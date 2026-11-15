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IND vs NZ 5th ODI, Video: ऋतुराजचा हवेत झेपावत अप्रतिम डायव्हिंग कॅच! अर्शदीपच्या गोलंदाजीवर विल यंग बाद; भारताचे दमदार कमबॅक

IND vs NZ: Ruturaj Gaikwad's Flying Catch : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात रोमांचक पाचवा वनडे सामना झाला. या सामन्यात ऋतुराज गायकवाडने विल यंगला शानदार झेल घेतला. त्यामुळे भारताला सामन्यात पुनरागमन करण्यात मदत झाली.
Ruturaj Gaikwad Catch | India vs New Zealand 5th ODI

Ruturaj Gaikwad Catch | India vs New Zealand 5th ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

New Zealand vs India 5th ODI: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील रविवारी (१५ नोव्हेंबर) होत असलेल्या पाचव्या आणि निर्णायक वनडे सामन्यात ऋतुराज गायकवाडलाही संधी मिळाली आहे. त्याला या सामन्यात फलंदाजीत फार खास काही करता आलं नाही, पण त्याने क्षेत्ररक्षण करताना कमालीचा झेल (Ruturaj Gaikwad's Catch) घेत सर्वांचे लक्ष वेधले.

Ruturaj Gaikwad Catch | India vs New Zealand 5th ODI
IND vs NZ 5th ODI: सुरुवातीला पडझड, मग ईशान-अक्षरची फाईटबॅक अन् सिराज-अर्शदीपच्या आक्रमक फिनिशिंगमुळे भारताच्या २०० धावा पार
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