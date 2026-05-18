IPL 2026: पंजाबच्या सलग ६ व्या पराभवानंतर प्रीती झिंटाची स्टेडियममध्येच गंभीर चर्चा; रिकी पाँटिंगचाही चेहरा उतरला

IPL 2026 Punjab Kings Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेच्या पहिल्या टप्प्यात सर्वात सातत्यपूर्ण कामगिरी पंजाब किंग्सकडून झाली होती. त्यांनी पहिल्या टप्प्यातील ७ पैकी ६ सामने जिंकले होते, तर एक सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. त्यामुळे पहिल्या ७ सामन्यात पंजाब अपराजित होते. मात्र दुसऱ्या टप्प्यात त्यांची कामगिरी कमालीची घसरली. पंजाबला (PBKS) सलग ६ सामन्यात पराभवाचा धक्का बसला आहे. नुकतेच रविवारी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने पंजाबला २३ धावांनी पराभूत केले. हा पंजाबचा सलग ६ वा पराभव ठरला. त्यामुळे सलग ६ पराभवांनंतर आता पंजाब किंग्सचा पुढचा प्रवास खडतर बनला आहे..IPL 2026 Playoff Scenario: RCB चं तिकीट पक्कं, आता उरल्या तीन जागा अन् ७ संघात शर्यत...; शेवटचा आठवडा ठरणार रोमांचक, जाणून घ्या समीकरण.दरम्यान, बंगळुरूविरुद्धच्या सामन्यासाठी धरमशाला येथील स्टेडियमवर पंजाब किंग्सचा सहसंघमालकीण प्रीती झिंटा (Preity Zinta) देखील उपस्थित होती. पंजाबच्या पराभवानंतर ती अत्यंत निराश दिसत होती. सामन्यानंतर स्टेडियममध्ये ती पंजाब किंग्सचा कर्णधार श्रेयस अय्यरशी (Shreyas Iyer) गंभीर चर्चा करताना दिसली. त्यांच्यात काही वेळ चर्चा सुरू असतानाच पंजाब किंग्सचा मुख्य प्रशिक्षक रिकी पाँटिंग (Ricky Ponting) संघाच्या डगआऊटमध्ये अत्यंत निराश झालेला दिसत होता. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..या सामन्यात रॉयल चॅलेंडर्स बंगळुरूने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ४ बाद २२२ धावा केल्या. बंगळुरूकडून विराट कोहलीने ३७ चेंडूत ५८ धावांची खेळी केली. तसेच वेंकटेश अय्यरने ४० चेंडूत नाबाद ७३ धावा केल्या. देवदत्त पडिक्कलने २५ चेंडूत ४५ धावांची खेळी केली. पंजाबकडून हरप्रीत ब्रारने सर्वाधिक २ विकेट्स घेतल्या..त्यानंतर २२३ धावांचा पाठलाग करताना पंजाबने १९ धावांवरच ३ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण नंतर कुपर कोनोली (३७), सुर्यांश शेडगे (३५), मार्कस स्टॉयनिस (३७) आणि शशांक सिंग (५६) यांनी झुंज दिली. पण कोणालाही शेवटपर्यंत टिकून संघाला विजय मिळवून देता आला नाही. पंजाबला २० षटकात ८ बाद १९९ धावाच करता आल्या..DC vs RR: वैभव सूर्यवंशी ठरतोय IPL चा नवा 'सिक्सर किंग'! १९ वर्षांच्या इतिहासात कोणत्याच भारतीयाला न जमलेला केलाय कारनामा .पंजाबसमोरचे कठीण आव्हानपंजाबचा साखळी फेरीतील आता एकच सामना उरला आहे. त्यांना अखेरचा सामना लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध २३ मे रोजी खेळायचा आहे. हा सामना त्यांना प्लेऑफच्या शर्यतीत राहण्यासाठी जिंकावाच लागणार आहे. जर हा सामनाही पराभूत झाला, तर मात्र त्यांचे आव्हान तिथेच संपण्याची दाट शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जरी त्यांना सामना जिंकला, तरी त्यांना ही देखील आशा करावी लागेल की चेन्नई सुपर किंग्स आणि राजस्थान रॉयल्स त्यांचे सर्व सामने पराभूत व्हावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.