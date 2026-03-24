IPL 2026 Marathi News: चेन्नई सुपर किंग्सच्या गळाला मोठा मासा; ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजाने पाकिस्तान सुपर लीगला मारली 'लाथ'

why Spencer Johnson left PSL for IPL 2026? पाकिस्तान सुपर लीगचा ( PSL) परदेशी खेळाडूंनी नुसता कचरा केला आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी एकामागून एक खेळाडू पीएसएलमधून माघार घेताना दिसत आहेत. चेन्नई सुपर किंग्सच्या ताफ्यात बदली खेळाडू म्हणून दाखल झालेल्या ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनेही PSL ला लाथ मारली आहे. .झिम्बाब्वेचा ब्लेसिंग मुझारबनी, श्रीलंकेचा दासून शनाका यांच्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचा ऑटनिल बार्टमन हाही पीएसएल सोडून आयपीएलमध्ये खेळण्याच्या तयारीत आहे. अशात ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज स्पेन्सर जॉन्सनही CSK च्या ताफ्यात बदली खेळाडू म्हणून दाखल झाला आहे..IPL 2026 Rule: आता 'चेंडू' अनफिट होणार, आयपीएल पाहताना मजा येणार! दुसऱ्या डावामध्ये कॅप्टन बॉल बदलण्याची मागणी करणार... .चेन्नई फ्रँचायझीने दुखापतग्रस्त नॅथन एलिसच्याजागी स्पेन्सरची निवड केली आहे. स्पेन्सरला पीएसएलमध्ये क्वेत्ता ग्लॅडिएटर्सने करारबद्ध केले होते. पण, चेन्नईकडून ऑफर मिळाली आणि तो आयपीएल २०२६ खेळण्यासाठी तयार झाला. स्पेन्सरने यापूर्वी ९ आयपीएल सामने खेळले आहेत आणि २०२४ च्या लिलावात गुजरात टायटन्सने त्याच्यासाठी १० कोटी रुपये मोजले होते. ३१ वर्षीय एलिसच्या स्थानिक वन डे स्पर्धेतील अंतिम सामन्यात दुखापत झाली आणि त्याला आयपीएलमधून माघार घ्यावी लागली..पाचवेळच्या विजेत्याने मग मागील वर्षी कोलकाता नाइट रायडर्सकडून खेळणाऱ्या स्पेन्सरला करारबद्ध केले. ऑस्ट्रेलियाकडून ५ वन डे व ८ ट्वेंटी-२० सामने खेळणाऱ्या स्पेन्सरने १८ विकेट्स घेतल्या आहेत. ट्वेंटी-२०त त्याने ७१ सामन्यांत ७.९४च्या इकॉनॉमिसह ८५ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याच्यासाठी चेन्नईने १.५ कोटी रुपये मोजले आहेत. चेन्नईचा पहिला सामना ३० मार्चला राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध गुवाहाटी येथे होईल..IPL 2026 New Rule : १५ नवीन नियम... BCCIने खेळाडू, त्यांचे कुटुंबिय अन् फ्रँचायझीची डोकेदुखी वाढवली; चुका केल्यास कठोर कारवाई.चेन्नई सुपर किंग्स - ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, महेंद्रसिंग धोनी, उर्विल पटेल, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, जॅमी ओव्हर्टन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुर्जपनीत सिंग, स्पेन्सर जॉन्सर, श्रेयस गोपाळ, मुकेश चौधरी, कार्तिक शर्मा , प्रशांत वीर, राहुल चाहर, मॅट हेन्री, अकिल हुसैन, मॅथ्यू शॉर्ट , झॅक फॉक्स , सर्फराज खान, अमन खान.