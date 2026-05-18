KL Rahul चे विराटच्या पावलावर पाऊल! IPL मध्ये असा पराक्रम करणारा बनलाय फक्त दुसराच खेळाडू; वॉर्नरला मागे टाकलं

IPL 2026, DC vs RR Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत दिल्ली कॅपिटल्स आणि राजस्थान रॉयल्स संघात रविवारी (१७ मे) महत्त्वाचा सामना झाला. या सामन्यात दिल्लीने घरच्या मैदानात ५ विकेट्सने विजय मिळवून स्पर्धेतील आव्हान कायम ठेवले. दिल्लीच्या विजयात अनेकांनी मोलाचा वाटा उचलला, ज्यात केएल राहुलचाही समावेश आहे. केएल राहुलने या सामन्यात अर्धशतकी खेळी केली, यासोबतच त्याने खास विक्रमही केले आहेत. .या सामन्यात राजस्थानने दिल्लीसमोर १९४ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी दिल्लीकडून केएल राहुल आणि अभिषेक पोरेल उतरले. या दोघांनीबी सलामीला १०५ धावांची भागीदारी करत दिल्लीला दमदार सुरुवात करून दिली. दोघांनीही अर्धशतके केली. अभिषेकने ३१ चेंडूत ५१ धावा केल्या, तर केएल राहुलने ४२ चेंडूत ५६ धावा केल्या. त्यानंतर कर्णधार अक्षर पटेल (नाबाद ३४) आणि आशुतोष शर्मा (१८) यांनी दिल्लीला विजयापर्यंत पोहचवले..दरम्यान, केएल राहुलने ५६ धावांच्या खेळीदरम्यान आयपीएल २०२६ स्पर्धेत ५०० धावांचा टप्पा पार केला. त्याच्या आता १३ सामन्यात ५३३ धावा आहेत. त्याने हंगामात ५०० धावांचा टप्पा ओलांडण्याची ही आठवी वेळ होती. त्यामुळे आता त्याने सर्वाधिकवेळा आयपीएल हंगामात ५०० धावा पार करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. त्याच्या पुढे आता केवळ विराट कोहली आहे. विराटने ९ वेळा असा कारनामा केला आहे. विराटनेही रविवारीच पंजाब किंग्सविरुद्ध खेळताना ९ व्यांदा ५०० धावांचा टप्पा पार केला. केएल राहुलने या यादीत डेव्हिड वॉर्नरला मागे टाकले आहे. केएल राहुलने २०१८, २०१९, २०२०,२०२१, २०२२, २०२४, २०२५ आणि २०२६ असे ८ वर्षे आयपीएलमध्ये ५०० धावांचा टप्पा पार केला आहे.आयपीएल हंगामात सर्वाधिकवेळा ५००+ धावा करणारे खेळाडू९ वेळा - विराट कोहली८ वेळा - केएल राहुल७ वेळा - डेव्हिड वॉर्नर५ वेळा - शिखर धवन.केएल राहुलचं खास अर्धशतकदरम्यान, केएल राहुलने आयपीएलमध्ये ५० किंवा त्यापेक्षा अधिक धावांची खेळी करण्याची ही ५० वी वेळ होती. त्यामुळे ५० वेळा आयपीएलमध्ये ५० धावांचा टप्पा ओलांडणारा तो पाचवा खेळाडू आहे. या यादीत अव्वल क्रमांकावर विराट कोहली आहे. त्याने ७६ वेळा आयपीएलमध्ये ५० धावांचा टप्पा ओलांडला आहे.आयपीएलमध्ये सर्वाधिकवेळा ५०+ धावा करणारे खेळाडू७६ वेळा - विराट कोहली६६ वेळा - डेव्हिड वॉर्नर५३ वेळा शिखर धवन५१ वेळा - रोहित शर्मा५० वेळा - केएल राहुल.केएल राहुलने त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीत आत्तापर्यंत ५ संघांचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्याने आत्तापर्यंत १५८ सामने खेळताना ४६.०४ च्या सरासरीने ५७५५ धावा केल्या आहेत. यामध्ये ६ शतकांचा आणि ४४ अर्धशतकांचा समावेश आहे.