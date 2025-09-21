IND vs PAK, Asia Cup: अभिषेक शर्मा - शुभमन गिलच्या वादळाने पाकिस्तानचा उडवला धुव्वा; भारताचा सुपर फोरमध्ये पहिला विजय

आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानला सुपर फोरच्या फेरीत पराभूत केले. अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांच्या स्फोटक फलंदाजीने भारताने १७२ धावांचे लक्ष्य सहज पूर्ण केले. भारताचा हा पाकिस्तानविरुद्ध सलग दुसरा विजय आहे..भारतीय क्रिकेट संघाने आशिया कप २०२५ स्पर्धेत सुपर फोरच्या फेरीत पाकिस्तानला ६ विकेट्सने पराभवाचा धक्का दिला. त्यामुळे भारताने सुपर फोरची सुरुवात दणक्यात केली आहे. तसेच भारताचा हा या स्पर्धेतील पाकिस्तानवर सलग दुसरा विजय आहे. या सामन्यात अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी स्फोटक फलंदाजीने भारताचा विजय सोपा केला..भारताचा विजय सैन्यदलाला समर्पित! आशियाई करंडकात पाकिस्तानचा उडविला धुव्वा, नेमकं काय म्हणाला सूर्यकुमार यादव? .पाकिस्तानने भारतासमोर १७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने १८.५ षटकात ४ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केला. अभिषेक आणि शुभमन गिल यांनी शतकी भागीदारी करत विजयात मोलाचा वाटा उचलला. पाकिस्तानविरुद्ध टी२० मध्ये भारतीय सलामीवीरांनी शतकी भागीदारी करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. या विजयानंतर भारतीय संघाने या सामन्यातही पाकिस्तान खेळाडूंशी हस्तांदोलन केले नाही.पाकिस्तानने दिलेल्या १७२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना शाहिन आफ्रिदीविरुद्ध पहिल्याच चेंडूवर अभिषेकने षटकार मारत डावाची सुरुवात केली. त्याने आणि शुभमनने सुरुवातीपासूनच आक्रमण करत भारताच्या विजयाचा पाया रचला होता. यादरम्यान, अभिषेकने आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये ५० षटकार पूर्ण केले. त्याने २४ चेंडूतच त्याचे अर्धशतकही पूर्ण केले..मात्र गिल अर्धशतकाच्या जवळ असताना १० व्या षटकात त्याला फहिम अश्रफने त्रिफळाचीत केले. गिलने २८ चेंडूत ८ चौकारांसह ४७ धावा केल्या. गिल आणि अभिषेक यांनी १०५ धावांची भागीदारी केली. त्याच्यानंतर लगेचच ११ व्या षटकात सूर्यकुमार यादला शून्यावर हॅरिस रौफने बाद केले. तरी अभिषेक खेळत होता. पण अखेर त्याचं वादळ अब्रार अहमदने थांबवलं. त्याचा झेल हॅरीस रौफने झेल घेतला. अभिषेकने ३९ चेंडूत ६ चौकार आणि ५ षटकारांसह ७४ धावांची खेळी केली..तो बाद झाल्यानंतर तिलक वर्मा आणि संजू सॅमसन यांनी डाव सावरला. मात्र, त्यांची भागीदारी रंगत असतानाच संजू सॅमसनला हॅरिस रौफने १३ धावांवर त्रिफळाचीत केले. पण नंतर तिलक वर्माने जबाबदारी खांद्यावर घेत आक्रमक खेळत भारताचा विजय निश्चित केला. १९ व्या षटकात तिलकनेच विजयी चौकार ठोकला. तिलकने १९ चेंडूत नाबाद ३० धावा केल्या, तर हार्दिक पांड्याने नाबाद ७ धावांची खेळी केली..IND vs PAK, Asia Cup: भारतच ठरला 'बॉस', पाकिस्तानच्या ठेचल्या नांग्या; कर्णधार सूर्यकुमारचं वाढदिवशी भारतीयांना स्पेशल गिफ्ट.तत्पुर्वी, पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ५ बाद १७१ धावा केल्या होत्या. पाकिस्तानकडून सलामीवीर साहिबजादा फरहानने ४५ चेंडूत ५८ धावांची खेळी केली. त्याच्याशिवाय सैम आयुबने २१ आणि मोहम्मद नवाझने २१ धावा केल्या, तर कर्णधार सलमान आघा १७ धावांवर आणि फहिम अश्रफ २० धावांवर नाबाद राहिला.भारताकडून गोलंदाजी करताना शिवम दुबेने सर्वाधिक २ विकेट्स घेतले. हार्दिक पांड्या आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..FAQsप्रश्न १: भारताने पाकिस्तानला किती धावांनी/विकेटने पराभूत केले?(Question 1: By how many wickets did India defeat Pakistan?)➤ भारताने पाकिस्तानला सहज गाठत ६ विकेट्सने विजय मिळवला.प्रश्न २: भारतासाठी सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?(Question 2: Who scored the most runs for India?)➤ अभिषेक शर्माने ७४ धावा करत सर्वाधिक धावा केल्या.प्रश्न ३: शतकी भागीदारी कोणी केली?(Question 3: Who made the century partnership?)➤ अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी १०५ धावांची भागीदारी केली.प्रश्न ४: पाकिस्तानकडून सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?(Question 4: Who scored the most runs for Pakistan?)➤ साहिबजादा फरहानने ५८ धावा केल्या.प्रश्न ५: भारताकडून सर्वाधिक विकेट्स कोणी घेतल्या?(Question 5: Who took the most wickets for India?)➤ शिवम दुबेने २ विकेट्स घेतल्या.प्रश्न ६: सूर्यकुमार यादव किती धावांवर बाद झाला?(Question 6: On how many runs was Suryakumar Yadav dismissed?)➤ सूर्यकुमार यादव शून्यावर बाद झाला.प्रश्न ७: पाकिस्तानने किती धावांचे लक्ष्य दिले होते?(Question 7: What target did Pakistan set for India?)➤ पाकिस्तानने भारतासमोर १७२ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.