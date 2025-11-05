INDIA A SQUAD FOR ODI SERIES vs SOUTH AFRICA A : रोहित शर्मा, विराट कोहली यांचा वन डे संघात समावेश नाही; तिलक वर्माकडे नेतृत्व, तर ऋतुराज उप कर्णधार...

BCCI announced India A’s ODI squad for series against South Africa A : भारत अ संघ तीन वन डे सामन्यांत दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध राजकोट येथे खेळणार आहे. या मालिकेत रोहित शर्मा व विराट कोहली हे दोन सीनियर खेळाडू खेळणार का, याची उत्सुकता होती. पण, बीसीसीआयने जाहीर केलेल्या संघात या दोघांचा समावेश केला गेलेला नाही. १३, १६ व १९ नोव्हेंबरला हे तीन सामने होणार आहेत. या संघाचे नेतृत्व तिलक वर्माकडे सोपवण्यात आले आहे, तर ऋतुराज गायकवाडकडे उप कर्णधारपद असणार आहे..रोहित व विराट हे सीनियर खेळाडू आहेत आणि त्यांना भारत अ संघाकडून खेळवण्यात बीसीसीआय निवड समिती उत्सुक नसल्याचे वृ्त्त हाती आले होते. त्यामुळेच त्यांची या मालिकेसाठी भारत अ संघात निवड झालेली नाही. रोहित व विराट हे दोघं ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर खेळले होते आणि रोहितने तिसऱ्या वन डेत शतक झळकावले होते. विराटनेही त्या सामन्यात अर्धशतक झळकावले होते..India Test Squad Announced: रिषभ पंतचे पुनरागमन, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर.इशान किशन या संघात परतला आहे. मागील दीड वर्ष तो भारतीय संघाबाहेर आहे आणि त्याला बीसीसीआयने वार्षिक करारातून वगळले होते. त्यानंतर त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करून दाखवली होती. अखेर त्याला भारत अ संघात स्थान मिळाले. मानव सुथारलाही देशांतर्गत स्पर्धेतील उल्लेखनीय कामगिरीची पोचपावती मिळवली..एबी डिव्हिलियर्स, ऐकतोस ना! प्लीज मला मदत कर... सूर्यकुमार यादवची आफ्रिकेच्या दिग्गजाला विनंती; म्हणाला, माझं करियर वाचव...India A’s squad for one-day team - तिलक वर्मा ( कर्णधार), ऋतुराज गायकवाड ( उप कर्णधार), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, इशान किशन, आयुष बदोनी, निशांत सिंधू, विपराज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, प्रभसिमरन सिंग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.