IPL 2026: तासाभरातच वैभव सूर्यवंशीकडून अभिषेक शर्माने हिरावली Orange Cap; शर्यतीत टॉप-५ फलंदाज कोण?

IPL 2026, Most Runs Updates: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत शनिवारी (२५ एप्रिल) दोन सामने झाले. पहिल्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सला पंजाब किंग्सने (PBKS beat DC) पराभूत केले, तर दुसऱ्या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादने राजस्थान रॉयल्सला (SRH beat RR) पराभवाचा धक्का दिला. या दोन सामन्यात तीन वेळा ऑरेंज कॅपचे (Orange Cap) मानकरी बदलले..IPL 2026: हैदराबादचा राजस्थानवर दणदणीत विजय! ईशान-अभिषेकच्या खेळीनं वैभव सूर्यवंशीचं शतक व्यर्थ; Points Table मध्ये उलथापालथ.शनिवारी दुपारी झालेल्या सामन्यात दिल्ली कपिटल्सकडून केएल राहुलने १५२ धावांची नाबाद खेळी केली होती. त्यामुळे दिल्लीने २० षटकात २ बाद २६४ धावा केल्या होत्या. पण नंतर पंजाब किंग्सने प्रभसिमरन सिंग (७६ धावा) आणि श्रेयस अय्यर (नाबाद ७१ धावा) यांच्या खेळींमुळे २६५ धावांचे लक्ष्य १९ व्या षटकातच पूर्ण केले. पण या सामन्यात केएल राहुलच्या शतकामुळे त्याने ७ सामन्यात ३५७ धावा झाल्या. त्यामुळे त्याला ऑरेंज कॅप मिळाली होती..मात्र संध्याकाळी झालेल्या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सकडून वैभव सूर्यवंशीने १०३ धावांची खेळी केली, ज्यामुळे राजस्थानने २० षटकात ६ बाद २२८ धावा केल्या. या डावानंतर वैभवच्या ८ सामन्यात ३५७ धावा झाल्या होत्या, त्यामुळे तो केएल राहुलसोबत आयपीएल २०२६ मध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला होता. त्यामुळे ऑरेंज कॅप त्याला देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर तासाभरात हैदराबादसाठी अभिषेक शर्माने २९ चेंडूत ५७ धावांची खेळी केली. त्यामुळे त्याच्या ८ सामन्यांत ३८० धावा झाल्या. त्यामुळे तो आयपीएल २०२६ मध्ये सध्या सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू ठरला. त्यामुळे ऑरेंज कॅप त्याला मिळाली. त्याने इशान किशन (७४) १३२ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे हैदराबादने १९ व्या षटकात २२९ धावांचे लक्ष्य पूर्ण केले..दरम्यान, शनिवार अखेर आयपीएल २०२६ स्पर्धेत अभिषेक शर्माकडे ऑरेंज कॅप आहे. सध्या ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत अभिषेकच्या पाठोपाठ केएल राहुल आणि वैभव सूर्यवंशी आहेत. तसेच त्यानंतर हेनरिक क्लासेन, विराट कोहली आणि ईशन किशन आहेत. या सहाही जणांनी ३०० धावांचा टप्पा आयपीएल २०२६ मध्ये आत्तापर्यंत पार केला आहे..Vaibhav Sooryavanshi चे दुसरे शतक! तब्बल १२ षटकारांचा पाऊस पाडत IPL मध्ये ऐतिहासिक कारनामा; १९ वर्षात पहिल्यांदाच असं घडलं.आयपीएल २०२६ मध्ये सर्वोच्च धावा (२५ एप्रिल २०२६ पर्यंत)३८० धावा - अभिषेक शर्मा (८ सामने) (सनरायझर्स हैदराबाद)३५७ धावा - वैभव सूर्यवंशी (८ समने) (राजस्थान रॉयल्स)३५७ धावा - केएल राहुल (७ सामने) (दिल्ली कॅपिटल्स)३४९ धावा - हेनरिक क्लासेन (८ सामने) (सनरायझर्स हैदराबाद)३२८ धावा - विराट कोहली (७ सामने) (रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू)३१२ धावा - ईशान किशन (८ सामने) (सनरायझर्स हैदराबाद).