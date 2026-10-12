IND vs WI: टीम इंडियाच्या विजयाचा जल्लोष सुरू असतानाच स्टेडियममध्ये राडा! दोन तरुण भिडले, मारहाणीचा VIDEO व्हायरल; नेमकं काय घडलं?

IND VS WI STADIUM FIGHT VIDEO GOES VIRAL: भारत आणि वेस्ट इंडिज ( IND VS WI)यांच्यात सुरू असलेल्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील तिसरा सामना रविवारी इंदूर येथे पार पडला. या रोमांचक सामन्यात भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजवर १४ धावांनी विजय मिळवला. मागील सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर भारतीय संघाने या सामन्यात पुनरागमन करत मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली. मात्र, सामन्यानंतर विजयाच्या जल्लोषादरम्यान घडलेल्या एका घटनेने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. स्टेडियममधील प्रेक्षकांच्या गॅलरीत दोन तरुणांमध्ये झालेल्या हाणामारीचा २३ सेकंदांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..नेमकं काय घडलं?भारताच्या विजयानंतर स्टेडियममध्ये जल्लोष सुरू होता. त्याचवेळी प्रेक्षकांच्या गॅलरीत दोन तरुणांमध्ये वाद झाला. हा वाद वाढत गेल्यानंतर दोघांमध्ये मारहाण सुरू झाली. या घटनेत एका तरुणाचे कपडे फाटल्याचंही व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. मारामारीदरम्यान दोघेही खुर्च्यांवरून खाली पडले.आजूबाजूला उपस्थित असलेल्या प्रेक्षकांनी आणि तैनात पोलिसांनी मध्यस्थी करत हा वाद थांबवला. दरम्यान, या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून, भारताच्या विजयाच्या जल्लोषादरम्यान घडलेल्या या प्रकाराची चर्चा सुरू आहे..या सामन्यात वेस्ट इंडिजने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताकडून संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी डावाची सुरुवात केली. संजू लवकर बाद झाला; मात्र अभिषेक शर्माने आक्रमक फलंदाजी करत वेस्ट इंडिजच्या गोलंदाजांवर दबाव निर्माण केला. अभिषेकने अवघ्या ३० चेंडूंत ६९ धावांची खेळी केली. या खेळीत त्याने सहा चौकार आणि पाच षटकार मारले. त्याच्या या खेळीच्या जोरावर भारतीय संघाने २० षटकांत २२३ धावा केल्या आणि वेस्ट इंडिजसमोर विजयासाठी २२४ धावांचं लक्ष्य ठेवलं..Gautam Gambhir Reaction : 'गोलंदाजांचे करियर संकटात'! गौतम गंभीर खवळला; म्हणाला, हे असं क्रिकेट खेळायचं असेल....२२३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना वेस्ट इंडिजची सुरुवात खराब झाली. कर्णधार शाय होपला अर्शदीप सिंगने दुसऱ्याच षटकात पाच धावांवर त्रिफळाचीत केलं. त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी प्रतिस्पर्धी संघावर दबाव कायम ठेवला. वेस्ट इंडिजच्या संघाला २० षटकांत सात गडी गमावून २०९ धावाच करता आल्या. त्यामुळे भारताने हा सामना १४ धावांनी जिंकला. या विजयासह भारतीय संघाने पाच सामन्यांच्या मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली आहे..पुढचा सामना कधी?भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील मालिकेचा चौथा टी-२० सामना १४ ऑक्टोबर रोजी खेळवला जाणार आहे. मालिकेत आघाडी घेतलेल्या भारतीय संघाला हा सामना जिंकून आपली स्थिती आणखी मजबूत करण्याची संधी असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.