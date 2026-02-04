U19 Team India: मी आहे काळजी नको... वैभव सूर्यवंशीचं सिक्स मारून अर्धशतक केल्यानंतर सूर्या स्टाईल सेलिब्रेशन; Video Viral

Vaibhav Suryavanshi Fifty in U19 WC Semifinal: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतही १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीच्या प्रतिभेची चुणूक दाखवली आहे. बुधवारी (४ फेब्रुवारी) हरारेमध्ये भारत आणि अफगाणिस्तान या युवा संघांमध्ये उपांत्य फेरीचा सामना होत आहे. या सामन्यात अफगाणिस्तानने भारतासमोर विक्रमी ३११ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना वैभवने वादळी खेळ करत भारताला दमदार सुरुवात करून दिली. खरंतर १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये (U19 World Cup) यापूर्वी एवढ्या मोठ्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग झालेला नाही. त्यामुळे भारताला अंतिम सामन्यात पोहचण्यासाठी इतिहास घडवावा लागणार आहे. यासाठी वैभवने (Vaibhav Suryavanshi) भारताला दमदार सुरुवात करून दिली असून भारताचा डाव ऍरॉन जॉर्ज (Aaron George) आणि कर्णधार आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) यांनी पुढे नेला..U19 World Cup: भारतीय फिल्डर्सना काय झालं? एकाच ओव्हरमध्ये सोडल्या तीन रनआऊटच्या संधी अन् मग अफगाणिस्तानच्या खेळाडूचं शतक.भारताकडून ऍरॉन जॉर्ज आणि वैभव सूर्यवंशी सलामीला फलंदाजीला उतरले होते. यावेळी वैभवने सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला. त्याला जॉर्ज चांगली साथ देत होता. या दोघांनी ६ षटकातच भारताला ५० धावांचा टप्पा पार करून दिला होता. वैभवने ७ व्या षटकात १८ धावाही चोपल्या. याच षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर त्याने डीप-स्क्वेअर लेगवरून मोठा शॉट खेळत षटकार मारला आणि त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने २४ चेंडूतच अर्धशतक केले..या अर्धशतकानंतर त्याने सेलीब्रेशन करताना भारतीय संघाच्या ड्रेसिंग रुमच्या दिशेने थम्ब्स-अप केलं आणि त्यानंतर 'मी आज संघासाठी उभा आहे' असं सांगणारे हातवारे केले. त्याच्या सेलिब्रेशने अनेकांना आयपीएलमध्ये सूर्यकुमार यादवच्या सेलिब्रेशनचीही आठवण झाली. त्याने असं सेलीब्रेशन मुंबई इंडियन्सला आरसीबीविरुद्ध विजय मिळवून दिल्यानंतर केलं होतं..दरम्यान, अर्धशतकानंतरही वैभव चांगला खेळत होता. मात्र त्याला १० व्या षटकात नूरिस्तानी उमरझाईने बाद केले. त्याचा झेल ओस्मान सादातने घेतला. वैभरने जॉर्जसोबत सलामीला ९० धावांची भागीदारी करताना ९ चौकार आणि ४ षटकारांसह ३३ चेंडूत ६८ धावा धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतरही जॉर्ज आणि आयुष यांनीही आक्रमक खेळ करत शतकी भागीदारी केली आणि भारताच्या विजयाच्या आशा जिवंत ठेवल्या..U19 World Cup: भारताविरुद्ध सेमीफायनलमध्ये अफगाणिस्तानच्या दोघांची शतकं, विक्रमही नावावर अन् संघाच्या ३०० धावाही पार....तत्पुर्वी, अफगाणिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ४ बाद ३११ धावा केल्या. अफगाणिस्तानकडून फैझल शिनोझादा आणि उझेरुल्ला नियाझाई यांनी शतके केली. फैझलने ९३ चेंडूत ११० धावा केल्या. नियाझाईने ८६ चेंडूत नाबाद १०१ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.