IND vs WI, 1st ODI: नमन धीरचे भारतासाठी पदार्पण! जडेजाचे कमबॅक, पण सिराजला जागा नाही; कशी आहे Playing XI

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात तिरुअनंतपुरम येथे वनडे मालिकेतील पहिला सामना आज (रविवारी, २७ सप्टेंबर) खेळला जाणार आहे. या सामन्यापासून वनडे मालिकेला सुरुवात होत आहे. याशिवाय ८ महिन्यांनंतर विराट कोहली आणि रोहित शर्मा एकत्र मायदेशात खेळताना दिसणार आहेत. ही मालिका २०२७ वनडे वर्ल्ड कपच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे. पहिल्या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .दरम्यान, सध्या भारताचा टी२० संघ जपानमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेत व्यस्त आहे. या टी२० संघात भारताच्या वनडे संघातील नियमित सदस्य असलेले खेळाडूही आहेत. त्यामुळे वेस्ट इंडिजविरुद्ध होत असलेल्या वनडे मालिकेसाठी भारताच्या वनडे संघात बदल झालेत..या सामन्यासाठी २६ वर्षीय नमन धीर याला भारताकडून पदार्पणाची संधी मिळाली आहे. त्याला कर्णधार शुभमन गिलने पदार्पणाची कॅप दिली आहे. नमन धीर पंजाबकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळला असून तो भारत अ संघाकडूनही खेळला आहे. तो मधल्या फळीत फलंदाजी करण्यासोबतच गोलंदाजीतही योगदान देऊ शकतो. त्याच्याकडे १४ लिस्ट ए क्रिकेट सामने खेळण्याचा अनुभव असून त्याने ३५१ धावा केल्या आहेत आणि ७ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने नुकतेच शेर-ए- पंजाब टी२० स्पर्धेत चांगली कामगिरी केली होती..या सामन्यासाठी भारताने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये चार गोलंदाज आणि दोन अष्टपैलू खेळाडू असे संमिश्रण ठेवले आहे. त्यामुळे रवींद्र जडेजाचेही संघात पुनरागमन झाले आहे. तो बराच काळापासून वनडे संघातून बाहेर होता. याशिवाय ऋतुराज गायकवाडला मधल्या फळीत संधी मिळाली आहे. मात्र मोहम्मद सिराजला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळालेली नाही..प्लेइंग इलेव्हन -भारत - रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), नमन धीर, रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, गुरनूर ब्रार, कुलदीप यादव, प्रसिध कृष्णावेस्ट इंडिज - जॉन कॅम्पबेल, जस्टिन ग्रीव्ह्स, केसी कार्टी, शाय होप (यष्टीरक्षक), अमीर जांगू, ज्वेल अँड्र्यू, रॉस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, गुडकेश मोती, अल्झारी जोसेफ, जेडन सील्सआमने-सामनेभारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात आत्तापर्यंत १४२ वनडे सामने खेळवण्यात आले आहेत. यातील भारताने ७२ सामने जिंकले आहेत. गेल्या ६ पैकी ५ वनडे सामनेही भारताने जिंकले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.