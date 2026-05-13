IPL Playoff Race: गुजरातचं प्लेऑफमधील स्थान जवळपास निश्चित, तरी ८ संघात शर्यत; कोणाचा पत्ता होणार कट? पाहा काय सांगते टक्केवारी

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (IPL 2026) आता प्लेऑफसाठीची शर्यत आणखी रोमांचक झाली आहे. ही स्पर्धा आता अंतिम टप्प्यात असून साखळी फेरीतील अखेरचे काही सामने बाकी आहेत. त्यामुळे प्लेऑफमध्ये पोहचण्यासाठी शर्यतीत (Playoff Race) असलेल्या प्रत्येक संघाकडून जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. सुरुवातीला संघर्ष केलेल्या बऱ्याच संघांनाही लय सापडली आहे. त्यामुळे सामनेही अटीतटीचे होत आहेत. .IPL 2026 : हार्दिक पांड्याच्या 'हालचाली'वर मुंबई इंडियन्सचे बारीक लक्ष; धर्मशाला येथे संघासोबत जाण्यापासून थांबवले... नेमकं काय घडतंय?.पाँइंट्स टेबलची स्थितीनुकतेच मंगळवारी (१२ मे) गुजरात टायटन्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद (GT vs SRH) संघात सामना झाला, ज्यात गुजरातने ८२ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. गुजरातचा (Gujarat Titans) हा सलग पाचवा, तर १२ सामन्यांतील आठवा विजय होता. त्यामुळे गुजरातचे १६ गुण झाल्याने त्यांना पाँइंट्स टेबलमध्ये तर अव्वल स्थान मिळवलेच आहे, पण प्लेऑफमधील जागाही जवळपास पक्की केली आहे. तसेच सनरायझर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) मात्र तिसऱ्या क्रमांकावर घसरले आहेत. पाँइंट्स टेबलमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) आहे. हैदराबाद आणि बंगळुरू या दोन्ही संघांचे १४ गुण आहेत, पण हैदराबादपेक्षा बंगळुरूचा नेट रन रेट सरस आहे. पंजाब किंग्स सलग ४ पराभवानंतरही १३ गुणांसह चौथ्या स्थानावर टिकून आहेत. त्यापाठोपाठ चेन्नई सुपर किंग्स (१२), राजस्थान रॉयल्स (१२), दिल्ली कॅपिटल्स (१०), कोलकाता नाईट रायडर्स (९), मुंबई इंडियन्स (६) आणि लखनौ सुपर जायंट्स (६) हे संघ आहेत..प्लेऑफची शक्यताआयपीएलमध्ये १६ गुण हा जादूई आकडा मानला जातो. कारण बऱ्याचदा १६ गुण मिळणारे संघ प्लेऑफसाठी पात्र ठरतात. फार क्वचितच १६ गुण मिळणारे संघ प्लेऑफमधून बाहेर राहिले आहेत. ही गोष्ट लक्षात घेतली तर गुजरातने प्लेऑफमधील त्यांचे स्थान जवळपास निश्चित केले आहे. आता त्यांचा प्रयत्न पहिल्या दोन क्रमांकांवरच राहण्याचा असेल.दरम्यान, या सामन्यानंतर आता प्रत्येक संघासाठीची प्लेऑफची संभावित शक्यता बदलली आहे. या सामन्यापूर्वी गुजरातची ८०.२ टक्के शक्यता होती, ती आता थेट ९४.९ टक्के झाली आहे. मात्र सनरायझर्स हैदराबादची टक्केवारी ८० वरून ६५.७ टक्क्यांवर घसरली आहे. त्यांनी १२ पैकी ७ सामने जिंकलेत आणि ५ सामने हरलेत..सध्या मुंबई इंडियन्स (MI) आणि लखनौ सुपर जायंट्स (LSG) या दोन्ही संघांचे आव्हान संपले आहे, त्यामुळे ते प्लऑफच्या शर्यतीत नाहीत. मात्र अन्य आठही संघ अजूनही शर्यतीत असून अजूनही एकही संघाने अधिकृतपणे प्लेऑफमधील स्थान निश्चित केलेलं नाही. त्यामुळे जवळपास १६ हजारांहून अधिक समीकरणे प्लेऑफसाठी या ८ संघात तयार होत आहेत. एकूणच आता साखळी फेरीतील उर्वरित प्रत्येक सामना महत्त्वाचा आहे, तसेच प्रत्येक सामन्यानंतर समीकरण बदलणार आहेत..IPL 2026 Play Off Scenario: गुजरात टायटन्सचा सलग पाचवा विजय! सनरायझर्स हैदराबादला नमवून POINT TABLE मध्ये अव्वल, अनपेक्षित कलाटणी.तथापि, प्लेऑफ गाठण्याच्या शक्यतेची टक्केवारी पाहायची झाल्यास गुजरातपाठोपाठ सर्वाधिक संधी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडे आहे. त्यांनी सध्या ११ सामन्यांत ७ सामने जिंकून १४ गुण मिळवलेत. त्यांची प्लेऑफ गाठण्याची शक्यता ७९.७ टक्के आहे. सनरायझर्स हैदराबाद तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत, तर पंजाब किंग्सने (PBKS) ११ सामन्यांत १३ गुण मिळवले असून त्यांची प्लेऑफची शक्यता ६२.७ टक्के आहे. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आणि राजस्थान रॉयल्सही (RR) प्लेऑफसाठी दावेदार आहेत. चेन्नई सुपर किंग्सला प्लेऑफची ४२.८ टक्के शक्यता आहे, तर राजस्थान रॉयल्सला ४१.९ टक्के शक्यता आहे. कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) आणि दिल्ली कॅपिटल्सही (DC) शर्यतीत आहेत. मात्र त्यांची प्लेऑफची शक्यता अत्यंत कमी आहे. कोलकाताला ११ टक्के, तर दिल्लीकडे १.२ टक्के प्लेऑफची शक्यता आहे..आता या दोन आठवड्यात प्लेऑफचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे शर्यतीत असलेल्या ८ पैकी कोणते संघ अंतिम ४ संघात स्थान मिळवणार हे पाहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.