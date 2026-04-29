मुंबई इंडियन्ससाठी Vaibhav Sooryavanshi, तुमची साथ सोडू शकतो; राजस्थान रॉयल्स, 'पोस्टर बॉय'वर लक्ष ठेवा, ३० कोटी...

Stuart Broad statement on Vaibhav Sooryavanshi contract rules : वैभव सूर्यवंशीने आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीची यशस्वी सुरुवात केली आहे आणि त्याची वाढती लोकप्रियता पाहता, हा तरुण खेळाडू भारतीय क्रिकेटचा भविष्याचा सुपरस्टार बनू शकतो, असे सर्वांना वाटतेय. वैभवच्या लोकप्रियतेमुळे, राजस्थान रॉयल्स संघदेखील इंडियन प्रीमियर लीग ( IPL) मधील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या संघांपैकी एक बनला आहे. वैभवने मिळवलेली लोकप्रियता अभूतपूर्व आहे. RR ने त्याला आयपीएल २०२४ च्या मेगा लिलावात १.१ कोटी रुपयांना विकत घेतले आणि तेव्हा त्याने इतिहास नोंदवला... तो आजतागायत अनेक विक्रम नोंदवत चालला आहे..पण, वैभव जेव्हा आयपीएल लिलावात उतरण्याचा निर्णय घेईल तेव्हा काय होईल? १५ वर्षीय आक्रमक फलंदाजाला घेण्यासाठी सर्व फ्रँचायझी जोर लावतील आणि तो आयपीएल इतिहासातील सर्वात महागडा खेळाडू बनू शकतो, कदाचित त्याच्यासाठी ३० कोटींहून अधिकची बोलीही लागू शकते. त्यामुळे या युवा खेळाडूला सांभाळून ठेवण्याचा सल्ला राजस्थान रॉयल्सला दिला गेला आहे. इंग्लंडचा माजी वेगवान गोलंदाज स्टुअर्ट ब्रॉडने RR ला आठवण करून दिली की, वैभव कोणत्याही कराराने बांधलेला नाही आणि वेळ आल्यावर हा तरुण खेळाडू आपले इतर पर्याय नक्कीच आजमावून पाहू शकतो. त्यात मुंबई इंडियन्ससारखा संघ आघाडीवर असू शकतो..IPL 2026, Video: तुझ्या बॅटमध्ये AI चीप आहे? वैभव सूर्यवंशीच्या उत्तरानं टीका करणाऱ्या पाकड्यांची बोलती होईल बंद.राजस्थान रॉयल्सच्या स्काउटिंग प्रणालीला सलाम. जेव्हा त्यांनी वैभवला लिलावात करारबद्ध केलं, तेव्हा तो १४, कदाचित १३ वर्षांचा असेल. अव्वल दर्जाच्या लीगमध्ये इतक्या लहान वयाच्या खेळाडूला करारबद्ध केल्यानं, तेव्हा मला विचित्र वाटलं होतं. ते त्याला फक्त ३ वर्षांसाठीच संघात ठेवणार आहेत का, असा मला प्रश्न पडला होता. मी त्यांच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. कारण, तुम्ही त्याला १० वर्षांच्या करारावर घेऊ शकत नाही; तो कधीही मुंबई इंडियन्ससाठी संघ सोडून जाऊ शकतो," असं ब्रॉड इंग्लंडचा फलंदाज जॉस बटलर याच्यासोबत एका पॉडकास्टवर गप्पा मारताना म्हणाला..वैभव सूर्यवंशीने यंदाच्या आयपीएलमध्ये ९ सामन्यांत २३८.०९ च्या स्ट्राईक रेटने ४०० धावा केल्या आहेत आणि ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत तो अव्वल स्थानावर आहे. त्याने १ शतक व २ अर्धशतक झळकावले आहे. ब्रॉडने असेही म्हटले की, जर वैभवने लिलावात सहभाग घेण्याचा निर्णय घेतला, तर बऱ्याच फ्रँचायझी त्याच्यासाठी पैशांचा पाऊस पाडतील. कदाचीत तो ३० कोटी घेणारा पहिला खेळाडूही ठरू शकतो..वैभव सूर्यवंशीची आतापर्यंतची आयपीएल कारकीर्द पाहिल्यास त्याने एकूण १६ सामन्यांत २२४.८३चा स्ट्राईक रेट व ४०.७५ च्या सरासरीने ६५२ धावा केल्या आहेत. त्यात २ शतकं व ३ अर्धशतकं आहेत.