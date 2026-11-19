India Fined After Fifth ODI Against New Zealand by ICC: भारतीय क्रिकेट संघ सध्या न्यूझीलंड दौऱ्यावर असून टी२० पाठोपाठ वनडे मालिकाही जिंकली आहे. १५ नोव्हेंबर रोजी भारत आणि न्यूझीलंड संघात माऊंट मौंगानुई येथे वनडे मालिकेतील पाचवा आणि निर्णायक सामना झाला. हा सामना भारताने २२ धावांनी जिंकून मालिका ३-१ अशा फरकाने जिंकली. मात्र असे असले तरी या सामन्यानंतर भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) भारतीय संघावर मोठी कारवाई केली आहे. .IND vs NZ: मैदानावर अनेक खेळाडू होते, पण तिरंग्यासाठी धावला फक्त सिराज! video पाहून तुम्हीही कराल कौतुक.आयसीसीने भारतीय संघाच्या खेळाडूंवर सामना शुल्काच्या (Match Fee) ३५ टक्के दंड ठोठावला आहे. भारतीय संघावर षटकांची गती कमी राखल्याबद्दल (Slow Over Rate) ही कारवाई झाली आहे. भारतीय संघाकडून निर्धारित वेळेपेक्षा तब्बल ७ षटके उशीराने टाकण्यात आले. त्यामुळे खेळाडू आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या आयसीसी आचारसंहितेतील कलम २.२२ चे उल्लंघन झाले आहे..कलम २.२२ नुसार निर्धारित वेळेपेक्षा उशीरा टाकलेल्या जाणाऱ्या षटकासाठी खेळाडूंवर सामना शुल्काच्या ५ टक्के दंड ठोठावला जातो. या नियमानुसार ७ उशीरा टाकलेल्या षटकांसाठी भारतीय संघावर ३५ टक्के दंडाची कारवाई झाली. भारताचा प्रभारी कर्णधार श्रेयस अय्यरने चूक मान्य केली असून सामनाधिकारी रंजन मदुगल्ले यांनी केलेली कारवाई स्वीकारली आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील चौथ्या आणि पाचव्या वनडेत शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीत श्रेयस अय्यरने भारताचे नेतृत्व केले होते..पाचव्या वनडेत भारताचा विजयपाचव्या वनडेत भारतीय संघाच्या फलंदाजीची सुरुवात फारशी चांगली झाली नव्हती, पण मधल्या फळीने सावरल्याने आणि अक्षर पटेल व ईशान किशन यांच्या प्रत्येकी ४६ धावांच्या योगदानामुळे भारताने सर्वबाद २०९ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर मात्र अर्शदीप सिंग आणि मोहम्मद सिराज यांच्या तिखट माऱ्यासमोर न्यूझीलंड संघ १८७ धावांवरच सर्वबाद झाला. त्यामुळे भारताने हा सामना २२ धावांनी जिंकला..IND vs NZ, 1st Test: रचिन रवींद्रला DRS अभावी जीवदान, पण अखेर OUT! डॅरिल मिचेलचाही जैस्वालने घेतला भारी कॅच; लंचपर्यंत भारताचं वर्चस्व.या मालिकेतील पहिल्या दोन्ही सामन्यात पावसाच्या व्यत्ययानंतरही भारताने विजय मिळवले होते. त्यानंतर तिसरा सामना पावसामुळे रद्द झाला, तर चौथ्या सामन्यात न्यूझीलंडने २४४ धावांनी मोठा विजय मिळवत मालिकेत पुनरागमन केले होते. त्यामुळे पाचवा सामना निर्णायक होता. अखेर हा सामना भारताने जिंकत मालिकाही ३-१ फरकाने जिंकली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.