IND vs WI 4th T20I : भारतीय संघाचे सावध पाऊल, वैभव सूर्यवंशी आजही बाकावर; आव्हान कायम राखण्यासाठी वेस्ट इंडीजचा कस

India vs West Indies 4th T20I playing XI updates : श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय क्रिकेट संघाने तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवत पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत २-१ अशी आघाडी मिळवली. आता दोन देशांमध्ये चौथा टी-२० सामना आज रंगणार आहे. टीम इंडियाचा संघ या लढतीत विजय मिळवून मालिका विजयाचा प्रयत्न करताना दिसेल. वेस्ट इंडीजचा संघ मात्र या मालिकेतील आव्हान कायम राखण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करताना दिसणार आहे. .भारताचा फलंदाजी विभाग शानदार फॉर्ममध्ये आहे. संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशन हे भारताचे पहिल्या तीन क्रमांकावरील फलंदाज उत्तम फलंदाजी फॉर्ममध्ये आहेत. तिसऱ्या सामन्यात अभिषेक शर्माने अवघ्या ३० चेंडूंमध्ये ६९ धावांची धडाकेबाज खेळी केली. तसेच पहिल्या सामन्यामध्ये श्रेयस अय्यरने शानदार शतक झळकावले. दोघांनीही अव्वल दर्जाची खेळी साकारली. पहिल्या तीन क्रमांकावरील फलंदाजांनी छान फलंदाजी केल्यामुळे मधल्या फळीतील फलंदाजांना अधिक संधी मिळाली नाही. त्यामुळे भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये प्रयोग करण्याची शक्यता कमीच आहे. वैभव सूर्यवंशीला हा सामना बाकावरच बसून पाहावा लागेल. .Rohit Sharma MI Captain: रोहित खरंच, Mumbai Indians चा कर्णधार होणार का? फ्रँचायझीने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स .अव्वल तीन क्रमांकावरील फलंदाज अपयशी ठरल्यास तिलक वर्मा, नितीशकुमार रेड्डी व नमन धीर या मधल्या फळीतील फलंदाजांवर मोठी जबाबदारी असेल. शिस्तबद्ध गोलंदाजीची गरज भारतीय गोलंदाजांनी तिसऱ्या टी-२० सामन्यात प्रभावी कामगिरी केली. अर्शदीप सिंगने तीन विकेट्स घेऊन सामना भारताच्या बाजूने झुकवला. तसेच नमन धीरने दोन विकेट्स घेत उत्तम साथ दिली. आता भारतीय संघाला चौथ्या सामन्यात विजय मिळवण्यासाठी शिस्तबद्ध गोलंदाजी करावी लागणार आहे. वेस्ट इंडीजला रोखण्याचे मोठे आव्हान भारतासमोर असणार आहे. .वेस्ट इंडीजचा संघ क्रमवारीमध्ये मागे असला, तरी त्यांनी भारताला जोरदार टक्कर दिली आहे. शेरफेन रदरफोर्डने तीन सामन्यांमध्ये सर्वाधिक १७२ धावा केल्या आहेत. तसेच कर्णधार शे होपदेखील फॉर्मात असून, त्याने दुसऱ्या टी-२० मध्ये ४५ चेंडूंमध्ये १०२ धावांची खेळी करत भारताकडून मिळालेले २५० धावांचे आव्हान यशस्वीपणे पार केले. हैदराबाद स्टेडियममधील खेळपट्टीवर धावाच धावा होताहेत. या खेळपट्टीवर मोठी धावसंख्या उभारणे सोपे आहे. अभिषेक शर्मा, ईशान किशन आणि नितीशकुमार रेड्डी हे आयपीएलमध्ये सनरायझर्स हैदराबाद संघाकडून खेळत असल्याने त्यांना या घरच्या मैदानावर खेळण्याचा फायदा मिळू शकतो..India Squad vs NZ ODI : मोहम्मद शमीचे पुनरागमन? रोहित, विराट, शुभमन यांची जागा पक्की... कसा असेल भारताचा वन डे संघ?.संभाव्य संघ :भारत : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), ईशान किशन, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), नमन धीर, वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, नितीशकुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, प्रिन्स यादव, रवी बिश्नोई, मयांक यादव.वेस्ट इंडीज : शेई होप (कर्णधार, यष्टीरक्षक), ज्वेल अँड्रयू, शिमरॉन हेटमायर, आमीर जांगू, कमिल पूरन, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सॅम्पसन, रोस्टन चेस, कीमो पॉल, रोमारिओ शेफर्ड, शमार स्प्रिंगर, मॅथ्यू फोर्ड, अकील होसेन, शमार जोसेफ, गुदाकेश मोती.चौथा टी-२० सामना । भारत - वेस्ट इंडीज, हैदराबाद । सायंकाळी ७ वाजता .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.