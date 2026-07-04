Cricket

IND vs ENG, 2nd T20I: अभिषेक-ईशानची फिफ्टी हुकली, पण तिलक वर्माची दमदार फिनिशिंग, भारतीय संघ इंग्लंडविरुद्ध १९० धावा पार

India Set 191 Run Target for England: इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात अभिषेक शर्माने वादळी सुरुवात केली होती, ईशान किशननेही चांगली खेळी केली. अखेरीत तिलक वर्माने केलेल्या आक्रमणामुळे भारताला १९० धावांपर्यंत पोहोचला आले.
Abhishek Sharma - Ishan Kishan | England vs India 2nd T20I

Abhishek Sharma - Ishan Kishan | England vs India 2nd T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

England vs India 2nd T20I: इंग्लंड विरुद्ध भारत संघात मँचेस्टरच्या ओल्ड ट्रॅफर्ड मैदानात टी२० मालिकेतील दुसरा सामना खेळला जात आहे. या सामन्यात भारताकडून दमदार सुरुवात झाली होती. पण नंतर इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन केले, विशेषत: सॅम करनने (Sam Curran).

पण अखेरच्या षटकात तिलक वर्माने (Tilak Varma) केलेल्या फटकेबाजीमुळे भारतीय संघाला १९० धावांचा टप्पा पार करता आला. भारताने इंग्लंडसमोर १९१ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

Abhishek Sharma - Ishan Kishan | England vs India 2nd T20I
IND vs ENG, 2nd T20I: वैभव सूर्यवंशीचं अखेर पदार्पण झालं, पण कोणाला मिळाला संघातून डच्चू? पाहा भारत-इंग्लंडची Playing XI
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
England Cricket Team
India vs England
England vs India
Sam Curran
cricket news today
Tilak Varma
Abhishek Sharma
Vaibhav Suryavanshi
latest cricket news
Marathi cricket news