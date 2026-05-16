१० संघ अन् १३ शतकं... IPL च्या १९ वर्षांच्या इतिहासात याआधी जे कधीच घडलं नव्हतं ते यंदा घडलंय!

IPL 2026 Season 10 team centuries: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील ६० वा सामना ईडन गार्डन्समध्ये कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध गुजरात जायंट्स संघात खेळवला गेला. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना कोलताता नाईट रायडर्सचा सलामीवीर फलंदाज फिन ऍलेन ९३ धावांवर बाद झाला, तर अंगक्रिश रघुवंशी ८२ धावांवर नाबाद राहिला. तसेच नंतर धावांचा पाठलाग करताना गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिल ८५ धावांवर बाद झाला. दरम्यान, जर या तिघांची शतकं झाली असती, तर आयपीएल २०२६ मध्ये १६ शतके झाली असतील. खरंतर आयपीएल २०२६ मध्ये शतकांच्या बाबतीत मोठा विक्रम झाला आहे. .KKR vs GT: 22 Sixes...! फिन ऍलेन, रघुवंशीची वादळी खेळी, पण शतक हुकलं; कोलकाताने IPL 2026 मध्ये कोणालाच न जमलेला पराक्रम केला.आयपीएलचा हा १९ वा हंगाम आहे. २००८ पासून आयपीएलची सुरुवात झाली आहे. तेव्हापासून आत्तापर्यंत १२० हून अधिक शतके आयपीएलमध्ये झाली आहेत. आयपीएलच्या पहिल्याच सामन्यात ब्रेंडन मॅक्युलमने १५८ धावांची खेळी करत इतिहास घडवला होता. मात्र असं असले तरी २०२६ आयपीएलचा हंगाम वेगळा ठरला आहे..आयपीएल २०२६ स्पर्धेत ५९ सामन्यांपर्यंत १३ शतके ठोकण्यात आली. विशेष म्हणजे या स्पर्धेत खेळलेल्या प्रत्येक १० संघाकडून शतके झाली आहेत. मुंबई इंडियन्सकडून सर्वाधिक ३ खेळाडूंनी शतके केली, तर चेन्नई सुपर किंग्सकडून संजू सॅमसनने दोन शतके केली आहेत. बाकी ८ संघांकडून प्रत्येकी १ शतक झाले आहे. त्यामुळे एकाच हंगामात सर्व १० संघांकडून शतकं होण्याची यंदा ही पहिलीच वेळ आहे. याआधी झालेल्या १८ हंगामात कधीही सर्व सहभागी संघांकडून शतके झाली नव्हती..आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील पहिल्या शतकाचा मान संजू सॅमसनने मिळवला, तर वैभव सूर्यवंशीने ३६ चेंडूत शतक केले होते. त्यामुळे त्याचे आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील हे सर्वात जलद शतक होते, तर केएल राहुलने सर्वोच्च नाबाद १५२ धावांची खेळी केली होती..IPL 2026, KKR vs GT: 'करो वा मरो' सामन्यात कोलकाताने हरला टॉस! कर्णधार रहाणे म्हणाला, 'आम्हाला तीन सामने आता...'.आयपीएल २०२६ मधील शतकवीरचेन्नई सुपर किंग्ससंजू सॅमसन (२ शतके)मुंबई इंडियन्सक्विंटन डी कॉक (१ शतक) रायन रिकल्टन (१ शतक)तिलक वर्मा (१ शतक)कोलकाता नाईट रायडर्सफिन ऍलेन (१ शतक)राजस्थान रॉयल्सवैभव सूर्यवंशी (१ शतक)पंजाब किंग्सकुपर कोनोली (१ शतक)रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविराट कोहली (१ शतक)सनरायझर्स हैदराबादअभिषेक शर्मा (१ शतक)दिल्ली कॅपिटल्सकेएल राहुल (१ शतक)लखनौ सुपर जायंट्समिचेल मार्श (१ शतक)गुजरात टायटन्ससाई सुदर्शन (१ शतक).