IPL 2026, CSK vs GT: चेन्नईने दिली यष्टीरक्षक फलंदाजाला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी; गुजरातनेही केला संघात बदल

IPL 2026, CSK vs GT Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत ३७ वा सामना रविवारी (२६ एप्रिल) चेन्नई सुपर किंग्स आणि गुजरात टायटन्स संघात होत आहे. दोन्ही संघांची या हंगामात सारखी स्थिती आहे. पहिल्या टप्प्यात दोन्ही संघांकडून संमिश्र कामगिरी झाली असल्याने आता दुसऱ्या टप्प्यात कामगिरी सुधारण्याचं आव्हान दोन्ही संघंसमोर आहे. हा सामना रविवारी होणारा पहिला सामना आहे. या सामन्यानंतर संध्याकाळी आणखी एक सामना रविवारी होणार आहे. .IPL 2026: 'तूझे सिक्रेट्स अन् आतल्या गोष्टी माहितीयेत, त्यामुळे ...' वैभव सूर्यवंशीसोबतच्या चर्चांवर ईशान किशानचा खुलासा.चेन्नईच्या घरच्या मैदानात चेपॉक स्टेडियमवर होत असलेल्या या सामन्यात गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिलने (Shubman Gill) नाणेफेक जिंकली. गिलने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) प्रथम फलंदाजीसाठी उतरेल.या सामन्यासाठी गुजरात आणि चेन्नई या दोन्ही संघांनी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केला आहे. गुजरातने (Gujarat Titans) अर्शद खानला प्लेइंग इेलव्हनमध्ये संधी दिली आहे. तसेच चेन्नई सुपर किंग्सने यष्टीरक्षक फलंदाज उर्विल पटेलला (Urvil Patel) संधी दिली असून तो इम्पॅक्ट प्लेअर असेल..प्लेइंग इलेव्हन-चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), उर्विल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओव्हरटन, अकील हुसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुर्जपनीत सिंग.इम्पॅक्ट प्लेअरसाठी पर्याय - सर्फराज खान, मुकेश चौधरी, प्रशांत वीर, रामकृष्ण घोष, मॅथ्यू शॉर्टगुजरात टायटन्स : साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (यष्टीरक्षक), शाहरुख खान, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, रशीद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुतारइम्पॅक्ट प्लेअरसाठी पर्याय - राहुल तेवतिया, अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, कुलवंत खेजरोलिया, निशांत सिंधू.आयपीएल २०२६ स्पर्धेत चेन्नई सुपर किंग्सने ७ सामन्यांपैकी ३ सामने जिंकले आहेत, तर ४ पराभव स्वीकारले आहेत. चेन्नई सध्या ५ व्या क्रमांकावर आहे. तसेच गुजरातनेही ७ सामन्यांत ३ विजय जिंकले असून ४ पराभव स्वीकारले आहेत. गुजरात ७ व्या क्रमांकावर आहेत..IPL 2026: प्रीती झिंटाचा प्रियांश आर्यच्या पोटात जोरदार ठोसा अन्...; पंजाबच्या ऐतिहासिक विजयानंतरचा Video Viral.आमने-सामने आकडेवारीचेन्नई सुपर किंग्स आणि गुजरात टायटन्स संघात आत्तापर्यंत ८ सामने खेळवण्यात आले असून ४ सामने चेन्नईने जिंकले आहेत, तर ४ सामने गुजरातने जिंकले आहेत.गेल्या ५ सामन्यांपैकी ३ सामने चेन्नईने आणि दोन सामने गुजरातने जिंकले आहेत.