IPL 2026 Playoff Scenario: RCB चं तिकीट पक्कं, आता उरल्या तीन जागा अन् ७ संघात शर्यत...; शेवटचा आठवडा ठरणार रोमांचक, जाणून घ्या समीकरण

IPL 2026 Playoff Marathi News: रविवारी (१७ मे) पहिल्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने पंजाब किंग्सला २३ धावांनी विजय मिळवला. त्यामुळे बंगळुरूने प्लेऑफमध्ये जागा पक्की केली आहे. दुसऱ्या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने राजस्थान रॉयल्सला ५ विकेट्सने पराभूत करत स्पर्धेतील आव्हान जिवंत ठेवले आहे. या सामन्यांनंतर आता प्लेऑफची शर्यत आणखी चुरशीची झाली आहे. आता साखळी फेरीतील अखेरचा आठवडा असून यामध्ये प्रत्येक सामन्यानंतर समीकरण बदलताना दिसणार आहेत. .IPL 2026 Points Table: दिल्ली कॅपिटल्सने घरच्या मैदानात राजस्थानचा उडवला धुव्वा; प्लेऑफच्या शर्यतीत चुरस वाढली.रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने १३ सामन्यांतील ९ सामन्यात विजय मिळवत १८ गुणांसह पाँइंट्स टेबलमध्ये अव्वल क्रमांक मिळवला आहे. त्यामुळे त्यांनी प्लेऑफमधील जागा पक्की केली आहे. आता त्यांना साखळी फेरीतील अखेरचा सामना सनरायझर्स हैदराबाद संघाविरुद्ध खेळायचा असून या सामन्यातून पहिल्या दोन क्रमांकांवर राहण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. पाँइंट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर गुजरात टायटन्स सध्या १३ सामन्यांतील ८ विजयांसह १६ गुण झाले आहेत. तिसऱ्या क्रमांकावर सनरायझर्स हैदराबाद असून त्यांनी १२ सामन्यांत १४ गुण मिळवले आहेत. चौथ्या क्रमांकावर सलग ६ पराभवांनंतरही पंजाब किंग्स कायम आहेत. त्यांनी १३ सामन्यांत १३ गुण मिळवले आहेत..राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स या दोन्ही संघांनी १२ सामन्यांतील ६ विजय मिळवत १२ गुण मिळवले आहेत. त्यांचा नेट रन रेटही सध्या ०.०२७ असा सारखा आहे. हे संघ पाच आणि सहा क्रमांकावर आहेत. दिल्ली कॅपिटल्सने १३ सामन्यांत १२ गुण मिळवले असून ७ व्या क्रमांकावर आहेत. त्यांचा नेट रेन रेट चेन्नई आणि राजस्थानपेक्षा कमी आहे. कोलकाता नाईट रायडर्स १२ सामन्यांत ११ गुणांसह ८ व्या क्रमांकावर आहेत. मुंबई इंडियन्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स प्रत्येकी १२ सामन्यांतील ८ गुणांसह अनुक्रमे नवव्या आणि दहाव्या क्रमांकावर आहेत..प्लेऑफसाठीचे समीकरणेबंगळुरूने प्लेऑफमधील स्थान पक्के केले असून मुंबई इंडियन्स आणि लखनौ सुपर जायंट्सचं आव्हान यापूर्वीच संपलं आहे. त्यामुळे सध्या प्लेऑफमधील तीन उरलेल्या जागांसाठी सध्या ७ संघ शर्यतीत आहेत.गुजरात टायटन्स - गुजरातचा शेवटचा साखळी सामना चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध २१ मे रोजी होणार आहे. हा सामना जिंकला, तर गुजरात प्लेऑफमधील जागा पक्की करेल. पण जर हरला, तरी त्यांना प्लेऑफची संधी आहे, कारण त्यांचा नेट रन रेट चांगला आहे.सनरायझर्स हैदराबाद - सनरायझर्स हैदराबादला १८ मे रोजी चेन्नईविरुद्ध आणि २२ मे रोजी बंगळुरूविरुद्ध सामना बाकी आहे. त्यांना प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी दोन्ही सामन्यात विजय गरजेचा आहे. पण एका सामन्यातील विजयासह देखील ते प्लेऑफमध्ये पोहचू शकतात. पण तसं झालं, तर त्यांना नेट रन रेट चांगला ठेवावा लागणार आहे..पंजाब किंग्स - पंजाब किंग्ससमोरील आव्हान मात्र कठीण झाले आहे. त्यांचे १३ गुणच आहेत. त्यांचा शेवटचा साखळी सामना २३ मे रोजी लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध होणार आहे. हा सामना जिंकला, तरी त्यांचे प्लेऑफमधील स्थान पक्के नाही. त्यांना ही आशा करावी लागेल की चेन्नई, राजस्थान या संघांनी किमान प्रत्येकी १ सामना पराभूत व्हावा. जर पंजाब पुढचा सामनाही हरले, तर मात्र त्यांचे आव्हान आणखी कठीण होईल.राजस्थान रॉयल्स - राजस्थान रॉयल्सचे १९ मे रोजी लखनौविरुद्ध आणि २४ मे रोजी मुंबईविरुद्ध सामना बाकी आहे. त्यांना प्लेऑफमध्ये जाण्यासाठी दोन्ही सामने चांगल्या फरकाने जिंकावेच लागतील. तसेच एक जरी सामना पराभूत झाले, तरी त्यांना इतरांच्या निकालावर अवलंबून रहावे लागणार आहे.चेन्नई सुपर किंग्स - चेन्नईला १८ मे रोजी सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध आणि २१ मे रोजी गुजरात टायटन्सविरुद्ध सामना खेळायचा आहे. चेन्नईला प्लेऑफमध्ये पोहोचायचे असेल, तर हे दोन्ही सामने मोठ्या फरकाने जिंकावे लागणार आहेत. कारण शेवटी नेट रन रेट महत्त्वाचा ठरणार आहे. एक जरी सामना हरला, तर त्यांना बाकी सामन्यांवर अवलंबून रहावे लागणार आहे..Virat Kohli चा धमाका सुरूच! IPL २०२६ मध्ये ५०० धावा पार करत घडवला इतिहास, जवळपासही कोणी नाही; स्वत:चाही विक्रम मोडला.दिल्ली कॅपिटल्स - दिल्ली कॅपिटल्सचा कोलकाताविरुद्ध २४ मे रोजी सामना बाकी आहे. हा सामना त्यांना जिंकावाच लागणार आहे, तेही मोठ्या फरकाने. तरीही त्यांचे प्लेऑफमधील स्थान पक्के नाही. त्यांना इतर संघांच्या निकालांवरही अवलंबून राहावं लागेल. चेन्नई, राजस्थान, कोलकाता आणि पंजाब यांनी त्यांचे सामने पराभूत व्हावे अशीच दिल्लीची अपेक्षा असेल.कोलकाता नाईट रायडर्स - कोलकाता नाईट रायडर्सचे २० मे रोजी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध आणि २४ मे रोजी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध सामना बाकी आहे. यातील एकही सामन्यात पराभव झाला, तरी कोलकाताचे आव्हान संपुष्टात येईल. त्यांना दोन्ही सामन्यात मोठ्या फरकाने विजय मिळवावा लागेल. याशिवाय पंजाब, चेन्नई, राजस्थान आणि दिल्ली यांनी त्यांचे सामने पराभूत व्हावे, अशी आशा करावी लागणार आहे.