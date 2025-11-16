Cricket

Asia Cup, IND A vs PAK A: वैभव सूर्यवंशी, नमन धीर पाकिस्तानविरुद्ध बरसले! भारताने विजयासाठी ठेवलं 'इतक्या' धावांचं लक्ष्य

India A Set 137-Run Target for Pakistan A: आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२५ स्पर्धेत भारत अ संघाकडून वैभव सूर्यवंशी आणि नमन धीर यांनी आक्रमक खेळत चांगली सुरुवात केली. मात्र भारताचा संघ सर्वबाद झाला असला, तरी पाकिस्तानसमोर समाधानकारक लक्ष्य ठेवले आहे.
Vaibhav Suryavanshi | India A vs Pakistan A

Summary

  • आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२५ स्पर्धेत भारत अ संघाने पाकिस्तान अ संघाविरुद्ध १३७ धावांचे लक्ष्य ठेवले.

  • वैभव सूर्यवंशी आणि नमन धीर यांनी आक्रमक फलंदाजी करत अनुक्रमे ४५ आणि ३५ धावा केल्या.

  • मात्र, पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी पुनरागमन करत भारताला १९ षटकांत १३६ धावांवर रोखले.

