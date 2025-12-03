IND vs SA, 2nd ODI: विराट-ऋतुराजची शतकं, तर केएल राहुलचा फिनिशिंग टच; भारताचे द. आफ्रिकेसमोर पुन्हा मोठे लक्ष्य

रायपूरमध्ये झालेल्या दुसऱ्या वनडेत भारताने दक्षिण आफ्रिकेसमोर ३५९ धावांचे आव्हान ठेवले. विराट कोहली व ऋतुराज गायकवाड यांनी शतके ठोकत १९५ धावांची विक्रमी भागीदारी केली. केएल राहुलनेही नाबाद ६६ धावांसह फिनिशिंग टच दिला. .भारतीय संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या वनडे प्रमाणेच दुसऱ्या वनडेतही मोठे लक्ष्य ठेवण्यात यश मिळवले आहे. बुधवारी (३ डिसेंबर) भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात दुसरा वनडे सामना रायपूरमध्ये खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारताने दक्षिण आफ्रिकेसमोर ३५९ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारतासाठी विराट कोहली आणि ऋतुराज गायकवाड यांनी आक्रमक शतके केली. तसेच केएल राहुलनेही अर्धशतक केले..IND vs SA 2nd ODI: ऋतुराज गायकवाडचे खणखणीत शतक; वेगवान सेंच्युरीच्या बाबतीत ठरला दुसरा, विराट कोहलीसह चमकला.भारताने या सामन्यातही नाणेफेक गमावली होती. वनडेत सलग २० व्या सामन्यात भारताने नाणेफेक गमावली. दक्षिण आफ्रिकेकडून कर्णधार तेंबा बावुमाचे या सामन्यातून पुनरागमन झाले. त्याने पुनरागमनानंतर नाणेफेकही जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले. त्यामुळे या सामन्यातही भारताकडून डावाची सुरुवात रोहित शर्मासह यशस्वी जैस्वालने केली. जैस्वालने सुरुवात चांगली केली होती. रोहितला पहिल्या ४ षटकात केवळ तीन चेंडू खेळता आले होते. रोहितने ५ व्या षटकात सलग तीन चौकारांसह चांगली सुरुवात केली. पण त्याच्या सलग तीन चौकारांनंतर नांद्रे बर्गरने त्याला यष्टीरक्षक क्विंटन डीकॉकच्या हातून झेलबाद केले. रोहितने ८ चेंडूत १४ धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतर १० व्या षटकात यशस्वी जैस्वालही बाद झाला. त्याला मार्को यान्सिनने ३८ चेंडूत २२ धावांवर कॉर्बिन बॉशच्या हातून झेलबाद केले..भारताने सलामीवीरांच्या विकेट्स गमावल्यानंतर मात्र विराट कोहली आणि ऋतुराज गायकवाडची जोडी जमली. त्यांनी नंतर २६ षटके एकत्र फलंदाजी करताना भारताच्या मोठ्या धावसंख्येचा पाया रचला. ऋतुराजने आधी ५२ चेंडूत अर्धशतक केले, तर विराटने ४७ चेंडूत अर्धशतक केले. त्यानंतरही दोघांनी त्यांची लय कायम ठेवली. ऋतुराजने नंतर आणखी आक्रमक खेळ करताना ७७ चेंडूतच त्याचे वनडे कारकिर्दीतील पहिले शतक केले. पण त्याला शतकानंतर ३६ व्या षटकात मार्को यान्सिनने टोनी डी झोर्झीच्या हातून झेलबाद केले. ऋतुराजने ८३ चेंडूत १२ चौकार आणि २ षटकारांसह १०५ धावांची खेळी केली. त्याच्या बाद होण्याने त्याची विराटसोबतची १९५ धावांची भागीदारीही तुटली. पण ही भागीदारी भारताची वनडेतील दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची सर्वोच्च धावांची भागीदारी ठरली..ऋतुराज बाद झाल्यानंतरही विराट केएल राहुलला साथीला घेत डाव पुढे नेत होता. त्यानेही ९० चेंडूत त्याचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील ८४ वे, तर वनडेतील ५३ वे शतक पूर्ण केले. पण शतकानंतर त्यालाही लुंगी एनगिडीने बाद केले. त्याचा झेल एडेन मार्करमने घेतला. विराटने ९३ चेंडूत ७ चौकार आणि २ षटकारांसह १०२ धावांची खेळी केली. त्याच्या विकेटनंतर वॉशिंग्टन सुंदर १ धावेवर धावबाद झाला..IND vs SA, 2nd ODI: 'रनमशिन' कोहलीचं सलग दुसरं शतक! ऋतुराजसोबत दीडशतकी भागीदारी करत अनेक विक्रमही मोडले.पण कर्णधार केएल राहुल आणि रवींद्र जडेजाने आणखी विकेट न गमावता भारताला ५० षटकात ५ बाद ३५८ धावांपर्यंत पोहचवले. केएल राहुल आणि जडेजाने शेवटच्या षटकात १८ धावा चोपल्याने भारताने साडेतीनशे धावांचा टप्पा पार केला. केएल राहुलने आक्रमक खेळताना फिनिशरची भूमिका निभावली. त्याने ४३ चेंडूत नाबाद ६६ धावांची खेळी केली. त्याने ६ चौकार आणि २ षटकार मारले. जडेजाने २७ चेंडूत नाबाद २४ धावांची खेळी केली.दक्षिण आफ्रिकेकडून मार्को यान्सिनने २ विकेट्स घेतल्या. नांद्रे बर्गर आणि लुंगी एनगिडी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.