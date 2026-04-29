Riyan Parag Vaping: परागच्या 'दम मारो दम'ने BCCI चा निघाला धूर... वादावर दिली पहिली प्रतिक्रिया... RR कॅप्टनचं काही खरं नाही

Rajasthan Royals captain controversy IPL 2026: भारतीय क्रिकेटपटूला तुम्ही ड्रेसिंग रूममध्ये कधी व्हॅपिंग करताना पाहिलं होतं का? पण, इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये हे दृश्य पाहायला मिळालं. पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान पराग व्हॅपिंग करताना पकडला गेला. २२३ धावांचा पाठलाग करताना RRने शानदार विजय मिळवला, परंतु रियानच्या कृतीकडे सर्वांचे लक्ष वळले. त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI) तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे..कायद्यानुसार हा गुन्हा...IPL मध्ये विशिष्ट निर्धारित केलेल्या जागांव्यतिरिक्त ड्रेसिंग रुम आणि स्टेडियमच्या परिसरात ध्रुमपान करण्यात मनाई आहे. त्यामुळे जर रियान परागच्या फुटेजची पडताळणी झाली आणि यात तो दोषी आढळला, तर त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते. यामध्ये कारवाई म्हणून दंड, अधिकृत चेतावणी, आचारसंहिता कार्यवाही किंवा गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार पुढील शिस्तभंगाची कारवाई यांचा समावेश आहे..व्हॅपिंग उपकरणे भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंधक कायदा २०१९ (PECA) अतंर्गत येतात. कायद्यानुसार भारतात ई-सिगारेट किंवा व्हॅपचे उत्पादन, विक्री, खरेदी, आयात, निर्यात आणि जाहिरात यावर बंदी आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास साधारण १ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा १ लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही गोष्टी अशी शिक्षा होऊ शकते. तसेच त्यानंतरही गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५ लाखांपर्यंतचा दंड होऊ शकते..Riyan Parag: 1 लाख दंड, 1 वर्षाचा कारावास! रियान पराग वादात अडकला 'तो' व्हॅपिंग कायदा काय? भारतात बंदी का?.बीसीसीआय म्हणते...इंडियन एक्सप्रेसमधील एका वृत्तानुसार कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित खेळाडूकडून स्पष्टीकरण मागितले जाईल. "आम्ही या विषयावर रियानकडून स्पष्टीकरण मागणार आहोत, कारण व्हॅपिंगला परवानगी नाही. त्याच्या स्पष्टीकरणावर कारवाई अलवंबून आहे. आयपीएल त्याबाबतचा निर्णय घेईल," असे बीसीसीआयच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले..माजी आंतरराष्ट्रीय पंच अनिल चौधरी हे म्हणाले की, मला कायदेशीर बाबींची माहिती नाही. कधीकधी हे कॅमेरे कुठेही जाऊ शकतात, त्यामुळे सर्व खेळाडूंनी खूप सावधगिरी बाळगली पाहिजे. मला वाटते की टीव्हीवर चांगल्या गोष्टी दाखवल्या पाहिजेत आणि आपण इतर गोष्टींऐवजी खेळावर चर्चा केली पाहिजे.