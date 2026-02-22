India Semi Final Scenario: भारताला आता फक्त विजय पुरेसे नाही; उपांत्य फेरीसाठीचे गणित पूर्णपणे बदलले

India T20 World Cup 2026 semifinal qualification scenarios: आयसीसी स्पर्धांमध्ये सलग १७ विजय मिळवलेल्या भारतीय संघाचा विजयी रथ अखेर दक्षिण आफ्रिकेने रोखला. टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या सुपर-८ फेरीत दक्षिण आफ्रिकेने भारताला ७६ धावांनी पराभूत केले. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना झाला. दरम्यान हा सामना जिंकून दक्षिण आफ्रिका (South Africa) या स्पर्धेत ५ सामन्यांनंतरही अपराजित राहिले आहेत. मात्र या पराभवामुळे भारतासमोर (Team India) मार्ग आता कठीण झाला आहे. सुपर-८ फेरीतून (Super-8) दोन्ही गटातून प्रत्येकी २ अव्वल संघ उपांत्य फेरीत पोहचणार आहेत. .T20 WC, IND vs SA: दक्षिण आफ्रिकेने रोखला भारताचा विजयी रथ! अहमदाबादमध्ये मोठा उलटफेर, सुपर-८ मध्ये चुरस वाढली.मात्र आता पहिल्या गटात भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध (IND vs SA) मोठा पराभव स्वीकारला लागला आहे, त्यामुळे भारतीय संघ या गटात शून्य गुणांसह आणि - ३.८०० नेट रन रेटसह चौथ्या क्रमांकावर आहे, तर दक्षिण आफ्रिकेने मोठा विजय मिळवत पहिला क्रमांक सध्या मिळवला आहे. तसेच झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज यांचे अद्याप सुपर-८ मधील सामने झालेले नाहीत..भारतासमोरचे समीकरण आता भारताला उपांत्य फेरीत (Semi-Final) पोहोचायचे असेल, तरी आता सर्व काही भारतीय संघाच्या हातात उरलेले नाही. त्यांना त्यांच्या गटातील इतर संघांच्या निकालावर अवलंबून रहावेच लागणार आहे. भारताला आता सुपर-८ मध्ये २६ फेब्रुवारी रोजी झिम्बाब्वे आणि १ मार्च रोजी वेस्ट इंडिज या संघांविरुद्ध सामने खेळायचे आहेत. भारताला उपांत्य फेरीसाठी शर्यतीत रहायचे असेल, तर हे दोन्ही सामने जिंकावेच लागतील. इतकेच नाही, तर मोठ्या फरकाने जिंकावे लागतील, तरच खालावलेला नेट रन रेट सुधारेल. कारण जर गुण सारखेच झाले, तर पुढे जाण्यासाठी नेट रन रेटच महत्त्वाचा ठरणार आहे..तसेच आता उपांत्य फेरीत पोहण्यासाठी भारताला दोन्ही सामने जिंकण्यासोबतच अशीही आशा करावी लागणार आहे की दक्षिण आफ्रिकेनेही त्यांचे झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजला हरवावे. यामुळे दक्षिण आफ्रिका अपराजित राहून त्यांचे ६ गुण होतील आणि भारताचे ४ गुण होतील. तसेच झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिज हे २ पेक्षा जास्त गुण मिळवणार नाहीत.मात्र, दक्षिण आफ्रिकेने एक जरी सामना हरला आणि भारताने पुढचे दोन्ही सामने जिंकले, तर मात्र नेट रन रेट महत्त्वाचा ठरेल. याशिवाय आणखी एक समीकरण म्हणजे जर दक्षिण आफ्रिकाने पुढचे दोन्ही सामने हरले आणि भारताने पुढचे दोन्ही सामने जिंकले, तर मात्र भारतीय संघ उपांत्य फेरी ४ गुणांसह गाठू शकतो..T20 WC, IND vs SA: W,0,W,1,1,W; हार्दिक, रिंकू , अर्शदीप... एकाच षटकात सेम टू सेम OUT! केशव महाराजने ६ चेंडूत फिरवली मॅच.परंतु, जर भारतीय संघ आता झिम्बाब्वे किंवा वेस्ट इंडिजविरुद्ध एक जरी सामना पराभूत झाला, तर मात्र भारताच्या आशा जवळपास संपुष्टात येतील. कारण अशावेळी भारताला हीच अपेक्षा करावी लागेल की दक्षिण आफ्रिकेने वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वेला पराभूत करावे. तसेच वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वे २ पेक्षा अधिक गुण मिळवू नयेत. याशिवाय भारताचा नेट रन रेट वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वेपेक्षा चांगला असावा.एकूणच भारतासाठी सोपे समीकरण हेच आहे की भारताने पुढचे दोन्ही सामने जिंकावे आणि दक्षिण आफ्रिकाही अपराजित रहावी किंवा दक्षिण आफ्रिका पुढचे दोन्ही सामने पराभूत व्हावेत. असे न झाल्यास नेट रन रेट महत्त्वाची भूमिका निभावेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.