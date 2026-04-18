RCB vs DC: फॉर्ममध्ये असलेल्या बंगळुरूविरुद्ध अक्षर पटेलने जिंकला टॉस! बर्थडे बॉय केएल राहुलकडे असणार लक्ष; पाहा Playing XI

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत शनिवारी (१८ एप्रिल) डबल हेडर म्हणजेच दोन सामने होणार आहेत. यातील पहिला सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्स संघात खेळला जाणार आहे. हा सामना RCB संघाच्या घरच्या मैदानात एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. त्यामुळे आधीच फॉर्ममध्ये असणाऱ्या बंगळुरू संघाचं आव्हान अक्षर पटेलच्या नेतृत्वातील दिल्ली कॅपिटल्सला पेलावे लागणार आहे. .IPL 2026 Playoffs Scenario: कोलकाताचे आव्हान संपुष्टात? गुजरात टायटन्सकडून दारूण पराभव, Point Table मध्ये मोठा बदल.या सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्स संघाने नाणेफेक जिंकली असून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याने सांगितले चिन्नास्वामी स्टेडियमवर धावांचा पाठलाग करणे सोपे असल्याने हा निर्णय घेतला. या सामन्यासाठी दोन्ही संघांनी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल केलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी याआधीच्या त्यांच्या सामन्यांमध्ये खेळवलेलेच खेळाडू या सामन्यातही खेळवले आहेत.दरम्यान, केएल राहुलने गेल्यावर्षी याच ठिकाणी झालेल्या सामन्यात दिल्लीला नाबाद ९३ धावांची खेळी करत विजय मिळवून दिला होता. त्यामुळे या सामन्यातही त्याच्या कामगिरीकडे लक्ष असणार आहे, कारण हे त्याचे घरचे मैदानत आहे. विशेष म्हणजे आज त्याचा वाढदिवस देखील आहे. याशिवाय बंगळुरूचीही फलंदाजी तगडी असून विराट कोहली, रजत पाटिदार, देवत्त पडिक्कल हे सर्वच फलंदाज फॉर्ममध्ये आहेत. दिल्लीला त्यांची गोलंदाजीही सुधारावी लागणार आहे. .प्लेइंग इलेव्हन -रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, जोश हेजलवुडइम्पॅक्ट प्लेअर पर्याय - रसिक सलाम दार, व्यंकटेश अय्यर, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विकी ओस्तवाल.दिल्ली कॅपिटल्स - पथुम निसांका, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), समीर रिझवी, अक्षर पटेल (कर्णधार), डेव्हिड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, औकिब नबी दार, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमारइम्पॅक्ट प्लेअरचे पर्याय - विपराज निगम, आशुतोष शर्मा, करुण नायर, दुष्मंथा चमीरा, नितीश राणा..दिल्लीचे आत्तापर्यंत ४ सामने झाले आहेत, तर बंगळुरूचे ५ सामने झाले आहेत. दिल्लीने दोन सामने जिंकले आहेत आणि दोन सामने पराभूत झाले आहेत. दिल्ली पाँइंट्स टेबलमध्ये सहाव्या क्रमांकावर आहे. बंगळुरूने ५ सामन्यांपैकी ४ सामने जिंकले आहेत. ते सध्या दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत..आमने-सामने आकडेवारीदिल्ली कॅपिटल्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात आत्तापर्यंत ३३ सामने खेळवण्यात आले. बंगळुरू संघाने २० सामने जिंकले आहेत, तर दिल्लीने १२ सामने जिंकले आहेत. एका सामन्यांचा निकाल लागलेला नाही. शेवटच्या ५ सामन्यात बंगळुरूने ३ सामने जिंकले आहेत, तर दिल्लीने २ सामने जिंकले आहेत.