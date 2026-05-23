IPL 2026: पंजाब किंग्सच्या मार्गातील मोठी 'अडचण' दूर! LSG साठी पाचशेहून अधिक धावा करणारा फलंदाज संघाबाहेर

LSG vs PBKS Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) लखनौ सुपर जायंट्सचे आव्हान संपले असेल तरी त्यांचा अद्याप अखेरचा सामना बाकी आहे. हा सामना शनिवारी (२३ मे) लखनौमध्ये पंजाब किंग्सविरुद्ध होणार आहे. या सामन्यातून स्पर्धेचा शेवट गोड करण्याचा लखनौचा प्रयत्न असेल. लखनौचा जरी हा सामना शेवटचा असला, तरी पंजाब किंग्ससाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा सामना आहे. प्लेऑफसाठीचे आव्हान टिकवण्यासाठी पंजाबला या सामन्यात विजय मिळवावाच लागणार आहे. अशातच आता पंजाबला दिलासा देणारी, तर लखनौला धक्का देणारी बातमी आली आहे. .इएसपीएन क्रिकइन्फोच्या माहितीनुसार लखनौचा तुफान फॉर्ममध्ये असलेला सलामीवीर मिचेल मार्श या सामन्यातून बाहेर झाला आहे. तो आयपीएल २०२६ स्पर्धेत २ शतके करणारा दुसराच खेळाडू आहे. मात्र तो पंजाबविरुद्धच्या सामन्यासाठी का अनुपलब्ध आहे, याबाबत माहिती समोर आलेली नाही. .लखनौ सध्या पाँइंट्स टेबलमध्ये शेवटच्या स्थानी असून १३ सामन्यांत फक्त ४ विजय मिळवले आहेत. पण असे असले तरी लखनौसाठी मार्चने मात्र दमदार कामगिरी केली आहे. त्याने २ शतके आणि ३ अर्धशतकांसह १३ सामन्यांत ४३.३१ च्या सरासरीने ५६३ धावा केल्या आहेत. त्याच्यानंतर लखनौकडून सर्वाधिक धावा रिषभ पंतने केल्या असून त्याने २८६ धावा १२ डावात केल्या आहेत..तथापि, मार्श पंजाबविरुद्ध खेळणार की नाही, याबाबत अद्यात लखनौ संघाकडून कोणतेही अधिकृत भाष्य करण्यात आलेले नाही. मार्शला आयपीएलनंतर ३० मे पासून पाकिस्तानविरुद्ध होणाऱ्या वनडे मालिकेत ऑस्ट्रेलियाचे नेतृत्व करायचे आहे. रिपोर्ट्सनुसारा ऑस्ट्रेलियाच्या संघातील पहिली बॅच गुरुवारी रात्री पाकिस्तानमध्ये पोहचली आहे. त्यामुळे आता जर मार्श पंजाबविरुद्ध खेळला नाही, तर तो पाकिस्तानविरुद्ध वनडेत खेळताना दिसू शकतो..दरम्यान, पंजाब किंग्स जर लखनौविरुद्ध शनिवारी पराभूत झाले, तर त्यांचे स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात येणार आहे. पण जर पंजाब जिंकले, तर ते १५ गुणांपर्यंत पोहचतील. पण तरी त्यांना राजस्थान रॉयल्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्या निकालांवर अवलंबून रहावं लागेल. त्यांना आशा असेल की हे दोन्ही संघ त्यांचे शेवटचे साखळी सामने पराभूत व्हावेत.