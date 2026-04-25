IPL 2026 : वैभव सूर्यवंशीचं वादळी शतक अन् RR चा धावांचा डोंगर! कमिन्सच्या नेतृत्वात SRH पहिला विजय मिळवणार?

RR vs SRH Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धेत शनिवारी (२६ एप्रिल) दुसरा सामना राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद संघात जयपूरमध्ये खेळवला जात आहे. या सामन्यात राजस्थानकडून (Rajasthan Royals) वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) फटकेबाजी करताना शतक केले. त्यामुळे राजस्थानने हैदराबादसमोर २२९ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. दरम्यान हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) या हंगामात पहिल्यांदाच पॅट कमिन्सच्या (Pat Cummins) नेतृत्वात खेळत आहे. त्याने दुखापतीतून सावरत या सामन्यातून क्रिकेटमध्ये पुनरागमन केले आहे. .IPL 2026, RR vs SRH: सनरायझर्स हैदराबादने अचानक कर्णधार बदलला! नवा कॅप्टन टॉस जिंकून ईशान किशनबद्दल काय म्हणाला?.या सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे राजस्थान रॉयल्स प्रथम फलंदाजीला उतरले. राजस्थानकडून पहिल्याच षटकात वैभवने आक्रमक सुरुवात गेली. या हंगामात हैदराबादविरुद्ध झालेल्या मागच्या सामन्यात प्रफुल हिंगने वैभवला शून्यावर बाद केलं होतं. पण यावेळी प्रफुलच्याच पहिल्या षटकात वैभवने सलग ४ षटकार मारले. त्यामुळे राजस्थानची सुरुवात आक्रमक झाली होती. तिसऱ्या षटकापर्यंत ४० धावा पार झाल्या होत्या, पण तिसऱ्या षटकात सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल १० धावांवर बाद झाला. त्याला ईशान मलिंगाने माघारी धाडले..पण नंतर वैभवला ध्रुव जुरेलची साथ मिळाली. एका बाजूने वैभवने वादळी खेळ केला असताना दुसरी बाजू ध्रुव जुरेलने सांभाळली. या दोघांमध्ये ६२ चेंडूतच ११२ धावांची भागीदारी झाली. यादरम्यान १५ चेंडूत वैभवने अर्धशतक पूर्ण केले. त्यानंतर ध्रुव जुरेलचेही अर्धशतक झाले. पण अर्धशतकानंतर जुरेल १३ व्या षटकात नितीश रेड्डीच्या गोलंदाजीवर अनिकेत वर्माच्या हातून झेलबाद झाला. त्याने ३५ चेंडूत ८ चौकार आणि १ षटकारासह ५१ धावा केल्या..त्याने नंतर रियान परागला साथीला घेतले. वैभवने १४ व्या षटकात साकिब हुसैनच्या गोलंदाजीवर षटकार मारत शतक पूर्ण केले. त्याने ३६ चेंडूत शतक केले. हे त्याचे दुसरे शतक ठरले. तसेच आयपीएलमधील तिसरे सर्वात वेगवान शतक ठरले. पण शतकानंतर पुढच्याच चेंडूवर तो पायचीत झाला. त्याने ३७ चेंडूत ५ चौकार आणि १२ षटकारांचा पाऊस पाडताना १०३ धावा केल्या..IPL 2026: 16 चौकार, 9 षटकार... KL Rahulचे दीडशतक! १९ वर्षात कोणत्याच भारतीयाला न जमकलेला पराक्रम, Orange Cap ही मिळवली.तो बाद झाल्यानंतर रियान परागला १७ व्या षटकात पॅट कमिन्सने ७ धावांवर त्रिफळाचीत केले. पण डनोवन फरेराने आक्रमक खेळ केला. मात्र त्याचाही अडथळा १९ व्या षटकात ईशान मलिंगाने दूर केला. त्याने १६ चेंडूत ३ चौकार आणि ३ षटकारांसह ३३ धावा केल्या. त्यानंतर अखेरच्या षटकात प्रफुल हिंगेने शिमरॉन हेटमायरला ११ घावांवर बाद केले. अखेर रवींद्र जडेजा ४ धावांवर आणि जोफ्रा आर्चर २ धावांवर नाबाद राहिला. त्यामुळे हैदराबादने २० षटकात ६ बाद २२८ धावा केल्या.सनरायझर्स हैदराबादकडून गोलंदाजी करताना ईशान मलिंगाने २ विकेट्स घेतल्या. प्रफुल हिंगे, पॅट कमिन्स, साकिब हुसैन आणि नितीश रेड्डी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.