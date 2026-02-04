U19 World Cup: विश्वविक्रमासह भारतीय संघ फायनलमध्ये! अफगाणिस्तानला नमवले, आता जेतेपदासाठी इंग्लंडशी भिडणार

India qualify for U19 World Cup 2026 Final: १९ वर्षांखालील वर्ल्डकप २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाने अंतिम सामन्यात जागा पक्की केली आहे. बुझवारी (४ फेब्रुवारी) हरारेमध्ये झालेल्या उपांत्य सामन्यात भारताने अफगाणिस्तानला ७ विकेट्सने पराभूत करत १० व्यांदा अंतिम सामना गाठला आहे. भारताच्या विजयात ऍरॉन जॉर्जने (Aaron George) शतक करत मोलाचा वाटा उचलला. आता सहाव्यांदा भारतीय संघ (Team India) विजेतेपद मिळवण्यासाठी उत्सुक असेल. अंतिम सामना शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी) इंग्लंडविरुद्ध होणार आहे. इंग्लंडने ऑस्ट्रेलियाला उपांत्य सामन्यात पराभूत करत अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे. .U19 Team India: मी आहे काळजी नको... वैभव सूर्यवंशीचं सिक्स मारून अर्धशतक केल्यानंतर सूर्या स्टाईल सेलिब्रेशन; Video Viral.बुधवारी झालेल्या उपांत्य सामन्यात अफगाणिस्तानने भारतासमोर ३११ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने ४१.१ षटकात ३ विकेट्स गमावत पूर्ण केला.१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये (U19 World Cup) हा सर्वोच्च धावांचा यशस्वी पाठलाग आहे. यापूर्वी कोणत्याच संघाने एवढे मोठे लक्ष्य पार केले नव्हते. हा विक्रम यापूर्वी न्यूझीलंडच्या नावावर होता. २००६ मध्ये झालेल्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये न्यूझीलंडने आयर्लंडविरुद्ध ३०५ धावांचा यशस्वी पाठलाग केला होता..भारताकडून ऍरॉन जॉर्ज आणि वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) यांनी डावाची सुरुवात केली होती. दोघांनीही चांगली सुरुवात केली. वैभव आक्रमक खेळत असताना दुसऱ्या बाजूने जॉर्ज त्याला साथ देत होता. वैभवने २४ चेंडूत अर्धशतकही केले. पण आक्रमक खेळणाऱ्या वैभवला १० व्या षटकात नूरीस्तानी ओमरझाईने ओस्मान सादातच्या हातून झेलबाद केले. वैभवने ३३ चेंडूत ९ चौकार आणि ४ षटकारांसह ६८ धावांची खेळी केली. त्याने जॉर्जसोबत ९० धावांची भागीदारी केली.तो बाद झाल्यानंतरही कर्णधार आयुष म्हात्रेने (Ayush Mhatre) जॉर्जची चांगली साथ दिली. या दोघांनीही शतकी भागीदारी करण्यासोबत त्यांचे अर्धशतके पूर्ण केली. या दोघांनी भारतीय संघाला २७ षटकांच्या आतच २०० धावांचा टप्पा पार करून देत विजयाचा मार्ग सोपा केला. .U19 World Cup: भारताविरुद्ध सेमीफायनलमध्ये अफगाणिस्तानच्या दोघांची शतकं, विक्रमही नावावर अन् संघाच्या ३०० धावाही पार....मात्र आयुष २७ व्या षटकात बाद झाला. त्यालाही नूरीस्तानी ओमरझाईने ओस्मान सादातच्या हातून झेलबाद केले. आयुषने ५९ चेंडूत ५ चौकार आणि ४ षटकारांसह ६२ धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतरही जॉर्जने जबाबदारी खांद्यावर घेतली, त्याला उपकर्णधार विहान मल्होत्राची साथ मिळाली. ऍरॉन जॉर्जने ९४ चेंडूत शतक पूर्ण केले. त्याचे हे या स्पर्धेतील पहिले शतक आहे. पण भारताला विजयासाठी केवळ ११ धावांची गरज असताना जॉर्ज बाद झाला. त्याला वहिदुल्लाह झाद्रानने बाद केले. त्याचा झेल निझिफुल्ला आमिरीने घेतला. जॉर्जने १०४ चेंडूत १५ चौकार आणि २ षटकारांसह ११५ धावांची खेळी केली. नंतर उर्वरित धावा विहान मल्होत्रा आणि वेदांत त्रिवेदी यांनी पूर्ण केल्या. विहान ४७ चेंडूत ३८ धावांवर नाबाद राहिला, तर वेदांत ६ चेंडूत ५ धावांवर नाबाद राहिला.अफगाणिस्तानकडून नूरीस्तानी ओमरझाईने २ विकेट्स घेतल्या, तर वहिदुल्लाह झाद्रानने १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, अफगाणिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ४ बाद ३१० धावा केल्या. अफगाणिस्तानकडून फैझल शिनोझादाने ९३ चेंडूत ११० धावांची खेळी केली. तसेच उझेरुल्ला नियाझाईने ८६ चेंडूत १०१ धावांची नाबाद खेळी केली. या दोघांमध्ये तिसऱ्या विकेटसाठी १४८ धावांची भागीदारी केली होती. तसेच सलामीवीर ओस्मान सादातने ३९ धावांचे आणि खालिद अहमदझाईन ३१ धावांचे योगदान दिले.भारताकडून दीपेश देवेंद्रन आणि कनिष्क चौहान यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.