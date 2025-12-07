Gautam Gambhir: 'लोकांनी आमच्या क्षेत्रात नाक खुपसू नये, आम्ही...', वनडे मालिका जिंकल्यानंतर IPL मालकावर भडकला गंभीर

भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिका जिंकली, ज्यात विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड आणि यशस्वी जैस्वाल यांनी शतके केली. गौतम गंभीरने दिल्ली कॅपिटल्सचे मालक पार्थ जिंदाल यांच्या टीकेला उत्तर दिले. कसोटीत भारतीय संघ संक्रमण काळात असून कर्णधार शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीमुळे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिकेत पराभव झाल्याचे गंभीरने सांगितले.भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघातील वनडे मालिका शनिवारी संपली. या मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना शनिवारी विशाखापट्टणमला झाला, ज्यात भारताने ९ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयासह भारताने मालिकाही २-१ अशा फरकाने जिंकली. भारताने वनडे मालिकेपूर्वी झालेल्या कसोटी मालिकेत २-० असा पराभव स्वीकारला होता, हे अद्याप चाहते विसरलेले नाहीत. तथापि, वनडेत भारतासाठी अनेक खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली, विशेषत: विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, यशस्वी जैस्वाल यांनी शतके केली, तर केएल राहुल आणि रोहित शर्मा यांचीही कामगिरी चांगली झाली..IND vs SA, ODI: 'रोहित आणि मी अजूनही संघासाठी...', विराट मालिकावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर स्पष्टच बोलला; पाहा Video.दरम्यान, कसोटी मालिका हरल्यानंतर भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. दिल्ली कॅपिटल्सचे संघमालक पार्थ जिंदाल यांनी पोस्ट करत म्हटले होते की कसोटी आणि वनडे व टी२० साठी वेगवेगळे प्रशिक्षक हवेत. याबाबत आता वनडे मालिका जिंकल्यानंतर गंभीरने प्रत्युत्तर दिले आहे. त्याने कर्णधार शुभमन गिलची दुखापतीमुळे कसोटी मालिकेतील पराभवासाठी कारण असल्याचे म्हटले..गंभीर म्हणाला, 'कोणीही हे नाही पाहिलं की आम्ही पहिला सामना आमच्या कर्णधाराशिवाय खेळलो होते. त्याला दोन्ही डावात (कोलकाता कसोटीत) फलंदाजी करता आली नव्हती. मुख्य फरक हाच होता. मी कोणतंही कारण येऊन सांगत नाही, पण याचा अर्थ असंही नाही की तुम्ही वास्तव समोर आणू नये.''जेव्हा संघात संक्रमणातून जात असतो आणि तुम्ही तुमच्या कर्णधाराला गमावता, जो तुमचा फॉर्ममध्ये असलेला फलंदाजी आहे, ज्याने गेल्या ७ सामन्यात १००० हून अधिक धावा केलेल्या आहेत. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेसारख्या संघाविरुद्ध हा आमच्यासाठी मोठा धक्का होता.'गंभीर पुढे म्हणाला, 'अनेक लोकं अनेक गोष्टी बोलले, ज्यांचा क्रिकेटशी काहीही संबंध नाही. एक आयपीएल संघ मालकाने वेगवेगळे प्रशिक्षक असावेत, असंही लिहिलं. पण लोकांनी त्यांच्या क्षेत्राचा विचार करणे महत्वाचे आहे. आम्ही त्यांच्याबद्दल बोलत नाही, तर मग त्यांना आमच्या क्षेत्राबदद्ल बोलण्याचा अधिकार नाही.'.ऋतुराज, जैस्वालचे केले कौतुकगंभीरने ऋतुराज आणि जैस्वाल यांचेही कौतुक केले. ऋतुराजने या मालिकेत पहिल्यांदाच वनडेत चौथ्या क्रमांकावर खेळताना दुसऱ्या सामन्यात शतक केले होते. तसेच जैस्वालने तिसऱ्या वनडेत शतक केले होते. गंभीर म्हणाला, 'हे पाहा अद्याप वनडे वर्ल्डकप लांब आहे, त्यामुळे वर्तमानकाळात राहणे महत्त्वाचे आहे आणि युवा खेळाडूंनी येऊन त्यांच्या संधीचा फायदा घेणे महत्त्वाचे आहे. हे पाहा ऋतुराज गायकवाडने नव्या क्रमांकावर फलंदाजी केली, पण तो प्रतिभाशाली खेळाडू आहे. आम्हाला त्याला या मालिकेत संधी द्यायची होती, कारण तो खूप चांगल्या फॉर्ममध्ये होता. त्याने भारत अ संघासाठी ही चांगला खेळ याआधी केला होता. त्याने दुसऱ्या वनडेत शतक करत संधीचे सोने केले. संघ अडचणीत असताना तो फलंदाजीला गेला होता.''यशस्वीनेही कसोटी क्रिकेटमध्ये काय केले आहे, हे आपण पाहिले आहे. वनडे आणि टी२० मध्ये त्याची सुरुवात आहे. ऋतु आणि यशस्वी यांच्यापुढे मोठी कारकिर्द आहे.'गंभीरने म्हटले की वर्ल्ड कपपूर्वी काही खेळाडूंना संधी द्यायची आहे आणि ज्यांना संधी दिली जाईल, त्यांनी ती दोन्ही हातांनी झेलायला हवी..IND vs SA 3rd ODI: जैस्वालचं शतक अन् विराट-रोहितची फिफ्टी; भारताने दणदणीत विजयासह द. आफ्रिकेविरुद्ध मालिकाही जिंकली.टी२० क्रिकेटमध्ये दवाचा फारसा त्रास होणार नाहीभारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात ९ डिसेंबरपासून टी२० मालिका सुरू होणार आहे. या मालिकेतील सामने संध्याकाळी होणार असल्याने दोन्ही संघांवर दवाचा परिणाम दिसेल, त्यामुळे सामन्यावर फारसा वेगळा परिणाम जाणावणार नसल्याचे गंभीरने सांगितले. वनडेत दुसरा डाव संध्याकाळी सुरू होत असल्याने एका संघाला फलंदाजी करताना अधिक फायदा होत होता. पण टी२०मध्ये दोन्ही संघ संध्याकाळी खेळणार असल्याने त्याचा फारसा वेगळे आव्हान नसल्याचे गंभीर म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.