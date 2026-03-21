'T20 वर्ल्ड कपमधून डच्चू मिळाला, आता शुभमन गिल... ', पुजाराचे IPL 2026 साठी गुजरात टायटन्सबाबत मोठं भाकीत

1. इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये गुजरात टायटन्सचा संघ शुभमन गिलच्या नेतृत्वात खेळणार आहे. 2. चेतेश्वर पुजाराने गुजरात टायटन्सला विजेतेपदाचा प्रबळ दावेदार म्हटले आहे. 3. शुभमन गिलला टी२० वर्ल्ड कपमधून वगळल्याने त्याला आणखी चांगलं खेळण्याची प्रेरणा मिळेल, असंही पुजारा म्हणाला. 4. गुजरातचा पहिला सामना पंजाब किंग्सविरुद्ध ३१ मार्च रोजी होणार आहे..इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेत गुजरात टायटन्सचा संघ पुन्हा शुभमन गिलच्या नेतृत्वात खेळण्यास सज्ज आहे. यंदा दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफीवर नाव कोरण्यासाठी गुजरात टायटन्सचा (Gujarat Titans) प्रयत्न असणार आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी प्लेऑफपर्यंत धडक मारली होती. मात्र त्यांना एलिमिनेटरमध्ये पराभूत व्हावं लागलं होतं. आता यावेळी ट्रॉफीपर्यंत पोहचण्याचा त्यांचा हेतू असेल. त्यांचा संघ विजेतेपदाचा प्रबळ दावेदाव असल्याचे चेतेश्वर पुजाराने (Cheteshwar Pujara) म्हटले आहे. याशिवाय शुभमन गिलला (Shubman Gill) टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी भारतीय संघात संधी न मिळाल्याने त्याला आता आणखी चांगलं खेळण्याची प्रेरणा मिळाली असेल, असंही पुजाराने म्हटले आहे. .पुजारा म्हणाला, 'टी२० वर्ल्ड कपमधून वगळल्याने शुभमन गिल पेटून उठला असेल. तो दर्जेदार खेळाडू असून तिन्ही प्रकारासाठी योग्य आहे. जर त्याच्यासाठी आयपीएल २०२६ स्पर्धा चांगली गेली, तर तो भारताच्या टी२० संघात नक्कीच पुन्हा स्थान मिळवेल. तो कसोटी आणि वनडे संघाचा कर्णधार आहे.'पुजारा पुढे म्हणाला, 'त्याच्यावर थोडा दबावही असेल, कारण तो टी२० साठी सध्या भारताच्या संघात नाही. पण त्यावेळीच तो जशी फलंदाजी करत आलाय, तशीच करत राहण्याची त्याच्याकडे संधी आहे. त्याने आणखी आक्रमक खेळण्याची गरज आहे, कारण तो त्यावर काम करत आहे. यंदाचा आयपीएल हंगाम तो १५० ते १६० च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करू शकतो, हे दाखवण्यासाठी उत्तम आहे.'.गुजरातच्या संघात २३ वर्षेय वेगवान गोलंदाज आशोक शर्मालाही स्थान मिळालं आहे. त्याच्याकडेही अनेकांचे लक्ष असणार आहे. त्याला संघातील इतर अनुभवी गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, कागिसो रबाडा यांच्यासोबत वेळ घालवण्याचा फायदा होईल, तसेच त्याच्यासाठी आशिष नेहराचे मार्गदर्शनही फायद्याचे ठरेल, असं पुजारा म्हटला आहे..पुजाराने गुजरात टायटन्स विजेतेपदाचे दावेदार का आहेत, याबाबतही भाष्य केले आहे. तो म्हणाला, 'जर तुम्ही त्यांचा संध पाहिला, तर वरच्या फळीत शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर हे अफलातून फलंदाज आहेत, त्यांच्यापेक्षा चांगली वरची फळी असू शकत नाही. त्यांनी सातत्याने धावा केल्या आहेत. हीच त्यांची मुख्य ताकदही आहे. आता संघात जेसन होल्डर आल्याने त्यांच्याकडे चांगले अष्टपैलूही आहेत. होल्डरचा सध्या फलंदाजी आणि गोलंदाजीतही फॉर्म चांगला आहे. राहुल तेवातिया त्यांचा मुख्य फिनिशर असेल. तो सुद्धा गरज पडल्यास काही षटके गोलंदाजी करू शकतो, पण त्याचं मुख्य काम सहा किंवा सात क्रमांकावर फलंदाजी करणे आहे. शाहरुख खान देखील महत्त्वाचा खेळाडू आहे. जर त्यांने त्याच्या क्षमतेनुसार कामगिरी केली, तर गुजरात टायटन्स एक वेगळाच संघ भासेल..पुजारा पुढे म्हणाला, 'गुजरातच्या गोलंदाजीबद्दल बोलायचे झाल्यास त्यांची ताकद वेगवान गोलंदाजी आहे. कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा हे त्यांचे मुख्य गोलंदाज असतील. इशांत शर्माही गरज पडल्यास बेंचवर आहे. या हंगामात कधीतरी आशोक शर्माही त्याच्या भेदक गोलंदाजीचे प्रदर्शन करताना दिसू शकतो. डावखुरा वेगवान गोलंदाज ल्युक वूड हा आणखी एक वेगवान गोलंदाज आहे, ज्याला कशी चांगली कामगिरी करायची हे माहित आहे. जर रबाडाची कामगिरी होत नसेल, तर त्याच्या जागेवर वूड खेळू शकतो. पण मला आशा आहे की रबाडा त्यांचा स्ट्राईक बॉलर ठरेल.'आयपीएल २०२६ मध्ये गुजरात टायटन्सचा पहिला सामना पंजाब किंग्सविरुद्ध ३१ मार्च रोजी मुल्लनपूर येथे खेळवला जाणार आहे.