IND vs PAK, Asia Cup: भारतच ठरला 'बॉस', पाकिस्तानच्या ठेचल्या नांग्या; कर्णधार सूर्यकुमारचं वाढदिवशी भारतीयांना स्पेशल गिफ्ट

India Beat Pakistan: भारताने पाकिस्तानविरुद्ध दणदणीत विजय मिळवताना आशिया कपमध्ये दुसरा सामना जिंकला. भारताने कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या वाढदिवशी हा विजय मिळवला. त्यातच सूर्यकुमारनेही चांगली खेळी केली.
Suryakumar Yadav - Tilak Varma | India vs Pakistan | Asia Cup 2025

Pranali Kodre
  • भारताने आशिया कपमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध दणदणीत विजय मिळवला.

  • सूर्यकुमार यादवच्या वाढदिवशी शानदार खेळी करत भारतीय चाहत्यांना विजयाचं खास गिफ्ट दिलं.

  • अभिषेक शर्मा आणि तिलक वर्मा यांच्यासह भारतीय गोलंदाजही या सामन्यात चमकले.

