IND vs NZ T20: यांना रोखणं अवघड... किवी कर्णधाराची बोलती बंद; श्रेयस अय्यर म्हणाला, अभिषेक-वैभवने हे कसे केले याचे मला आश्चर्य

SHREYAS IYER ON ABHISHEK SHARMA AND VAIBHAV SOORYAVANSHI: भारतीय संघाने न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यात दमदार फलंदाजी करत किवी संघाला बॅकफूटवर ढकललं. अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी यांच्या आक्रमक फलंदाजीने न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई केली. या दोघांना रोखणं कठीण असल्याचं खुद्द न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनरनेही मान्य केलं. तर भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरनेही अभिषेक आणि वैभव यांच्या फलंदाजीचं कौतुक केलं..न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनर म्हणाला की, या दोघांना रोखणं कठीण आहे. आयपीएलमध्येही आम्ही त्यांना पाहिलं आहे आणि आजच्या सामन्यातही त्यांची फलंदाजी पाहायला मिळाली. न्यूझीलंडच्या फलंदाजीबद्दल बोलताना त्याने डॅरिल मिचेल आणि बेव्हन जेकब्स यांनी केलेल्या भागीदारीचं कौतुक केलं. २०० धावा ही चांगली धावसंख्या होती, मात्र भारतीय गोलंदाजांनी अखेरच्या षटकांत चांगली गोलंदाजी केली. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs WI 2nd T20I: अभिषेक शर्माला जगात भारी बनण्याची संधी; सूर्यकुमारचा वर्ल्ड रेकॉर्ड निशाण्यावर, बाबरचाही विक्रम करणार उद्ध्वस्त .भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरनेही अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी यांच्या फलंदाजीचं कौतुक केलं. तो म्हणाला, 'हे पाहायला खूप छान वाटलं. मी आणि संजू मैदानात उतरलो, तेव्हा चेंडू स्विंग होत होता. त्यामुळे या दोघांनी सुरुवातीला अशी फलंदाजी कशी केली, याचंच आम्हाला आश्चर्य वाटत होतं. पाच षटकांत १०० धावा होताना मी याआधी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाहिलं नव्हतं.'.अभिषेक आणि वैभव यांना निर्भयपणे खेळण्याचा संदेश दिला होता का, असं विचारलं असता श्रेयस म्हणाला की, निर्भयपणे खेळणं खूप गरजेचं आहे. परदेशात खेळताना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. या दोघांनी ज्या पद्धतीने फलंदाजी केली, ती कमालीची होती. अजून दोन सामने बाकी असून, त्यांनी अशीच कामगिरी सुरू ठेवावी, अशी अपेक्षाही त्याने व्यक्त केली..गोलंदाजीबद्दल बोलताना श्रेयसने सांगितलं की, सुरुवातीला हार्ड लेंथ किंवा फुल लेंथ चेंडू टाकूनही धावा जात होत्या. त्यामुळे गोलंदाजांना यॉर्कर टाकण्यास सांगितलं. त्यामुळे न्यूझीलंडला प्रति षटक १० पेक्षा कमी धावांवर रोखण्यात मदत झाली. न्यूझीलंडची धावसंख्या २०० च्या आत ठेवण्याची भारतीय संघाची योजना होती..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.दरम्यान, न्यूझीलंडचा संघ आता ईडन पार्कवर खेळणार आहे. हे मैदान आणखी लहान असल्याचं सँटनरने सांगितलं. त्यामुळे भारतीय फलंदाजांना रोखण्यासाठी वेगळे मार्ग शोधावे लागतील, असंही त्याने स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.