INDIA A SQUAD FOR ODI SERIES vs SOUTH AFRICA A : रोहित शर्मा, विराट कोहली यांचा वन डे संघात समावेश नाही; तिलक वर्माकडे नेतृत्व, तर ऋतुराज उप कर्णधार...

India A squad for ODI series vs South Africa A 2025 : बीसीसीआयने दक्षिण आफ्रिका ‘अ’ संघाविरुद्धच्या वन डे मालिकेसाठी भारत ‘अ’ संघाची घोषणा केली आहे. या संघाचे नेतृत्व तिलक वर्माकडे सोपवण्यात आले असून ऋतुराज गायकवाड उपकर्णधार असेल.
Virat Kohli - Rohit Sharma | Australia vs India 3rd ODI

BCCI announced India A’s ODI squad for series against South Africa A : भारत अ संघ तीन वन डे सामन्यांत दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध राजकोट येथे खेळणार आहे. या मालिकेत रोहित शर्मा व विराट कोहली हे दोन सीनियर खेळाडू खेळणार का, याची उत्सुकता होती. पण, बीसीसीआयने जाहीर केलेल्या संघात या दोघांचा समावेश केला गेलेला नाही. १३, १६ व १९ नोव्हेंबरला हे तीन सामने होणार आहेत. या संघाचे नेतृत्व तिलक वर्माकडे सोपवण्यात आले आहे, तर ऋतुराज गायकवाडकडे उप कर्णधारपद असणार आहे.

