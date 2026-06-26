IND A vs SL A, Test: साई सुदर्शन पाठोपाठ कर्णधार ध्रुव जुरेलचंही खणखणीत शतक; भारतीय संघ ४०० धावा पार

India A vs Sri Lanka A Test: भारत अ विरुद्ध श्रीलंका अ संघात गुरुवारपासून (२६ जून) कसोटी मालिकेतील पहिला सामना सुरू झाला आहे. गॉलला होत असलेल्या या सामन्यात भारतीय संघाचे दमदार वर्चस्व पाहायला मिळाले आहे. या सामन्यात पहिल्याच दिवशी साई सुदर्शनने (Sai Sudharsan) शतक केले होते. त्याच्यानंतर आता भारत अ संघाचा कर्णधार ध्रुव जुरेलनेही (Dhruv Jurel) शतकी खेळी (Century) केली आहे. .IND A vs SL A: साई सुदर्शनचा शतकी दणका! श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटीत भारताला दिली दमदार सुरुवात.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर पहिल्या दिवशी साई सुदर्शनच्या शतकी खेळीच्या जोरावर भारताने ४ बाद ३३३ धावा केल्या होत्या. ध्रुव जुरेल ६८ धावांवर आणि शेख राशीद ५३ धावांवर नाबाद होता. त्यानंतर दुसऱ्या दिवसाची दोघांनीही सुरुवात चांगली केली होती. पण शेख राशिद ११३ चेंडूत ६३ धावांवर त्रिफळाचीत झाला. त्याला चमिका गुनसेकराने त्रिफळाचीत केले. यामुळे राशीद आणि जुरेल यांची १३६ धावांची भागीदारी तुटली. .पण नंतर जुरेलला हर्ष दुबेची साथ मिळाली. या दोघांनीही अर्धशतकी भागीदारी केली. यादरम्यान ध्रुव जुरेलने १८१ चेंडूत त्याचे शतक पूर्ण केले. त्यानंतरही तो चांगला खेळत होता. त्यामुळे भारताने ४०० धावांचा टप्पा सहज पार केला. पण नंतर ११० व्या षटकात हर्ष दुबेलाही ३० धावांवर चमिका गुनसेकराने बाद केले. त्यामुळे सारांश जैन जुरेलला साथ देण्यासाठी आला. .दरम्यान, दुसऱ्या दिवसातील पहिल्या सत्रातील बराच वेळ पावसामुळे वाया गेला होता. भारताने ११० षटकात ६ बाद ४४० धावा केल्या. त्यावेळी जुरेल १३१ धावांवल नाबाद होता, तर सारांश १ धावेवर नाबाद होता..IND A vs SL A: साई सुदर्शनचा शतकी दणका! श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटीत भारताला दिली दमदार सुरुवात.तत्पुर्वी भारताच्या पहिल्या डावात सलामीवीर साई सुदर्शनने १७५ चेंडूत १३२ धावांची खेळी केली. त्याने १९ चौकार मारले. तसेच आयुष पांडेने २५ आणि ऋतुराज गायकवाडने २२ धाावंची खेळी केली. देवदत्त पडिक्कल १२ धावावंर पायचीत झाला.श्रीलंकेकडून चमिका गुणसेकराने ३ विकेट्स घेतल्या, तर दिलम सदिराने २ विकेट्स घेतल्या. रविंदू फर्नांडोने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.