RCB vs KKR: दरारा कायम, पण सुधारणाही आवश्यक; कोलकताविरुद्ध बंगळूरच्या फलंदाजांचा कस लागणार? पाहा संभावित Playing XI

IPL 2026, RCB vs KKR, Marathi News: आयपीएलच्या प्लेऑफधील स्थान अधिकृतपणे निश्चित करण्यासाठी गतविजेत्या बंगळूर संघाला फलंदाजीत सुधारणा करावी लागणार आहे. सलग चार विजय मिळवून प्रगती करत असलेल्या कोलकता नाईट रायडर्स संघाच्या गोलंदाजीसमोर त्यांचा कस लागू शकतो. या दोन संघात आज (१३ मे) सामना होणार आहे. बंगळूरचा संघ १४ गुणांसह कालपर्यंत पहिल्या स्थानावर होता, परंतु गुजरात आणि हैदराबाद यांच्यातील लढतीनंतर ते दुसऱ्या स्थानावर आले आहेत. प्रथम प्लेऑफ निश्चित केल्यानंतर क्वॉलिफायर-१ हा सामना खेळण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न पहिल्या दोन स्थानात रहाण्याचा असेल..IPL 2026 Play Off Scenario: गुजरात टायटन्सचा सलग पाचवा विजय! सनरायझर्स हैदराबादला नमवून POINT TABLE मध्ये अव्वल, अनपेक्षित कलाटणी.बंगळूरकडे एकापेक्षा एक सरस फलंदाज आहेत, परंतु सलग दोन पराभवानंतर मुंबई इंडियन्सविरुद्ध मिळवलेल्या विजयासाठी अखेरच्या चेंडूपर्यंत त्यांची दमछाक झाली होती. आयपीएल आता अंतिम टप्प्यात असताना त्यात सुधारणा होणे बंगळूर संघासाठी गरजेचे आहे. सर्व प्रमुख फलंदाज अपयशी ठरल्यानंतर कृणाल पंड्याने संघाला विजयापर्यंत नेले होते, तरीही भुवनेश्वर कुमारने अंतिम षटकात मारलेल्या षटकाराचा दिलासा मिळाला. अन्यथा हा सामनाही त्यांनी गमावला असता.बंगळूर संघाच्या फलंदाजीत सुधारणा होण्यासाठी कर्णधार रजत पाटीदारचे योगदान महत्त्वाचे आहे. आयपीएलच्या पहिल्या टप्प्यात त्याने जबरदस्त आक्रमक फलंदाजी करून लक्ष वेधले होते, परंतु गेल्या सहा सामन्यांत त्याला केवळ एकाच सामन्यात अर्धशतकी खेळी करता आलेली आहे. देवदत्त पडिक्कल आणि टीम डेव्हिड यांनाही आता निर्णायक योगदान द्यावे लागणार आहे..बंगळूरच्या फलंदाजीत असे चढउतार होत असताना गोलंदाजीत लय सापडलेल्या कोलकताच्या सुनील नारायण आणि वरुण चक्रवर्तीचा सामना करावा लागणार आहे. कार्तिक त्यागी, वैभव अरोरा आणि अनुकुल रॉयही प्रभावी ठरत आहे. अनुकुल रॉयची फिरकी तर चांगलेच यश मिळवून देत आहे.कोलकता संघाचे १० सामन्यात नऊ गुण झाले आहे. प्लेऑफ त्यांच्यासाठी कठीण असली तरी अशक्यही नाही. इतर संघांच्या निकालावर त्यांना लक्ष ठेवावे लागेल, परंतु उरलेले चारही सामने जिंकणे हे त्यांचे उद्दिष्ट असेल..रायपूरच्या खेळपट्टीने गोलंदाजांना दिलासाआयपीएलमधील इतर सर्व ठिकाणांच्या खेळपट्ट्यावर सहजपणे दोनशे धावा केल्या जात आहेत. गोलंदाजांची बेदम पिटाई होत आहे, परंतु रायपूरच्या खेळपट्टीवर १६७ धावांच्या आव्हानासमोरही अखेरच्या चेंडूपर्यंत संघर्ष करावा लागला होता. ही खेळपट्टी कोलकताच्या गोलंदाजांसाठी उपयुक्त ठरेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे बंगळूर संघातील फलंदाजांना सावध राहावे लागेल.दुसरीकडे कोलकता संघातील फलंजांनाही कष्ट करावे लागतील. कारण भुवनेश्वर कुमार आणि जॉश हॅझलवूड हे बंगळूर संघाचे प्रमुख वेगवान गोलंदाज कमालीचे फॉर्मात आहेत. मुंबईविरुद्ध भुवनेश्वरकुमारने चार विकेट मिळवून सुरुवातीला मोठे धक्के दिले होते. त्याने रोहित शर्मा आणि सूर्यकुमार यादव यांना बाद केले होते.कोलकता संघाचा कर्णधार अजिंक्य रहाणे, फिन अलेन, अनुकुल रॉय, अंगक्रिश रघुवंशी आणि रिंकू सिंग यांना फलंदाजीत योगदान द्यावे लागणार आहे, तरच त्यांच्या विजयाच्या आशा कायम असतील. तसेच कॅमेरून ग्रीनकडून अष्टपैलू कामगिरी अपेक्षित असेल..IPL 2026 : हार्दिक पांड्याच्या 'हालचाली'वर मुंबई इंडियन्सचे बारीक लक्ष; धर्मशाला येथे संघासोबत जाण्यापासून थांबवले... नेमकं काय घडतंय?.आजचा सामनारॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर वि. कोलकता नाईट रायडर्सवेळ - सायंकाळी ७.३० पासून.ठिकाण - रायपूरसंभावित प्लेइंग इलेव्हन-रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - विराट कोहली, जेकब बेथेल, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कर्णधार), रोमारियो शेफर्ड, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), टिम डेव्हिड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हॅझलवूड, सुयश शर्मा, रसिक सलाम दारकोलकाता नाईट रायडर्स - अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), फिन ऍलन, अंगक्रिश रघुवंशी (यष्टीरक्षक), कॅमेरॉन ग्रीन, रोवमन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंग, सुनील नरेन, अनुकुल रॉय, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती.