T20 World Cup: भारत-पाकिस्तान सामन्यात खेळाडू हस्तांदोलन करणार का? समोर आले अपडेट्स

IND vs PAK Controversy : टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना सध्या क्रिकेट वर्तुळात प्रचंड चर्चेत आहे. काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तान सरकारने त्यांच्या संघाला हा सामना सामना न खेळण्यास सांगितले होते. पण हा निर्णय आता बदलण्यात आला असून सोमवारी पाकिस्तान संघाला सामना खेळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पण आता या सामन्यात दोन्ही संघांत हस्तांदोलन (Handshake) होणार नसल्याची शक्यता दाट आहे. भारत आणि पाकिस्तान (India vs Pakistan) यांच्यात १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये सामना होणार आहे. .IND vs PAK: पाकिस्तानचा नवा पोरखेळ! आता म्हणतायेत PSL भारतात दाखवणार नाही....काही रिपोर्ट्सनुसार रविवारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) आणि आयसीसीमध्ये (ICC) जी बैठक झाली, या बैठकीत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी (Mohsin Naqvi) यांनी विनंती केली होती की खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफमध्ये हस्तांदोलन खेळभावनेसाठी व्हायला पाहिजे. मात्र हस्तांदोलन करायचा की नाही, याबाबात आयसीसीची भूमिका मर्यादित आहे. त्यामुळे या सामन्यात हस्तांदोलन होण्याची शक्यता कमीच आहे..एमसीसीच्या क्रिकेट नियमांमध्येही खेळभावनेच्या प्रस्तावनेत प्रतिस्पर्ध्यांचा आदर करण्यास सांगितले आहे, पण कुठेही हस्तांदोलन अनिवार्य असल्याचे म्हटले नाही. त्यामुळे ज्यावेळी आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारतीय संघाकडून हस्तांदोलनास नकार दिला होता, त्यावेळी ते नियमातच होते..एप्रिल २०२५ मध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांनी जीव गमावला होता. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशा युद्धजनक परिस्थितीही निर्माण झाली होती. तेव्हापासून दोन देशातील संबंध अधिकड कडू झाले आहेत. याचा परिणाम क्रीडा क्षेत्रावरही झाला आहे. या हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान संघ आशिया कप २०२५ मध्ये पहिल्यांदाच आमने-सामने आले होते. त्यावेळी भारतीय संघाने सामने खेळले, पण पाकिस्तान संघातील सदस्यांशी कोणताही संबंध ठेवला नव्हता. नाणेफेकीनंतर आणि सामन्यानंतरही दोन्ही संघात हस्तांदोलन झाले नव्हते. हे प्रकरण बरंच चर्चेत होतं. याबाबत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने तक्रारही केली होती. मात्र बीसीसीआयने उत्तर देताना म्हटले होते की हस्तांदोलन ही प्रथा आहे, नियम नाही. आता हीच भूमिका टी२० वर्ल्ड कपदरम्यानही भारतीय संघाकडून घेण्यात येणार असल्याचे समजत आहे..क्रिकेट चाहत्यांसाठी पर्वणी ! एकाच दिवशी India vs Pakistan यांच्यात दोन लढती; T20 World Cup अन्... तारीख नोट करून ठेवा.दरम्यान, १५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्यासाठी कोलंबोत मोहसीन नक्वी हजर राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की आयसीसीने अनेक महिन्यांपूर्वीच हे जाहीर केले आहे की भारत आणि पाकिस्तान हे संघ एकमेकांच्या देशांचा दौरा करणार नाहीत. त्यांचे सामने तटस्थ ठिकाणी होतील. त्यामुळे चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये भारतीय संघ पाकिस्तानला गेला नव्हता. आता पाकिस्तानही भारतात न येता टी२० वर्ल्ड कपमधील सर्व सामने श्रीलंकेत खेळणार आहे. श्रीलंका या स्पर्धेसाठी भारतासोबत सहआयोजक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.