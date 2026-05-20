Record: वैभव सूर्यवंशी भारतीय फलंदाजांमध्ये ठरला टॉपर! इशान, तिलक, संजूवर पडला भारी; आणखी दोन धावा अन् वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर...

Vaibhav Sooryavanshi surpasses Tilak Varma and Sanju Samson: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील १३ व्या साखळी सामन्यात राजस्थान रॉयल्ससाठी वैभव सूर्यवंशीने ३८ चेंडूंमध्ये ९३ धावांमची शानदार खेळी केली. जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्धच्या सामन्यात त्याने ७ चौकार आणि १० षटकार ठोकून RRला १९.१ षटकांत २२१ धावांचे लक्ष्य गाठून ५ गडी राखून विजय मिळवून दिला. RR साठी हा सामना जिंकणे महत्त्वाचे होते आणि आपल्या उत्कृष्ट फलंदाजीबद्दल सूर्यवंशीला सामनावीर पुरस्कार मिळाला. त्याने या खेळीसह ट्वेंटी-२० मध्ये भारतीय किशोरवयीन खेळाडूने सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रमही मोडला होता..आयपीएल २०२६ मध्ये १३ सामन्यांत ५७९ धावा करून ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत आघाडीवर असलेल्या वैभवने आतापर्यंत एकूण ३१ ट्वेंटी-२० सामन्यांमध्ये १२८० धावा केल्या आहेत. राजस्थान रॉयल्सकडून आयपीएलमध्ये २० सामने खेळण्याव्यतिरिक्त त्याने इंडिया 'ए' आणि बिहार संघांकडूनही ट्वेंटी-२० सामने खेळले आहेत. त्याने RR कडून २० सामन्यांत ८३१ धावा केल्या आहेत. बिहारकडून ७ सान्यांत २१०, भारत अ कडून ४ सामन्यांत २३९ धावा त्याच्या नावावर आहेत. त्याच्या एकूण ३१ सामन्यांत ४ शतके व ४ अर्धशतकं आहेत..KKR vs MI Live: कोलकाता नाइट रायडर्स मॅच पूर्वीच प्ले ऑफच्या शर्यतीतून बाहेर होणार? थेट इडन गार्डनवरून महत्त्वाचे अपडेट्स .ट्वेंटी-२० मध्ये भारतीय किशोरवयीन खेळाडूने सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम इशान किशनच्या नावावर होता. इशानने वयाच्या विसाव्या वर्षापूर्वी ५५ ट्वेंटी-२० सामन्यांत ११९४ धावा केल्या होत्या. ट्वेंटी-२० मध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या भारतीय किशोरवयीन खेळाडूंच्या यादीत वैभव आणि इशान यांच्यापाठोपाठ तिलक वर्मा (१०७५ धावा), रियान पराग (१०१९ धावा) आणि संजू सॅमसन (१०१६ धावा) यांचा क्रमांक लागतो..जगात फक्त एकाच खेळाडूने किशोरवयात वैभवपेक्षा ट्वेंटी-२० मध्ये जास्त धावा केल्या आहेत आणि तो खेळाडू दुसरा कोणी नसून त्याचा सध्याचा राजस्थान रॉयल्सचा सहकारी ल्हुआन्ड्रे प्रिटोरियस आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा हा खेळाडू २७ मार्च २०२६ रोजी २० वर्षांचा झाला आणि त्याने किशोरवयात ६४ ट्वेंटी-२० सामन्यांत ६२ डावांमध्ये १५०१ धावा केल्या..RR vs LSG Live: वैभव सूर्यवंशीने मोठा विक्रम मोडला; फिफ्टीनंतर 'A' सेलिब्रेशनची रंगलीय चर्चा... नेमका त्याचा अर्थ काय? Video Viral.LSG विरुद्ध ९३ धावा करून वैभवने आयपीएल २०२६ मध्ये ५७९धावांचा टप्पा गाठला आणि जर त्याने रविवारी (२४ मे) मुंबईत मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सामन्यात किमान २ धावा केल्या, तर तो एका किशोरवयीन खेळाडूने ट्वेंटी-२० मालिकेत सर्वाधिक धावा करण्याचा जागतिक विक्रमही मोडेल. हा विक्रम देवदत्त पडिक्कलच्या नावावर आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये RCBकडून खेळणाऱ्या कर्नाटकच्या या डावखुऱ्या फलंदाजाने, किशोरवयीन असताना सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या २०१८-१९ च्या हंगामात कर्नाटकसाठी ५८० धावा केल्या होत्या.