Cricket

IND vs WI 4th T20I : भारतीय संघाचे सावध पाऊल, वैभव सूर्यवंशी आजही बाकावर; आव्हान कायम राखण्यासाठी वेस्ट इंडीजचा कस

IND vs WI 4th T20I match preview and team news: भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेतील चौथा सामना आज रंगणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवत मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली आहे.
VAIBHAV SOORYAVANSHI

VAIBHAV SOORYAVANSHI

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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India vs West Indies 4th T20I playing XI updates : श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय क्रिकेट संघाने तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवत पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत २-१ अशी आघाडी मिळवली. आता दोन देशांमध्ये चौथा टी-२० सामना आज रंगणार आहे. टीम इंडियाचा संघ या लढतीत विजय मिळवून मालिका विजयाचा प्रयत्न करताना दिसेल. वेस्ट इंडीजचा संघ मात्र या मालिकेतील आव्हान कायम राखण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करताना दिसणार आहे.

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