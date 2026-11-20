India A vs Nepal Live Score: एसीसी मेन्स आशिया कप रायझिंग स्टार्स २०२६ स्पर्धेत आज भारत अ आणि नेपाळ यांच्यात सामना खेळवला जात आहे. दोहा येथील वेस्ट एंड पार्क इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर झालेल्या नाणेफेकीत नेपाळने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ प्रथम फलंदाजी करत आहे. भारताकडून युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा यांनी डावाची सुरुवात केली आहे..या सामन्यात सर्वांचं लक्ष वैभव सूर्यवंशीच्या फलंदाजीकडे असणार आहे. अवघ्या १५ वर्षांच्या वैभवने याआधीही आपल्या फलंदाजीने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. त्याला अभिषेक शर्माची साथ मिळणार आहे. दोघेही आक्रमक फलंदाजीसाठी ओळखले जातात. त्यामुळे नेपाळच्या गोलंदाजांविरुद्ध ही जोडी कशी खेळते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. याशिवाय कर्णधार तिलक वर्मा आणि रिंकू सिंग यांच्याकडूनही मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल..यंदाच्या स्पर्धेत एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. याआधी रायझिंग स्टार्स आशिया कप टी-२० स्वरूपात खेळवला जात होता. मात्र, यंदा ही स्पर्धा ५० षटकांच्या स्वरूपात होत आहे. त्यामुळे भारतीय संघातील टी-२० क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना एकदिवसीय क्रिकेटमध्येही आपली क्षमता दाखवण्याची संधी मिळणार आहे..नेपाळविरुद्धच्या सामन्यासाठी भारतीय संघात काही बदल करण्यात आले आहेत. यष्टिरक्षक फलंदाज प्रभसिमरन सिंगला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळालेलं नाही. त्याच्या जागी कुमार कुशाग्रला संधी देण्यात आली आहे. दुखापतीनंतर हर्षित राणाचंही संघात पुनरागमन झालं आहे. त्याच्यासह प्रिन्स यादव वेगवान गोलंदाजीची जबाबदारी सांभाळणार आहे..दुसरीकडे, नेपाळचा संघही या सामन्यासाठी सज्ज आहे. संदीप लामिछानेच्या नेतृत्वाखाली नेपाळचा संघ मैदानात उतरला आहे. कुशल भुर्तेल, ललित राजबंशी आणि नंदन यादव यांसारखे खेळाडू नेपाळच्या संघात आहेत..भारत आणि नेपाळचे प्लेइंग इलेव्हनभारत अ : अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, आयुष बडोनी, तिलक वर्मा (कर्णधार), रिंकू सिंग, कुमार कुशाग्र (यष्टिरक्षक), सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्राज निगम, हर्षित राणा, प्रिन्स यादव.नेपाळ : कुशल भुर्तेल, अर्जुन कुमाल, लोकेश बाम, बसीर अहमद, दीपक प्रसाद डुमरे (यष्टिरक्षक), पवन सर्राफ, रशीद खान, प्रतिक्ष जीसी, संदीप लामिछाने (कर्णधार), नंदन यादव, ललित राजबंशी..भारत अ संघाचा या स्पर्धेतील हा ब गटातील सामना आहे. नेपाळनंतर भारतीय संघाचा सामना २२ नोव्हेंबरला पाकिस्तानशी होणार आहे. त्यानंतर २४ नोव्हेंबरला यूएईविरुद्ध भारत खेळणार आहे. गटातील पहिल्या दोन संघांना उपांत्य फेरीत प्रवेश मिळणार आहे. त्यामुळे भारताला पुढील फेरीत जाण्यासाठी चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.