रोहित विराटशिवाय या आठवड्यात क्रिकेटचा डबल धमाका! शुभमन गिलपासून वैभव सूर्यवंशीपर्यंत स्टार खेळाडू मैदानात; पाकिस्तानशीही रंगणार लढत!

India cricket schedule: भारतीय संघ सध्या न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यात भारतीय संघाने टी-२० मालिका आणि वनडे मालिका आपल्या नावावर केली आहे. नुकत्याच रविवारी झालेल्या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी कमाल करत भारताला ५ वा आणि अंतिम सामना जिंकवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. परंतु आता भारतीय संघाचं पुढचं वेळापत्रक काय असणार आहे? यामध्ये भारतीय संघाचे दिग्गज खेळाडू रोहित शर्मा(Rohit Sharma) आणि विराट कोहली(Virat Kohli) हे दोघेही विश्रांती घेणार आहेत, तर युवा १५ वर्षीय खेळाडू वैभव सूर्यवंशी आपल्याला मैदानावर खेळताना दिसणार आहे. तसेच पाकिस्तानविरुद्ध भारतीय संघाचा सामना कधी होणार आहे?.एकीकडे भारतीय संघ न्यूझीलंडविरुद्ध दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी तयारी करत आहे. ही मालिका भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्यासाठी भारतीय संघाला ही मालिका आपल्या नावावर करावी लागणार आहे. भारतीय संघ १९ नोव्हेंबरपासून कसोटी मालिकेला सुरुवात करणार आहे. .IND vs NZ T20I: भारतीय संघाने विश्वविक्रम रचला! आता तिसरा सामना कधी, कुठे Live पाहता येणार? जाणून घ्या महत्त्वाचे अपडेट्स.तर दुसरीकडे टी-२० क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाचा सामना पाकिस्तानविरुद्ध होणार आहे. नुकताच भारतीय संघाने अंडर-१९ आशिया कपमध्ये पाकिस्तानला पराभूत करत आशिया कप आपल्या नावावर केला. भारतीय संघाने नवव्यांदा हा किताब जिंकला. परंतु आता पुन्हा एकदा भारतीय संघ पाकिस्तानशी आमनेसामने येणार आहे. राइजिंग स्टार्स आशिया कपमध्ये या दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी संघांमध्ये सामना होणार आहे. .यामध्ये युवा वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा आपल्याला मैदानात खेळताना दिसणार आहेत. तसेच १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या कसोटी मालिकेत शुभमन गिल, केएल राहुल आणि जसप्रीत बुमराह यांसारखे खेळाडू मैदानात उतरणार आहेत. न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिका जिंकल्यानंतर रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांसारखे दिग्गज खेळाडू विश्रांती घेणार आहेत..न्यूझीलंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. या संघाचं नेतृत्व शुभमन गिल करणार असून केएल राहुलकडे उपकर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या संघात यशस्वी जैस्वाल, देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, मोहम्मद सिराज आणि गुरनूर बरार यांचा समावेश आहे..IND vs NZ, Test Schedule: टी२० अन् वनडे मालिका तर जिंकली, आता रंगाणार कसोटीचा थरार; कधी अन् किती वाजता सुरू होणार सामने?.भारत पाकिस्तान सामना कधी होणार?राइजिंग स्टार्स आशिया कपला १९ नोव्हेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेत भारतीय संघाचा पहिला सामना २० नोव्हेंबरला नेपाळविरुद्ध होणार आहे. या संघाचं नेतृत्व तिलक वर्मा करणार आहे. त्याच्यासोबत या संघात वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, प्रभसिमरन सिंह, हर्षित राणा आणि प्रिन्स यादव यांसारखे खेळाडू खेळताना दिसणार आहेत.या स्पर्धेतील भारताचा दुसरा सामना पाकिस्तानविरुद्ध २२ नोव्हेंबरला होणार आहे. त्यामुळे या सामन्याकडे क्रिकेट चाहत्यांचं विशेष लक्ष असणार आहे.इंडिया ए संघाचं वेळापत्रक२० नोव्हेंबर - भारत विरुद्ध नेपाळ२२ नोव्हेंबर - भारत विरुद्ध पाकिस्तान२४ नोव्हेंबर - भारत विरुद्ध यूएई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.