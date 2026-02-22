Cricket

India Semi Final Scenario: भारताला आता फक्त विजय पुरेसे नाही; उपांत्य फेरीसाठीचे गणित पूर्णपणे बदलले

India’s T20 WC Semifinal Qualification Scenarios: दक्षिण आफ्रिकेकडून ७६ धावांनी पराभूत झाल्यानंतर भारतीय संघाच्या टी२० वर्ल्ड कपच्या उपांत्य फेरीच्या आशांना धक्का लागला आहे. आता सर्वकाही भारताच्या हातात राहिलेले नाही. त्यामुळे आता भारतासमोरील समीकरण कसे आहेत, जाणून घ्या.
Team India T20 World Cup 2026 Semifinal Qualification Scenarios

Pranali Kodre
India T20 World Cup 2026 semifinal qualification scenarios: आयसीसी स्पर्धांमध्ये सलग १७ विजय मिळवलेल्या भारतीय संघाचा विजयी रथ अखेर दक्षिण आफ्रिकेने रोखला. टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या सुपर-८ फेरीत दक्षिण आफ्रिकेने भारताला ७६ धावांनी पराभूत केले. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना झाला.

दरम्यान हा सामना जिंकून दक्षिण आफ्रिका (South Africa) या स्पर्धेत ५ सामन्यांनंतरही अपराजित राहिले आहेत. मात्र या पराभवामुळे भारतासमोर (Team India) मार्ग आता कठीण झाला आहे. सुपर-८ फेरीतून (Super-8) दोन्ही गटातून प्रत्येकी २ अव्वल संघ उपांत्य फेरीत पोहचणार आहेत.

T20 WC, IND vs SA: दक्षिण आफ्रिकेने रोखला भारताचा विजयी रथ! अहमदाबादमध्ये मोठा उलटफेर, सुपर-८ मध्ये चुरस वाढली
