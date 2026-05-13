Cricket

RCB vs KKR: दरारा कायम, पण सुधारणाही आवश्यक; कोलकताविरुद्ध बंगळूरच्या फलंदाजांचा कस लागणार? पाहा संभावित Playing XI

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders: आयपीएल २०२६ स्पर्धेत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि कोलकाता नाईट रायडर्स संघात आज सामना होणार आहे. सगल ४ विजयांसह फॉर्ममध्ये असलेल्या कोलकाताच्या गोलंदाजांसमोर बंगळुरूच्या फलंदाजांचा कस लागण्याची शक्यता आहे.
IPL 2026 | RCB vs KKR

IPL 2026 | RCB vs KKR

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

IPL 2026, RCB vs KKR, Marathi News: आयपीएलच्या प्लेऑफधील स्थान अधिकृतपणे निश्चित करण्यासाठी गतविजेत्या बंगळूर संघाला फलंदाजीत सुधारणा करावी लागणार आहे. सलग चार विजय मिळवून प्रगती करत असलेल्या कोलकता नाईट रायडर्स संघाच्या गोलंदाजीसमोर त्यांचा कस लागू शकतो. या दोन संघात आज (१३ मे) सामना होणार आहे.

बंगळूरचा संघ १४ गुणांसह कालपर्यंत पहिल्या स्थानावर होता, परंतु गुजरात आणि हैदराबाद यांच्यातील लढतीनंतर ते दुसऱ्या स्थानावर आले आहेत. प्रथम प्लेऑफ निश्चित केल्यानंतर क्वॉलिफायर-१ हा सामना खेळण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न पहिल्या दोन स्थानात रहाण्याचा असेल.

IPL 2026 | RCB vs KKR
IPL 2026 Play Off Scenario: गुजरात टायटन्सचा सलग पाचवा विजय! सनरायझर्स हैदराबादला नमवून POINT TABLE मध्ये अव्वल, अनपेक्षित कलाटणी
Loading content, please wait...
Cricket
IPL
Cricket News
Cricket News in Marathi
Kolkata Knight Riders
indian premier league
cricket news today
IPL 2026
latest cricket news