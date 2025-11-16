Asia Cup, IND A vs PAK A: वैभव सूर्यवंशी, नमन धीर पाकिस्तानविरुद्ध बरसले! भारताने विजयासाठी ठेवलं 'इतक्या' धावांचं लक्ष्य

आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२५ स्पर्धेत भारत अ संघाने पाकिस्तान अ संघाविरुद्ध १३७ धावांचे लक्ष्य ठेवले. वैभव सूर्यवंशी आणि नमन धीर यांनी आक्रमक फलंदाजी करत अनुक्रमे ४५ आणि ३५ धावा केल्या. मात्र, पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी पुनरागमन करत भारताला १९ षटकांत १३६ धावांवर रोखले..आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२५ स्पर्धेत भारत अ आणि पाकिस्तान अ संघात दोहामध्ये रविवारी (१६ नोव्हेंबर) सामना होत आहे. या सामन्यात भारतासाठी वैभव सूर्यवंशी आणि नमन धीर यांनी आक्रमक फलंदाजी केली. त्यांनी सुरुवात चांगली केली होती. पण नंतर पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी पुनरागमन करत भारताला १५० धावांच्या आत रोखले. त्यामुळे भारताला पाकिस्तानसमोर १३७ धावांचे लक्ष्य ठेवता आले..Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीची बॅट तळपली! 15 षटकार अन् 11 चौकरांसह आशिया कपमध्ये शतकी झंझावात.या सामन्यात पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले होते. त्यामुळे प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारताकडून वैभव सूर्यवंशी आणि प्रियांश आर्यने डावाची सुरुवात केली. वैभवने पहिल्याच चेंडूवर चौकार मारत सुरुवात केली. तो नेहमीप्रमाणे त्याच्या आक्रमक शैलीत फलंदाजी करत होता, तर प्रियांश त्याला साथ देत होता. पण प्रियांशला चौथ्या षटकात शाहिद अझिझने १० धावांवर अहमद डॅनियलच्या हातून झेलबाद केले. .त्यानंतर नमन धीर वैभवला साथ देण्यासाठी आला. या दोघांनी आक्रमक खेळ केला. त्यांनी ४९ धावांची भागीदारीही केली. पण आक्रमक खेळणाऱ्या नमनला साद सूदने इरफान खानच्या हातून झेलबाद करत सँडऑफ दिला. ज्यावरून त्याला अंपायरनेही ताकिद दिली. नमनने २० चेंडूत ६ चौकार आणि १ षटकारासह ३५ धावांची खेळी केली. तो बाद झाल्यानंतरही पुढच्याच षटकात वैभव सूर्यवंशीही अर्धशतकाच्या जवळ असताना बाद झाला. त्याला सुफियान मुकीमने बाद केले. त्याने २८ चेंडूत ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४५ धावा केलेल्या असताना त्याचा झेल मोहम्मद फैकने घेतला. .कर्णधार जितेश शर्माही फार काळ टिकू शकला नाही. तो ५ धावांवर बाद झाला. तसेच नेहल वढेराही ८ धावांवर बाद झाला, तर आशुतोष शर्मा शून्यावर बाद झाला. त्यामुळे भारताची अवस्था ६ बाद १०४ धावा झाली होती. नंतर रमणदीप सिंग आणि हर्ष दुबेने डाव पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला, पण रमणदीपही ११ धावांवर बाद झाला. यश ठाकूरही २ धावांवर बाद झाला. १९ व्या षटताच हर्ष दुबे आणि सुयश शर्मा यांनाही शाहिद अझिझने बाद करत भारताचा डाव संपवला. हर्षने १८ धावा केल्या, तर सुयश शून्यावर बाद झाला. भारताने १९ षटकात सर्वबाद १३६ धावा केल्या..Asia Cup: आशिया करंडक भारतात येणार? तोडगा निघण्याची बीसीसीआय सचिवांकडून माहिती.पाकिस्तानकडून शाहिद अझिझने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. साद मसूद आणि माझ सदाकत यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. उबैद शाह, सुफियान मुकीम आणि अहमद डॅनिएल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.