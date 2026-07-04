IND vs ENG, 2nd T20I: अभिषेक-ईशानची फिफ्टी हुकली, पण तिलक वर्माची दमदार फिनिशिंग, भारतीय संघ इंग्लंडविरुद्ध १९० धावा पार

England vs India 2nd T20I: इंग्लंड विरुद्ध भारत संघात मँचेस्टरच्या ओल्ड ट्रॅफर्ड मैदानात टी२० मालिकेतील दुसरा सामना खेळला जात आहे. या सामन्यात भारताकडून दमदार सुरुवात झाली होती. पण नंतर इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन केले, विशेषत: सॅम करनने (Sam Curran). पण अखेरच्या षटकात तिलक वर्माने (Tilak Varma) केलेल्या फटकेबाजीमुळे भारतीय संघाला १९० धावांचा टप्पा पार करता आला. भारताने इंग्लंडसमोर १९१ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. .IND vs ENG, 2nd T20I: वैभव सूर्यवंशीचं अखेर पदार्पण झालं, पण कोणाला मिळाला संघातून डच्चू? पाहा भारत-इंग्लंडची Playing XI.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या सामन्यातून १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचे (Vaibhav Sooryavanshi) भारताकडून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण झाले. तो भारतासाठी पदार्पण करणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरला. तो अभिषेक शर्मासह सलामीला उतरला होता. दोघांनी सुरुवातीला आक्रमक शॉट्स खेळत चांगली सुरुवात केली होती. दोघांनीही ५ षटकांच्या आतच अर्धशतकी भागीदारी केली होती. पण ५ व्या षटकात वैभवला विल जॅक्सनच्या गोलंदाजीवर जॉस बटलरने यष्टीचीत केले. त्यामुळे वैभव १० चेंडूत २ षटकारांसह १४ धावांवर माघारी परतला. पुढच्याच षटकात आक्रमक खेळणाऱ्या अभिषेक शर्माला सॅम करनने टॉम बँटनच्या हातून झेलबाद केले. अभिषेकने २४ चेंडूत ८ चौकार आणि १ षटकारासह ४३ धावा केल्या..६ षटकात २ विकेट्स गेल्यानंतर भारताचा डाव कर्णधार श्रेयस अय्यर आणि ईशान किशनने सांभाळला. ईशान संयमी खेळ करत होता, पण श्रेयसने आक्रमक शॉट्स खेळले. या दोघांमध्ये ६५ धावांची भागीदारीही झाली. पण त्यांची रंगणारी भागीदारी अखेर १३ व्या षटकात लियाम डावसनने तोडली. त्याने श्रेयसला २२ चेंडूत ३ चौकार आणि १ षटकारासह ३७ धावांवर असताना बाद केले. त्याचा झेल टॉम बँटनने घेतला. .त्यानंतर १६ व्या षटकात शिवम दुबेला टॉम बँटनच्याच हातून ५ धावांवर झेलबाद केले. १८ व्या षटकात ईशानलाही सॅम करनने बाद केले. ४० चेंडूत ६ चौकारांसह ४९ धावांवर असताना त्याचा झेल लियाम डावसनने पकडला. मधल्या षटकांमध्ये इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी चांगले नियंत्रण ठेवले होते. त्यातच १९ व्या षटकात अक्षर पटेल २ धावांवर पायचीत झाला..IND vs ENG, Video: वैभव सूर्यवंशीची दोन सिक्ससह दणक्यात सुरुवात, पण मग कशी पडली विकेट? माघारी जाताना झाला भावूक.पण शेवटच्या षटकात जोफ्रा आर्चरविरुद्ध तिलक वर्माने मोठे शॉट्स खेळले आणि संघाला २० षटकात ७ बाद १९० धावांपर्यंत पोहोचवले. शेवटच्या चेंडूवर हर्षित राणा ६ धावांवर बाद झाला. तिलक ११ चेंडूत १ चौकार आणि २ षटकारांसह २४ धावांवर नाबाद राहिला.इंग्लंडकडून सॅम करनने ३ विकेट्स घेतल्या. जोफ्रा आर्चर, विल जॅक्स आणि लियाम डावसन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.