Cricket

INDW vs SA W World Cup Final: भारत-दक्षिण आफ्रिका फायनल किती वाजता अन् कुठे Live पाहता येणार? जाणून घ्या नवी मुंबईतील हवामानाचा अंदाज

India Women vs South Africa Women Final: महिला क्रिकेट चाहत्यांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरणार आहे. भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका महिला वर्ल्ड कप २०२५ फायनल सामना आज दुपारी ३ वाजता नवी मुंबईच्या डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे.
Navi Mumbai weather forecast for INDW vs SAW World Cup Final 2025

Navi Mumbai weather forecast for INDW vs SAW World Cup Final 2025

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Navi Mumbai weather forecast for INDW vs SAW World Cup Final 2025: भारतीय महिला क्रिकेटसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरणारा आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील या संघाने उपांत्य फेरीत रेकॉर्ड ब्रेकिंग लक्ष्याचा पाठलाग करून बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाचा पराभव केला. त्यामुळे टीम इंडियाचे आत्मविश्वास खूपच वाढले आहे आणि आता जेतेपदाच्या ट्रॉफीसाठी त्यांना दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करायचे आहे. नवी मुंबईतील डी वाय पाटील स्टेडियमवर हा सामना होणार आहे. या सामन्यात पाऊस खोडा घालण्याचा अंदाज आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
India Women Cricket Team
South Africa Cricket Team
cricket news today
ICC World Cup
India vs South Africa
ICC Women's World Cup
Women's ODI World Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com