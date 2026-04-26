IPL 2026: 'तूझे सिक्रेट्स अन् आतल्या गोष्टी माहितीयेत, त्यामुळे ...' वैभव सूर्यवंशीसोबतच्या चर्चांवर ईशान किशानचा खुलासा

IPL 2026, RR vs SRH Marathi News: शनिवारी (२५ एप्रिल) सनरायझर्स हैदराबादने राजस्थान रॉयल्सला आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील ३६ व्या सामन्यात ५ विकेट्सने पराभूत केले आणि सलग चौथा विजय नोंदवला. अडखळत सुरुवात झालेल्या हैदराबादने आता चांगली लय पकडली आहे. त्यांनी ८ सामन्यांपैकी ५ सामने आत्तापर्यंत जिंकले आहेत. शनिवारी राजस्थानविरुद्धच्या विजयात ईशान किशनने (Ishan Kishan) मोलाचा वाटा उचलला. याच सामन्यात राजस्थानसाठी वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) शतकी खेळी केली होती.त्यामुळे त्याच्याबद्दलही ईशान किशन सामन्याबद्दल बोलला..IPL 2026, DC vs PBKS: '... तर आम्ही हरायला पाहिजे', २६४ धावा करूनही पराभव झाल्यानंतर अक्षर पटेल संघावर संतापला.या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीने ३७ चेंडूत १०३ धावांची खेळी केली होती, या खेळीदरम्यान त्याने तब्बल १२ षटकार मारले होते. त्याच्या या खेळीमुळे राजस्थान २० षटकात २२८ धावांपर्यंत पोहचले. पण नंतर हैदराबादकडून ईशान किशनने ट्रॅव्हिस हेड ६ धावांवर बाद झाल्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येत आक्रमक खेळी केली. त्याने सलामीवीर अभिषेक शर्मासोबत १३२ धावांची भागीदारी केली. अभिषेक ५७ धावांवर बाद झाल्यानंतरही ईशानने आक्रमक खेळ केला होता. ईशानने ३१ चेंडूत ११ चौकार आणि ३ षटकारांसह ७४ धावा केल्या. त्यामुळे हैदराबादला १९ षटकात २२९ धावांचे लक्ष्य सहज पूर्ण करता आले..या सामन्यानंतर जिओहॉटस्टारशी बोलताना ईशान म्हणाला, 'बऱ्याच वर्षांपासून तिसऱ्या क्रमांकावर खेळत आहे. जर तुम्ही स्थिर झाला, तर तुम्ही मोठ्या धावांच्या विचार करायला हवा आणि शेवटपर्यंत टिकून राहायला हवे. असे झाले,तर तुमच्यासह बाकी फलंदाजांचे काम सोपे होते, कारण त्यांच्यावर दबाव येत नाही. माझा हाच विचार होता. मी गोष्टी सरळसाध्या ठेवल्या. मी चांगल्या मानसिकतेत होतो. मी एकावेळी एकाच सामन्याचा विचार करत आहे.''जर आम्ही चांगले क्रिकेट खेळलो, तर संघातील बाकीचे खेळाडू त्यातून काहीतरी शिकतील. शेवटी हा सांघिक खेळ आहे. जेव्हा तुम्ही चांगले क्रिकेट खेळता, तेव्हा बाकीच्यांनाही फायदा होते. मी सुद्धा चूका केल्या आहेत, पण माझं लक्ष्य त्या चुका पुन्हा न करणं हे आहे. पण दुर्दैवाने मी सामन्याचा शेवट करू शकलो नाही.'.ईशानने काही महिन्यांपूर्वीच २ वर्षांच्या काळानंतर भारतीय संघात पुनरागमन केले होते. त्याबाबत बोलताना तो म्हणाला, 'मी जेव्हा खेळत नव्हतो, तेव्हा मी स्वत:ला सांगितले होते की मी यावर दु:ख करण्यात अर्थ नाही. ही गोष्ट एखाद्या खेळाडूसाठी सोपी असेल,यामुळे काही लोकांची सहानुभूतीही मिळेल, तुम्हाला त्यामुळे चांगलंही वाटेल, पण त्यातून काहीच निष्पण्ण होणार नाही.''मला पुन्हा संघात स्थान मिळवून देण्याचा एकमेव मार्ग धावा करणं हाच होता. त्यामुळे मला फक्त माझा खेळ सुधारून शक्य तितक्या धावा करायच्या होत्या. मग मला कोणत्याही खेळाडूपेक्षा जास्त षटकार मारावे लागले तरी चालेल. केवळ सातत्यपूर्ण धावा करूनच संघात स्थान मिळवू शकणार होते. एका सिजनमध्ये ३०० धावा पुरेशा नसतील, तर ४०० धावा करायच्या, त्याही पुरेशा नसतील, तर ५०० धावा.''शेवटी क्रिकेटमुळेच आमचं पोट भरतं. जेव्हा तुम्ही संघातून बाहेर असता, तेव्हा तुम्हाला त्याचं महत्त्व कळतं आणि प्रत्येक सामन्याचा आदर करायला शिकतो. तुमची भूक वाढते. माझं हेच लक्ष्य होतं की मला सर्वोत्तम बनायचं आहे.'.IPL 2026: तासाभरातच वैभव सूर्यवंशीकडून अभिषेक शर्माने हिरावली Orange Cap; शर्यतीत टॉप-५ फलंदाज कोण?.दरम्यान, राजस्थानला हरवल्यानंतर ईशान वैभव सूर्यवंशीची चर्चा करता दिसला होता. दोघं मस्तीच्या मूडमध्येही दिसले होते. त्याबाबत बोलताना ईशान म्हणाला, 'मी त्याला फक्त सांगत होतो की तो किती वेड्यासारखी फलंदाजी करतो आणि फटकेबाजी करतो. कधीकधी तो जर आणखी काही षटके खेळला, तर धावसंख्या कितपत पोहचू शकते, याचा विचार करून पण भीती वाटते. त्यामुळे त्याची विकेट लवकर मिळणे महत्त्वाचे आहे.''२२८ धावा झाल्या होत्या, तो टिकला असता, तर २५८ धावा पण झाल्या असत्या. क्रिकेटमध्ये पुनरागमन होत राहते. आम्ही त्याला बाद केलं आणि तिथून सामन्यात पुनरागमन केलं. मी त्याला हेट सांगत होतो की 'जेव्हा मी तुझ्याविरुद्ध खेळत असतो, तेव्हा माझ्या संघाविरुद्ध जरा सांभाळून खेळ. मला तुझे सर्व सिक्रेट आणि आतल्या गोष्टी माहिती आहेत.'वैभव सध्या आयपीएल २०२६ स्पर्धेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या पहिल्या तीन फलंदाजांमध्ये आहे. त्याने ८ सामन्यात ३५७ धावा केल्या आहेत..