INDW vs SA W World Cup Final: भारत-दक्षिण आफ्रिका फायनल किती वाजता अन् कुठे Live पाहता येणार? जाणून घ्या नवी मुंबईतील हवामानाचा अंदाज

Navi Mumbai weather forecast for INDW vs SAW World Cup Final 2025: भारतीय महिला क्रिकेटसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरणारा आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील या संघाने उपांत्य फेरीत रेकॉर्ड ब्रेकिंग लक्ष्याचा पाठलाग करून बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाचा पराभव केला. त्यामुळे टीम इंडियाचे आत्मविश्वास खूपच वाढले आहे आणि आता जेतेपदाच्या ट्रॉफीसाठी त्यांना दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करायचे आहे. नवी मुंबईतील डी वाय पाटील स्टेडियमवर हा सामना होणार आहे. या सामन्यात पाऊस खोडा घालण्याचा अंदाज आहे. .भारतीय महिलांनी २०१७ च्या उपांत्य फेरीत ऑस्ट्रेलियाला वर्ल्ड कप स्पर्धेत शेवटचे पराभूत केले होते. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने वर्ल्ड कपमध्ये सलग १५ सामने जिंकले होते आणि ही मालिका भारताने खंडित केली. दक्षिण आफ्रिकेनेही उपांत्य फेरीत चारवेळच्या विजेत्या इंग्लंडला पराभूत करून प्रथमच फायनल गाठली. तेही त्यांच्या पहिल्या वर्ल्ड कप विजेतेपदासाठी जोर लावणार आहेत..Women's World Cup: भारत-द. आफ्रिका पहिल्या विजेतेपदासाठी भिडणार, पण पाऊस घालणार खोडा? रिझर्व्ह डे असणार की नाही? जाणून घ्या .where to watch womens world cup final 2025भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातला अंतिम सामना २ नोव्हेंबरला नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर होणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी ३ वाजता सुरू होईल आणि त्यासाठी २:३० वाजता नाणेफेक केली जाईल.women's world cup 2025 live streaming in indiaभारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातली महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेची फायनल Star Sports Channel आणि Jio HotStar App वर थेट प्रसारीत केली जाणार आहे..Navi Mumbai Weather Updateसध्या नवी मुंबईत सुमारे २९°C असे तापमान आहे आणि दुपारी १२ ते ३ कालावधीत तापमान साधारण ३१–३२ °C पर्यंत वाढण्याची शक्यता. पण, सायंकाळी ५ ते ६ दरम्यान तेथे पाऊस येण्याची शक्यता आहे. वातावरण थोडं बदलू शकते. गेले काही दिवस मुंबई, नवी मुंबई परिसरात पाऊस पडला आहे. आजही सध्या नवी मुंबईत ढगाळ वातावरण आहे आणि सायंकाळी पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. रात्री मोठ्या प्रमाणात दव पडत आहे, त्यामुळे रात्री गोलंदाजी करताना अडचणी येऊ शकतात..Women's World Cup 2025 Prize Money : वर्ल्ड कप जिंकल्यावर टीम इंडियाला किती कोटींचं बक्षीस मिळणार? ICC ने केलीय मोठी घोषणा.भारत - हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), रिचा घोष (यष्टीरक्षक), उमा चेत्री (यष्टीरक्षक), जेमिमा रॉड्रिग्ज, हर्लीन देओल, शेफाली वर्मा, अमनजोत कौर, दीप्ती शर्मा, स्नेह राणा, क्रांती गौड, रेणुका ठाकूर, श्री चरणी, अरुंधती रेड्डी, राधा यादव.दक्षिण आफ्रिका - लॉरा वॉलवर्ट (कर्णधार), ताझमिन ब्रिट्स, सिनालो जाफ्टा (यष्टीरक्षक), कराबो मेसो (यष्टीरक्षक), ॲनेके बॉश, नादीन डे क्लर्क, ॲनेरी डर्क्सेन, मरिझान कॅप, स्यूने लूस, नोंडुमिसो शांगासे, क्लोए ट्रायॉन, आयाबोंगा खाका, मसाबाटा क्लास, नोंकुलुलेको म्लाबा, तुमी सेखुखुने.