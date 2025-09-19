IND vs OMN : घाई कशाला...! अभिषेक शर्मा चुकला, पाठोपाठ हार्दिक पांड्याही दुर्दैवीरित्या बाद झाला; दोघांचा ३ चेंडूंत 'गेम'

भारताने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.शुभमन गिल दुसऱ्याच षटकात फैसल शाहच्या चेंडूवर ५ धावांवर बाद झाला.अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसनने पॉवरप्लेमध्ये आक्रमक खेळ दाखवत भारताला ६० धावांपर्यंत नेले..India vs Oman Marathi Live Update Cricket : भारतीय संघाला आशिया चषक २०२५ स्पर्धेत ओमानविरुद्ध चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडण्याची संधी आहे. पण, दुसऱ्याच षटकात शुभमन गिल माघारी परतला अन् नंतर एकाच षटकात तीन चेंडूंत भारताचे आणखी दोन फलंदाज माघारी परतले. हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya) दुर्दैवीरित्या रन आऊट झाला..टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीला आलेल्या भारतीय संघाला अपेक्षित सुरुवात करता आलेली नाही. ट्वेंटी-२० संघात बऱ्याच कालावधीनंतर पुनरागमन झालेला शुभमन गिल पुन्हा एकदा अपयशी ठरला. दुसऱ्याच षटकात फैसल शाहने सलामीवीर गिलचा ( ५) त्रिफळा उडवला. पहिली दोन षटकं सावध खेळून काढल्यानंतर अभिषेक शर्मा व संजू सॅमसन यांनी आक्रमकता दाखवली. शर्माला पाचव्या षटकात जीवदान मिळालं. .IND vs OMN : ओह shit..! शुभमन गिलचा ऑफ स्टम्प ओमानच्या गोलंदाजांने उखडून टाकला; संजू सॅमसनही गांगरला, Video .मोहम्मद नदीमने टाकलेला चेंडू अभिषेकच्या बॅटला घासून गेला, यष्टिरक्षकाला झेल घेता आला असता, परंतु तो चुकला. अम्पायरनेही तो चेंडू वाईड दिला, परंतु रिप्लेमध्ये चेंडू व बॅटचा संपर्क झाल्याचे दिसले. .संजू सॅमसनला आज तिसऱ्या क्रमांकावर खेळण्याची संधी मिळाली आणि त्यानेही फैसलचे षटक सावधपणे खेळून काढले. मात्र, अभिषेकने तिसऱ्या षटकापासून आक्रमक फटके खेचले आणि संजूनेही हात मोकळे करताना संघाला पॉवर प्लेमध्ये १ बाद ६० धावांपर्यंत पोहोचवले. पॉवर प्लेनंतर संजूने आक्रमकता दाखवली आणि समय श्रीवास्तवला चांगला चोप दिला. आठव्या षटकात अभिषेकचे वादळ शांत करण्यात ओमानला यश आले. .IND vs OMN : दोन बदलांसह भारत मैदानावर उतरला; सूर्यकुमार यादव खेळाडूंची नावं विसरला! म्हणाला, माझा रोहित झालाय... .जितेन रामानंदीनच्या बाहेरच्या चेंडूवर फटका मारण्याचा मोह अभिषेकला आवरता आला नाही आणि चेंडू बॅटला लागून यष्टिरक्षकाच्या हाती सहज विसावला. अभिषेक १५ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ३८ धावांवर बाद झाला. संजूसह त्याची ६६ ( ३४) धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. चौथ्या क्रमांकावर हार्दिक पांड्याला पाठवले गेले. पण, संजूच्या सरळ फटक्यावर त्याला माघारी जावे लागले. जितेनने झेलसाठी प्रयत्न केला, परंतु चेंडू त्याच्या हाताला लागून नॉन स्ट्रायकर एंडवरील यष्टिंवर आदळला. हार्दिक क्रिज सोडून खूपच पुढे गेला होता आणि त्याला १ धावेवर रन आऊट व्हावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.