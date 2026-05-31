IPL 2026 Final : वैभव सूर्यवंशी अहमदाबादला पोहोचला, मैदानावर न उतरताच इतिहास रचणार! पण, शुभमन, साई सुदर्शन त्याला पुन्हा रडवणार...

Vaibhav Sooryavanshi Ahmedabad arrival news: १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने इंडियन प्रीमिअर लीगचे १९ वे पर्व गाजवले ... या पर्वात त्याने चार शतकं सहज केली असती, परंतु तीनवेळा तो नर्व्हस 90 मध्ये बाद झाला आणि त्याची तीन शतकं हुकली. पण, महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरने त्याच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारली. क्वालिफायर २ मध्ये त्याने एकहाती राजस्थान रॉयल्सचा डोलारा सांभाळला होता, परंतु गुजरात टायटन्सचे फलंदाज वरचढ ठरले. शुभमन गिल व साई सुदर्शन यांच्या १६७ धावांच्या भागीदारीने RR चा पराभव केला आणि वैभवला अश्रू अनावर झाले. आता हे दोघं पुन्हा एकदा वैभवला रडवणार आहेत. .RR चा युवा फलंदाज वैभव RCB vs GT IPL 2026 Final पाहण्यासाठी अहमदाबाद येथे दाखल झाला आहे आणि तो मैदानावर न उतरताच आज ऐतिहासिक कामगिरी करू शकतो. पण, साई व शुभमन यांच्या हातात तसे होऊ द्यायचे की नाही, हे आहे.वैभवने IPL 2026 मध्ये १६ सामन्यांत ४८.५० च्या सरासरीने व २३७.३० च्या स्ट्राईक रेटने सर्वाधिक ७७६ धावा केल्या आहेत. त्यात एक शतक व ५ अर्धशतकांचा समावेश आहे. तो ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत सध्या आघाडीवर आहे, परंतु त्याच्या मागे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर GT चे सलामीवीर शुभमन गिल व साई सुदर्शन आहेत..शुभमन याने १५ सामन्यांत ४८.१३ च्या सरासरीने व १६३.७१ च्या स्ट्राईक रेटने ७२२ धावा केल्या आहेत, तर साई सुदर्शनने १६ सामन्यांत ४७.३३ च्या सरासरीने ७१० धावा केल्या आहेत. शुभमन व साई यांनी प्रत्येकी १ शतक व अनुक्रमे ६ व ८ अर्धशतकं झळकावली आहेत. त्यामुळे RCB विरुद्ध फायनलमध्ये आणखी एक दमदार खेळी करून त्यांनी ऑरेंज कॅप नावावर करण्याची संधी आहे..शुभमनने आज ५५ धावा केल्यास, तो ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत वैभवला मागे टाकू शकतो. तेच साईला आज ६७ धावांची गरज आहे. असे झाल्यास वैभवला आयपीएल इतिहासातील सर्वात युवा ऑरेंज कॅप विजेता फलंदाज बनता येणार नाही. हा विक्रम साईच्याच नावावर आहे, त्याने २०२५ च्या पर्वात २३ वर्ष व २३१ दिवसांचा असताना ७५९ धावा करून ऑरेंज कॅप जिंकली होती. यापूर्वी हा विक्रम शुभमनच्या ( २३ वर्ष व २६३ दिवस) नावावर होता. त्याने २०२३ मध्ये ८९० धावा केल्या होत्या.