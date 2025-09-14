IND vs PAK, Asia Cup: भारतच ठरला 'बॉस', पाकिस्तानच्या ठेचल्या नांग्या; कर्णधार सूर्यकुमारचं वाढदिवशी भारतीयांना स्पेशल गिफ्ट

भारताने आशिया कपमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध दणदणीत विजय मिळवला. सूर्यकुमार यादवच्या वाढदिवशी शानदार खेळी करत भारतीय चाहत्यांना विजयाचं खास गिफ्ट दिलं. अभिषेक शर्मा आणि तिलक वर्मा यांच्यासह भारतीय गोलंदाजही या सामन्यात चमकले. .भारतीय क्रिकेट संघाने रविवारी (१४ सप्टेंबर) पाकिस्तानविरुद्ध आशिया कप २०२५ स्पर्धेत दणदणीत विजय मिळवला आहे. दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात भारताने ७ विकेट्सने विजय मिळवला. त्यामुळे भारताचा या स्पर्धेतील हा दुसरा विजय ठरला. यासोबतच भारताने सुपर फोरमधील स्थान जवळपास पक्के केले आहे. विशेष म्हणजे कर्णधार सूर्यकुमारनेही कर्णधारपदाला साजेशी खेळी करत भारतीयांना विजयाचं खास गिफ्ट दिलं. .IND vs PAK, Asia Cup: बुमराह, कुलदीप, अक्षर, हार्दिक... सगळेच चमकले! शंभरी पार करतानाही पाकिस्तानला आठवले तारे.या सामन्यात पाकिस्तानने भारतासमोर विजयासाठी १२८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने १५.५ षटकात ३ विकेट्स गमावत १३१ धावा करत सहज पूर्ण केला. भारताकडून अभिषेक शर्माने सुरुवात दमदार केली होती. त्यानंतर सूर्यकुमार यादव आणि तिलक वर्मा यांच्या भागीदारीने भारतासाठी विजय सोपा केला.या सामन्यात भारताकडून शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा सलामीला फलंदाजीला उतरले होते. अभिषेकने नेहमीप्रमाणे आक्रमक सुरुवात केली. दोघांनी पहिल्या दोन षटकातच २० धावा पार केल्या. पण दुसऱ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर शुभमन गिलला १० धावांवर सैम आयुबच्या गोलंदाजीवर यष्टीरक्षक मोहम्मद हॅरीसने चपळाईने यष्टीचीत केले. .पण तरी कर्णधार सूर्यकुमार यादवसोबत फलंदाजी करतानाही अभिषेकने त्याच्या आक्रमक पवित्रा कायम ठेवला होता. पण अखेर अभिषेक चौथ्या षटकात अभिषेकचं वादळ सैम आयुबनेच थांबवलं. त्याच्या गोलंदाजीवर मोठा फटका मारण्याच्या नादात अभिषेक फहिम अश्रफकडे झेल देत बाद झाला. अभिषेकने १३ चेंडूत ४ चौकार आणि २ षटकारांसह ३१ धावा केल्या.अभिषेक बाद झाल्यानंतरही सूर्यकुमार यादव आणि तिलक वर्मा यांनी भारताचा डाव पुढे नेला. त्यांनी खराब चेंडूंचा समाचार घेतला, तर चांगल्या चेंडूंना सन्मान देत डाव पुढे नेताना अर्धशतकी भागीदारीही केली. पण अखेर त्यांची भागीदारी सैम आयुबनेच तोडली. त्याने १३ व्या षटकात तिलक वर्माला चकवले आणि त्रिफळाचीत केले. त्यामुळे तिलक ३१ चेंडूत ३१ धावा करून बाद झाला. .पण शिवम दुबेने कर्णधाराची साथ दिली. या दोघांनी काही नंतर आक्रमक शॉट खेळत भारताचा विजय आणखी जवळ आणला. अखेर १६ व्या षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर सुफियान मुकीमच्या विरुद्ध विजयी षटकार मारत भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. सूर्यकुमार यादव ३७ चेंडूत ५ चौकार आणि १ षटकारासह ४७ धावांची नाबाद खेळी केली. शिवम दुबे १० धावांवर नाबाद राहिला.पाकिस्तानकडून तिन्ही विकेट्स सैम आयुबनेच घेतल्या. बाकी गोलंदाजांना विकेट घेता आल्या नाही..IND vs PAK: अक्षरच्या गोलंदाजीवर मोठा शॉट मारायला गेला पण…; शानदार झेल घेत तिलकने झमानला दाखवला ‘शॉर्टकट टू पॅव्हेलियन’, पाहा व्हिडिओ.तत्पुर्वी, पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ९ बाद १२७ धावा केल्या. पाकिस्तानकडून सलामीवीर साहिबजादा फरहानने सर्वाधिक ४० धावांची खेळी केली. त्याने ४४ चेंडूत ही खेळी करताना १ चौकार आणि ३ षटकार मारले. त्याच्याशिवाय शाहिन आफ्रिदीने अखेरीस आक्रमक खेळ करताना ४ षटकारांसह ३३ धावांची नाबाद खेळी केली. या दोघांशिवाय पाकिस्तानच्या एकाही फलंदाजाने २० धावांचा टप्पा ओलांडला नाही. त्यांच्यापाठोपाठ फखर जमाने १७ धावांची आणि फहिम अश्रफने ११ धावांची खेळी केली.भारताकडून सर्वच गोलंदाजांनी चांगली गोलंदाजी केली. चायनामन गोलंदाज कुलदीप यादवने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. जसप्रीत बुमराह आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या, तर हार्दिक पांड्या आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..FAQs१. भारताने पाकिस्तानविरुद्ध किती विकेट्सने विजय मिळवला?➤ भारताने पाकिस्तानविरुद्ध ७ विकेट्सने विजय मिळवला.(How many wickets did India win by against Pakistan? – India won by 7 wickets.)२. या सामन्यात भारतासाठी सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?➤ सूर्यकुमार यादवने ४७ नाबाद धावा केल्या.(Who scored the most runs for India in this match? – Suryakumar Yadav with 47* runs.)३. पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना किती धावा केल्या?➤ पाकिस्तानने २० षटकात ९ बाद १२७ धावा केल्या.(How many runs did Pakistan score batting first? – 127/9 in 20 overs.)४. भारताकडून सर्वाधिक विकेट्स कोणी घेतल्या?➤ कुलदीप यादवने ३ विकेट्स घेतल्या.(Who took the most wickets for India? – Kuldeep Yadav with 3 wickets.)५. पाकिस्तानकडून सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?➤ साहिबजादा फरहानने ४० धावा आणि शाहिन आफ्रिदीने ३३ नाबाद धावा केल्या.(Who top-scored for Pakistan? – Sahibzada Farhan with 40 and Shaheen Afridi with 33*.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.