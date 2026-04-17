Match Fixing: भारताने जिंकलेल्या T20 World Cup 2026 स्पर्धेत फिक्सिंग? न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यावरच संशय, ICC ने सुरू केलाय तपास

टी-२० वर्ल्ड कप २०२६ हा भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमाने पार पडला. हा वर्ल्ड कप भारताने जिंकला आहे. परंतु या वर्ल्ड कपमधील एका सामन्याबाबत एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. आणि यावर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) लवकरात लवकर चौकशी करणार असल्याचे समोर आले आहे..या स्पर्धेचा सामना क्रमांक ३१ हा कॅनडा आणि न्यूझीलंड यांच्यात पार पडला होता. त्यामध्ये मॅच फिक्सिंग झाल्याचा संशय आयसीसीला आहे. कॅनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनने प्रदर्शित केलेल्या एका डॉक्युमेंट्रीनंतर आयसीसीच्या भ्रष्टाचारविरोधी विभागाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत..झाले असे की, कॅनडाच्या राष्ट्रीय प्रसारक वाहिनीने 'क्राइम अँड क्रिकेट' नावाची एक डॉक्युमेंट्री प्रदर्शित केली होती. या डॉक्युमेंट्रीमध्ये कॅनडातील अंतर्गत भ्रष्टाचार, खेळाडूंच्या निवडीतील अनियमितता आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयसीसीच्या नियमांचे उल्लंघन उघड करण्यात आले आहे. या माहितीच्या आधारे क्रिकइन्फोने दिलेल्या अहवालानुसार आयसीसीने आता याची अधिकृत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे..कॅनडाच्या भ्रष्टाचारविरोधी विभागाने क्रिकेटशी संबंधित आरोपांची चौकशी सुरू केली आहे. या स्पर्धेच्या ३१ व्या सामन्यात हा प्रकार घडल्याचा संशय आहे. विशेषतः सामन्याच्या ५व्या षटकावर संशय व्यक्त केला जात आहे. कॅनडाचा कर्णधार दिलप्रीत बाजवा याने टाकलेल्या त्या षटकाची चौकशी होणार आहे. त्या षटकात त्याने एक नो-बॉल, एक वाईड टाकत एकूण १५ धावा दिल्या होत्या..त्याच सामन्यात फिरकी गोलंदाज साद बिन जफर याने एक मेडन ओव्हर टाकली होती, तर दुसरीकडे जसकरन सिंग आणि डिलन हेलिगर यांची षटके महाग ठरली होती.वर्ल्ड कपसारख्या मोठ्या स्पर्धेत अशा घटना घडल्यामुळे क्रिकेट विश्वात खळबळ उडाली आहे. आयसीसी आता या प्रकरणात फोन कॉल्स आणि इतर पुराव्यांची तपासणी करणार असल्याचे समोर आले आहे. दोषी आढळल्यास संबंधित खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात पुढे आयसीसी काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.