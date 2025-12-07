Cricket

Gautam Gambhir: 'लोकांनी आमच्या क्षेत्रात नाक खुपसू नये, आम्ही...', वनडे मालिका जिंकल्यानंतर IPL मालकावर भडकला गंभीर

Gambhir Hits Back at DC Co-owner Parth Jindal: गौतम गंभीरने वनडे मालिका जिंकल्यानंतर दिल्ली कॅपिटल्सचे मालक पार्थ जिंदाल यांच्या टीकेला उत्तर दिले. कसोटी मालिकेत झालेल्या पराभवाबाबत त्याने भाष्य केले. तसेच वनडे मालिकेतील ऋतुराज गायकवाड आणि यशस्वी जैस्वालच्या कामगिरीचेही त्याने कौतुक केले.
Gautam Gambhir | India vs South Africa 3rd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिका जिंकली, ज्यात विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड आणि यशस्वी जैस्वाल यांनी शतके केली.

  • गौतम गंभीरने दिल्ली कॅपिटल्सचे मालक पार्थ जिंदाल यांच्या टीकेला उत्तर दिले.

  • कसोटीत भारतीय संघ संक्रमण काळात असून कर्णधार शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीमुळे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिकेत पराभव झाल्याचे गंभीरने सांगितले

