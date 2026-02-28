Cricket

T20 World Cup: पाकिस्तान स्पर्धेतून आऊट होताच ३ सेमीफायनलिस्ट पक्के; आता तिकीटासाठी शर्यत, पण कसे आहे समीकरण?

India vs West Indies Qualification Scenario: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये पाकिस्तानने श्रीलंकेला पराभूत केले, परंतु सेमीफायनलमध्ये न्यूझीलंडने प्रवेश केला. इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड सेमीफायनलमध्ये पोहोचले आहेत. आता सेमीफायनलमधील शेवटच्या जागेसाठी भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात शर्यत आहे.
India vs West Indies Semi-Final Qualification Scenario: शनिवारी (२८ फेब्रुवारी) टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत सुपर - ८ फेरीत पाकिस्तानने श्रीलंकेला ५ धावांनी पराभूत केले. पाल्लेकेले येथे झालेल्या सामन्यात जरी पाकिस्तानने विजय मिळवला असला, तरी त्यांचे स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आले.

पाकिस्तानपेक्षा चांगला नेट रन रेट असल्याने न्यूझीलंडला सेमीफायनलचे तिकीट मिळाले. न्यूझीलंड सेमीफायनलमध्ये (New Zealand Qualify for Semifinal) जाणारा तिसरा संघ ठरला.

T20 WC: PAK vs SL सामन्यात थरार! ४,६, ६, ६... श्रीलंकेच्या कर्णधारानं दिलेलं पाकिस्तानला टेन्शन, पण शेवटच्या चेंडूवर यजमान पराभूत
