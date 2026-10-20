IND vs NZ: भुवनेश्वरचे पुनरागमन, पण वैभव सूर्यवंशी बाकावरच बसणार? पहिल्या T20I साठी कशी असेल भारताची Playing XI?

India's Probable XI for 1st T20I Against New Zealand : भारतीय टी२० संघाला २२ ऑक्टोबरपासून न्यूझीलंडमध्ये ५ सामन्यांची टी२० मालिका खेळायची आहे. मायदेशात वेस्ट इंडिजविरुद्धची टी२० मालिका संपल्यानंतर लगेचच भारतीय संघ न्यूझीलंडला गेला असून पाचच दिवसात मैदानात उतरणार आहे. त्यामुळे भारतीय संघासमोर परिस्थिती जुळवून घेऊन मैदानात उतरण्याचे आव्हान असणार आहे. भारताला न्यूझीलंड दौऱ्यात पहिला टी२० सामना २२ ऑक्टोबर रोजी ख्राईस्टचर्च येथे खेळायचा आहे. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी १२.३० वाजता सुरू होईल..IND vs NZ, Live Streaming: विंडीजसोबत बरोबरी, आता सुरू होणार न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I मालिकेचा थरार! कुठे आणि कधी पाहाणार सामने?.भूवनेश्वर कुमारचे पुनरागमनन्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भारताच्या टी२० संघात अनुभवी वेगवान गोलंदाज भुवनेश्वर कुमारलाही संधी मिळाली आहे. त्यामुळे आता तो पहिल्याच सामन्यातून भारताच्या संघात पुनरागमन करण्याची शक्यता आहे. त्याचा अनुभव आणि त्याची स्विंग गोलंदाजी न्यूझीलंडमध्ये भारतीय संघासाठी फायदेशीर ठरू शकते. तो भारतासाठी या सामन्यातून तब्बल ४ वर्षांनी खेळताना दिसेल. विशेष म्हणजे त्याने ४ वर्षांपूर्वी भारतासाठी शेवटचा टी२० सामना न्यूझीलंडविरुद्धच खेळला होता. पण गेल्या ४ वर्षात त्याला भारतीय संघात स्थान मिळत नव्हते. पण त्याने आयपीएल २०२५ आणि २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून दमदार कामगिरी केली. त्याचे बक्षीस त्याला मिळाले आहे. खरंतर १७ ऑक्टोबर रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध झालेल्या पाचव्या टी२० सामन्यासाठी भुवनेश्वर भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनचा भाग होता. पण हा सामना पावसामुळे रद्द करावा लागला, त्यामुळे त्याला गोलंदाजी करता आली नाही..दरम्यान वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघात असलेले जवळपास सर्वच खेळाडू न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेसाठीही भारतीय संघाचा भाग आहेत. फक्त यात एक बदल आहे. रवी बिश्नोईच्या जागेवर वरुण चक्रवर्तीला संधी मिळाली आहे.वैभव पुन्हा बाकावर?वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी२० मालिकेनंतर भारताचा टी२० कर्णधार श्रेयस अय्यरने संकेत दिले होते की भारतीय संघ संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनाच पुढील काही काळ तरी सलामीसाठी कायम करणार आहेत. कारण ते सातत्यपूर्ण कामगिरी करत आहेत. वैभवलाही योग्य वेळी संधी मिळेल, असं श्रेयस म्हणाला होता. त्यामुळे सध्या तरी न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात सलामीला सॅमसन आणि अभिषेक यांचीच जोडी खेळताना दिसण्याची शक्यता आहे..याशिवाय ईशान किशन, कर्णधार श्रेयस अय्यर, उपकर्णधार तिलक वर्मा हे देखील फलंदाजी फळीत कायम राहतील. अष्टपैलू नमन धीरने वेस्ट इंडिजविरुद्ध प्रभाव पाडला होता. त्यामुळे त्याला ६ व्या क्रमांकावर संधी मिळू शकते. ७ व्या क्रमांकावर अक्षर पटेल किंवा नितीश कुमार रेड्डी यांच्यापैकी एकाला संधी मिळण्याची शक्यता आहे..IND vs NZ: न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी कर्णधार शुभमन गिलचा मास्टरप्लॅन, स्वत:च्या खर्चानेच ५ गोलंदांजाना सोबत नेणार.गोलंदाजी फळीत फिरकी गोलंदाजीसाठी कुलदीप यादव किंवा वरुण चक्रवर्ती यांच्यापैकी एकला संधी मिळेल, त्यातही कुलदीपला संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. याशिवाय भूवनेश्वर कुमारसोबत अर्शदीप सिंग असेल. तसेच प्रिन्स यादव किंवा मयंक यादव यांच्यापैकी एकाला संधी मिळेल. दरम्यान, ७ व्या क्रमांकासाठी नितीशला संधी मिळाली, तर तो वेगवान गोलंदाजीसाठीही पर्याय ठरेल. तसेच अक्षर पटेलला संधी मिळाली, तर तो फिरकी गोलंदाजीत योगदान देऊ शकतो. त्यांच्याबद्दलचा निर्णय खेळपट्टी पाहून घेतला जाऊ शकतो.न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या टी२० सामन्यासाठी भारताची संभावित प्लेइंग इलेव्हनसंजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), नमन धीर, अक्षर पटेल/नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव/ मयंक यादव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.