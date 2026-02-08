U19 World Cup जिंकून आलेल्या आयुष म्हात्रे, वैभव सूर्यवंशीसह भारतीय संघाचे मुंबईत जंगी स्वागत; पाहा खेळाडूंची रिअॅक्शन

Grand Welcome for India U-19 Team in Mumbai: शुक्रवारी (६ फेब्रुवारी) भारताच्या युवा संघाने १९ वर्षांखालील विश्वचषक जिंकून इतिहास रचला. हरारेमध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वात भारताने इंग्लंडच्या युवा संघाला १०० धावांनी पराभूत केले आणि सहाव्यांदा १९ वर्षांखालील विश्वचषक (U19 World Cup) उंचावला. या स्पर्धेतही १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Suryavanshi) त्याची छाप पाडली. तो अंतिम सामन्यातील सामनावीर ठरला. तसेच त्याने स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कारही जिंकला. या विश्वविजयानंतर भारताया युवा संघ (U19 Team India) मायदेशात दाखल झाला आहे. .U19 World Cup विजेत्या संघाला ICC कडून नाही, तर BCCI कडून मिळणार कोट्यवधींचं बक्षीस; घोषणाही झाली.भारताचा युवा संघ विश्वविजयानंतर तीन दिवसांनी रविवारी (८ फेब्रुवारी) मुंबईत दुपारी पोहचला. यावेळी मुंबईच्या विमानतळावर (Mumbai Airport) भारताच्या युवा विश्वविजेत्या खेळाडूंचे जंगी स्वागत झाले. खेळाडूंच्या कुटुंबियांसह चाहत्यांनी मोठ्या संख्येने त्यावेळी गर्दी केली होती. खेळाडूं चाहत्यांच्या गराड्यातूनच पुढे मार्गस्त झाले. यावेळी कर्णधार आयुष म्हात्रे, वैभव सूर्यवंशीसह खेळाडू हे स्वागत पाहून भारावल्याचेही दिसते. त्यांनी चाहत्यांकडून मिळणाऱ्या प्रेमाचा स्वीकार करत पुढे गेले..भारताने यापूर्वी २०००, २००८, २०१२, २०२८ आणि २०२२ या वर्षी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकला होता. त्यानंतर आता झिम्बाब्वे आणि नामिबिया येथे झालेल्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा भारतीय संघाने जिंकला. भारत या स्पर्धेतील सर्वात यशस्वी संघ आहे..या सामन्यात अंतिम सामन्यात भारताने ५० षटकात विक्रमी ९ बाद ४११ धावा उभारल्या होत्या. यामध्ये एकट्या वैभव सूर्यवंशीने ८० चेंडूत १५ चौकार आणि १५ षटकारांसह १७५ धावा केल्या होत्या. आयुष म्हात्रेने ५३ धावांची खेळी केली होती. याशिवाय संघातील इतर खेळाडूंनीही चांगले योगदान दिले होते. त्यानंतर ४१२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडचा संघ ३११ धावांवरच सर्वबाद झाला. भारताकडून गोलंदाजीत आरएस आंब्रिश, दीपेश देवेंद्रन आणि कनिष्क चौहान यांनी मोलाचे योगदान दिले होते..U19 World Cup: 'जे आहे ते वैभव सूर्यवंशीमुळे...' कर्णधार आयुष म्हात्रेने जोडले हात; भावूक करणारा Video Viral.वैभव सूर्यवंशीच्या भारतासाठी सर्वाधिक धावावैभव सूर्यवंशीने या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत ७ सामन्यात ४३९ धावा केल्या होत्या. त्याने ३ अर्धशतके आणि १ दीडशतक केले. तो या स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला. त्याच्यापुढे इंग्लंडचा बेन मायेस होता. ज्याने ७ सामन्यात ४४४ धावा केल्या. पण भारतासाठी सर्वाधिक धावा वैभवने केल्या. त्यामुळेच त्याला स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडूचा पुरस्कार मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.