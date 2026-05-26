IPL 2026 : चार सामने अन् Orange Cap साठी ७ दावेदार! विराटचा शेवटचा क्रमांक, Vaibhav Sooryavanshi पण आहे पुढे, टॉपर कोण?

Vaibhav Sooryavanshi ahead of Virat Kohli in Orange Cap race: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ चा विजेता ठरण्यासाठी आता केवळ चार लढती शिल्लक राहिल्या आहेत. गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, गुजरात टायटन्स, सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स, यांनी IPL 2026 Play off मध्ये आपली जागा पक्की केली आहे. RCB vs GT यांच्यात क्वालिफायर १ चा सामना मंगळवारी, म्हणजेच आज धर्मशाला येथे होणार आहे. या सामन्यातील विजेता संघ थेट फायनलमध्ये पोहोचले. SRH vs RR यांच्या एलिमिनेटर सामना होणार आहे. यातील विजेता संघ हा क्वालिफायर १ मधील पराभूत संघाविरुद्ध क्वालिफायर २ मध्ये खेळेल. विजेता संघ फायनलमध्ये जेतेपदासाठी खेळेल. ही शर्यत रंगतदार अवस्थेत असताना आता ऑरेंज कॅपची शर्यतीतही निर्णयाक वळणावर आली आहे..RCB ने १४ पैकी ९ सामने जिंकून १८ गुणांसह प्ले ऑफमध्ये आपली जागा पक्की केली. त्यांच्याकडून विराट कोहलीने सर्वाधिक ५५७ धावा केल्या आहेत. त्यापाठोपाठ देवदत्त पडिक्कल ( ४३३), रजत पाटीदार ( ३९३) आणि टीम डेव्हिड ( २७७) यांचा क्रमांक येतो. पण, RCB कडून सर्वाधिक धावा करणारा विराट ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत सध्या नवव्या क्रमांकावर आहे. जेतेपदाच्या शर्यतीत उरलेल्या चार संघाचे ७ खेळाडू सध्या ऑरेज कॅपच्या दावेदारांच्या यादीत आहेत आणि त्यातही विराटचा क्रमांक हा सातवा लागतो..गुजरात टायटन्सचे दोन्ही सलामीवीर, साई सुदर्शन व शुभमन गिल हे ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत आघाडीवर आहेत. या दोघांनी सलग दुसऱ्या पर्वात ६०० हून अधिक धावा केल्या आहेत. साई सुदर्शनने मागच्या वर्षी ऑरेंज कॅप जिंकली होती आणि यंदाही तो ६३८ धावांसह शर्यतीत अव्वल स्थानी आहे. त्याने १४ सामन्यांत १ शतक व ७ ( सलग पाच) अर्धशतकांसह वर्चस्व गाजवले आहे. GT चा कर्णधार शुभमन १३ सामन्यांत ६१६ धावांसह दुसऱ्या स्थानी आहे..सनरायझर्स हैदराबादचा मधल्या फळीतील फलंदाज हेनरिच क्लासन ६०६ धावांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत अव्वल दहा मध्ये असलेला तो मधल्या फळीतील दुसरा फलंदाज आहे. चौथ्या क्रमांकावर लौकेश राहुल ( ५९३) आहे, परंतु दिल्ली कॅपिटल्सला गाशा गुंडाळावा लागला आहे. राजस्थानचा १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ५८३ धावांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्यानंतर SRH च्या इशान किशन ( ५६९) व अभिषेक शर्मा ( ५६३) यांचा क्रमांक येतो..Orange Cap List
६३८ - साई सुदर्शन
६१६ - शुभमन गिल
६०६ - हेनरिच क्लासन
५९३ - लोकेश राहुल
५८३ - वैभव सूर्यवंशी
५६९ - इशान किशन
५६३ - अभिषेक शर्मा
५६३ - मिचेल मार्श
५५७ - विराट कोहली
५१० - प्रभसिमरन सिंग