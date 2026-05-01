Cricket

IPL 2026 : “वैभव सूर्यवंशीची नेमकी कमजोरी शोधणे कठीण”; इयान बिशप यांनी RR च्या युवा फलंदाजाचे केले कौतुक

Ian Bishop on Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026 performance : आयपीएल २०२६ चा हंगाम रंगात आला असताना युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्याच्या कामगिरीवर प्रतिक्रिया देताना माजी वेगवान गोलंदाज आणि समालोचक इयान बिशप यांनी मोठे विधान केले आहे.
VAIBHAV SOORYAVANSHI AI BAT CONTROVERSY NAUMAN NIAZ VIRAL CLAIM.jpg

Swadesh Ghanekar
Updated on

Ian Bishop praises young star Vaibhav Suryavanshi : आयपीएल २०२६ चा हंगाम आता दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश करत असून, २ मे पासून 'रिव्हेंज वीक' सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रसिद्ध क्रिकेट तज्ज्ञ आणि माजी वेगवान गोलंदाज इयान बिशप यांनी मुंबई इंडियन्सच्या समस्या, पंजाब किंग्सची गोलंदाजी आणि युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी यावर आपले परखड मत व्यक्त केले आहे.

