IND vs NZ 5th ODI, Video: ऋतुराजचा हवेत झेपावत अप्रतिम डायव्हिंग कॅच! अर्शदीपच्या गोलंदाजीवर विल यंग बाद; भारताचे दमदार कमबॅक

New Zealand vs India 5th ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील रविवारी (१५ नोव्हेंबर) होत असलेल्या पाचव्या आणि निर्णायक वनडे सामन्यात ऋतुराज गायकवाडलाही संधी मिळाली आहे. त्याला या सामन्यात फलंदाजीत फार खास काही करता आलं नाही, पण त्याने क्षेत्ररक्षण करताना कमालीचा झेल (Ruturaj Gaikwad's Catch) घेत सर्वांचे लक्ष वेधले. .IND vs NZ 5th ODI: सुरुवातीला पडझड, मग ईशान-अक्षरची फाईटबॅक अन् सिराज-अर्शदीपच्या आक्रमक फिनिशिंगमुळे भारताच्या २०० धावा पार.पाचव्या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडसमोर २१० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडकडून विल यंग आणि टीम सिफर्ट यांनी चांगली सुरुवात केली होती. पण त्याचा फायदा त्यांना झाला नाही. ६ व्याच षटकात मोहम्मद सिराजने टीम सिफर्टला १४ धावांवर बाद केले. त्यानंतर विल यंग व निक केली यांनी संयमी खेळ करत डाव पुढे नेला. त्यांची भागीदारी रंगू लागली होती. याचवेळी अर्शदीप सिंगने भारताला मोठे यश मिळवून दिले. त्याला ऋतुराजच्या क्षेत्ररक्षणाची साथ मिळाली..१७ व्या षटकाचा तिसरा चेंडू अर्शदीपने बाऊन्सर टाकला, ज्यावर विल यंगने पुल शॉट खेळला. पण ऋतुराज डीप स्क्वेअरपासून उजवीकडे पळत आला आणि त्याने हवेत सूर मारत दोन्ही हातांनी बाऊंड्री जवळ चांगला झेल घेतला.त्यामुळे चौथ्या सामन्यातील शतकवीर असलेल्या विल यंगला या सामन्यात मात्र ४२ चेंडूत २२ धावांवरच माघारी परतावे लागले..त्यानंतरही भारताच्या वेगवान गोलंदाजांनी नियमित अंतराने विकेट्स घेत न्यूझीलंडला अडचणीत आणले. निक केली २४ धावांवर बाद झाला, तर डिन फॉक्सक्रॉफ्ट ३१ धावांवर बाद झाला. फिन ऍलेन १ धावेवर बाद झाला. त्यामुळे ११९ धावांवर ६ विकेट्स अशा नाजूक स्थितीत न्यूझीलंड अडकले. पण कर्णधार मिचेल सँटेनर आणि क्रिस्टियन क्लार्क यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला..IND vs NZ, 5th ODI, Video: अर्शदीप ११ व्या क्रमांकावर आला अन् पहिल्याच बॉलवर षटकार ठोकला; बुमराह-शमीच्या खास क्लबमध्ये सामील.तत्पुर्वी भारताने प्रथम फलंदाजी करताना ४२.१ षटकात सर्वबाद २१० धावा केल्या. भारताकडून ईशान किशनने ४६ धावांची आणि अक्षर पटेलने ४६ धावांची खेळी केली. ऋतुराज १८ धावांवर बाद झाला. शेवटी मोहम्मद सिराजने नाबाद १४ आणि अर्शदीप सिंगने नाबाद १४ धावा करत भारताला २०० धावा पार पोहचवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.