IND vs SA, 2nd ODI: विराट-ऋतुराजची शतकं, तर केएल राहुलचा फिनिशिंग टच; भारताचे द. आफ्रिकेसमोर पुन्हा मोठे लक्ष्य

India set 359-Run Target for South Africa: भारतीय संघाने दुसऱ्या वनडेतही दक्षिण आफ्रिकेसमोर मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. या सामन्यात भारतासाठी विराट कोहली आणि ऋतुराज गायकवाड यांनी शतके साजरी केली.
Virat Kohli - Ruturaj Gaikwad | India vs South Africa 2nd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • रायपूरमध्ये झालेल्या दुसऱ्या वनडेत भारताने दक्षिण आफ्रिकेसमोर ३५९ धावांचे आव्हान ठेवले.

  • विराट कोहली व ऋतुराज गायकवाड यांनी शतके ठोकत १९५ धावांची विक्रमी भागीदारी केली.

  • केएल राहुलनेही नाबाद ६६ धावांसह फिनिशिंग टच दिला.

