसह ६१ धावांवर झेलबाद झाला.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
IND vs SL
India vs Sri Lanka
cricket news today
Asia Cup
Mohammad Rizwan
Abhishek Sharma
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com