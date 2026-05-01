IPL 2026 : “वैभव सूर्यवंशीची नेमकी कमजोरी शोधणे कठीण”; इयान बिशप यांनी RR च्या युवा फलंदाजाचे केले कौतुक

Ian Bishop praises young star Vaibhav Suryavanshi : आयपीएल २०२६ चा हंगाम आता दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश करत असून, २ मे पासून 'रिव्हेंज वीक' सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रसिद्ध क्रिकेट तज्ज्ञ आणि माजी वेगवान गोलंदाज इयान बिशप यांनी मुंबई इंडियन्सच्या समस्या, पंजाब किंग्सची गोलंदाजी आणि युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी यावर आपले परखड मत व्यक्त केले आहे..इयान बिशप यांच्या मते, १५ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी मानसिकदृष्ट्या अत्यंत खंबीर आहे. बिशप म्हणाले, "तो जगातील सर्वोत्तम गोलंदाजांचा ज्या पद्धतीने सामना करत आहे, ते थक्क करणारे आहे. जोफ्रा आर्चर आणि जसप्रीत बुमराह सारख्या गोलंदाजांविरुद्ध तो ज्या आत्मविश्वासाने पुल आणि लॉफ्टेड शॉट्स खेळतो, त्यावरून त्याच्या धाडसाची कल्पना येते.".वैभवच्या तंत्रावर बोलताना बिशप म्हणाले की, त्याची बॅट स्विंग ही बेसबॉल स्विंगसारखी वेगळी आहे, ज्यामुळे त्याची नेमकी कमजोरी शोधणे कठीण झाले आहे. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप आणि सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध त्याला शॉर्ट पिच चेंडूंनी त्रास दिला असला, तरी गोलंदाजांनी अचूक टप्पा न टाकल्यास तो चेंडू मैदानाबाहेर भिरकावून देतो..मुंबई इंडियन्सची कमकुवत गोलंदाजीचेन्नई सुपर किंग्सविरुद्धच्या मोठ्या सामन्यापूर्वी मुंबई इंडियन्सला आपल्या गोलंदाजीवर काम करण्याची गरज असल्याचे बिशप यांनी नमूद केले. "मुंबईची गोलंदाजी सध्या गुणतालिकेत तळाला आहे. ट्रेंट बोल्ट चेंडू स्विंग करण्यात अपयशी ठरत आहे आणि जसप्रीत बुमराह देखील त्याच्या सर्वोत्तम फॉर्ममध्ये नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, हार्दिक पांड्याच्या फॉर्मबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, त्याने गेल्या ४० सामन्यांत एकही पन्नास धाव केलेली नाही, जे चिंतेचे कारण आहे..पंजाब किंग्सला गोलंदाजी सुधारण्याचे आवाहनपंजाब किंग्स सध्या गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर असली तरी त्यांची गोलंदाजी ही त्यांची सर्वात मोठी कमकुवत दुवा असल्याचे बिशप यांनी सांगितले. अर्शदीप सिंग, लॉकी फर्ग्युसन आणि युझवेंद्र चहल यांसारख्या खेळाडूंनी महत्त्वाच्या क्षणी अचूक अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे, अन्यथा केवळ फलंदाजीच्या जोरावर जेतेपद मिळवणे कठीण होईल.