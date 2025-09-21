Cricket

IND vs PAK, Asia Cup: अभिषेक शर्मा - शुभमन गिलच्या वादळाने पाकिस्तानचा उडवला धुव्वा; भारताचा सुपर फोरमध्ये पहिला विजय

India Secures Second Straight Victory Against Pakistan: भारताने आशिया कपमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध सुपर फोरमध्ये पहिला विजय मिळवला. अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांच्या शतकी भागीदारीने भारताने पाकिस्तानचे लक्ष्य सहज पूर्ण केले.
Abhishek Sharma - Shubman Gill | Asia Cup 2025 India vs Pakistan

Summary

  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानला सुपर फोरच्या फेरीत पराभूत केले.

  • अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांच्या स्फोटक फलंदाजीने भारताने १७२ धावांचे लक्ष्य सहज पूर्ण केले.

  • भारताचा हा पाकिस्तानविरुद्ध सलग दुसरा विजय आहे.

