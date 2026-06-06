श्रेयसच्या कर्णधारपदावर शिक्कामोर्तब? आयर्लंड - इंग्लंड दौऱ्यासाठी आज मुंबईत संघ निवड; वैभव सूर्यवंशीच्या निवडीकडेही लक्ष

IND vs IRE-ENG T20 squad: सूर्यकुमारला वगळून त्या ठिकाणी मुंबईच्याच श्रेयस अय्यरची टी-२० कर्णधारपदी नियुक्ती केली जाणार, याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. आज (ता. ६) त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. आयर्लंड आणि इंग्लड दौऱ्यासाठी मुंबईत संघ निवड केली जाणार आहे. .IND vs AFG: ६ जूनच्या कसोटीपूर्वी गंभीरचं धक्कादायक विधान; म्हणाला, "सध्या भारतीय संघाकडून जास्त अपेक्षा.. .अजित आगरकर यांच्या निवड समितीची बैठक आज बीसीसीआयच्या मुंबईतील मुख्यालयात होणार आहे. या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सूर्यकुमारच्या नेतृत्वाखाली भारताने काही महिन्यांपूर्वीच टी-२० विश्वकरंडक जिंकला, परंतु या विश्वकरंडक स्पर्धेतील पहिल्या सामन्याचा अपवाद वगळता सूर्यकुमारच्या बॅटमधून धावांचा ओघ आटला होता. आयपीएलमध्येही हाच दुष्काळ कायम राहिला. त्यामुळे त्याला कर्णधारपदावरून दूर केले जाणार तसेच संघातही स्थान मिळू शकणार नाही, अशा चर्चा रंगल्या होत्या. आज संघ निवड झाल्यानंतर त्याची घोषणा करण्यासाठी पत्रकार परिषदेकरिता अजित आगरकर आणि बीसीसीआय सचिव देवजित सैकिया उपस्थित राहणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले..वानखेडेवर मुंबई टी-२० लीग सुरू आहे. त्यातील दोन संघांचे नेतृत्व सूर्यकुमार श्रेयस अय्यर करत आहेत. निवड समितीच्या बैठकीस कर्णधारही उपस्थित राहात असतो, आज कोण उपस्थित राहणार याची उत्सुकता असेल..गौतम गंभीर यांचा ऑनलाइन सहभाग?भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात आजपासून मुल्लानपूर येथे कसोटी सामना सुरू होत आहे. सामना सकाळी ९.३० वाजता सुरू होईल. मुख्य प्रशिक्षक या जबाबदारीमुळे गौतम गंभीर तेथे उपस्थित आहेत. त्यामुळे मुंबईतील बैठकीस गंभीर ऑनलाइन उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे..NZ vs IND, Schedule: विराट अन् रोहितचा शेवटचा न्यूझीलंड दौरा? ५ वनडे, ५ टी२० आणि २ कसोटी सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर.वैभव सूर्यवंशीची निवड होणार?वंडर बॉय म्हणून लोकप्रिय होत असलेल्या १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीसाठी आता भारतीय संघाचे दरवाजे उघडले जाण्याची चर्चा होत आहे. निवड समिती त्याला संधी देणार का? याकडेही सर्वांचे लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.