Cricket

Record: वैभव सूर्यवंशी भारतीय फलंदाजांमध्ये ठरला टॉपर! इशान, तिलक, संजूवर पडला भारी; आणखी दोन धावा अन् वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर...

Vaibhav Sooryavanshi breaks Ishan Kishan T20 record: राजस्थान रॉयल्सचा युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी आयपीएल २०२६ मध्ये धडाकेबाज कामगिरी करत असताना आता त्याने भारतीय क्रिकेटमध्ये मोठा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये किशोरवयात सर्वाधिक धावा करणारा भारतीय फलंदाज बनण्याचा मान वैभवने पटकावला.
Vaibhav Sooryavanshi

Vaibhav Sooryavanshi

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Vaibhav Sooryavanshi surpasses Tilak Varma and Sanju Samson: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील १३ व्या साखळी सामन्यात राजस्थान रॉयल्ससाठी वैभव सूर्यवंशीने ३८ चेंडूंमध्ये ९३ धावांमची शानदार खेळी केली. जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्धच्या सामन्यात त्याने ७ चौकार आणि १० षटकार ठोकून RRला १९.१ षटकांत २२१ धावांचे लक्ष्य गाठून ५ गडी राखून विजय मिळवून दिला. RR साठी हा सामना जिंकणे महत्त्वाचे होते आणि आपल्या उत्कृष्ट फलंदाजीबद्दल सूर्यवंशीला सामनावीर पुरस्कार मिळाला. त्याने या खेळीसह ट्वेंटी-२० मध्ये भारतीय किशोरवयीन खेळाडूने सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रमही मोडला होता.

Loading content, please wait...
sports
Rajasthan Royals
Cricket News
Cricket News in Marathi
Devdutt Padikkal
indian premier league
cricket news today
Ishan Kishan
T20 Cricket Records
Lucknow Super Giants
Sanju Samson
Tilak Varma
Vaibhav Suryavanshi
IPL 2026
Marathi cricket news