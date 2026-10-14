IPL 2027 Trade: यॉर्करने भल्याभल्यांना गार करणारा गोलंदाजाचं SRH संघात पुनरागमन, पण कोटींचं नुकसान; दिल्ली कॅपिटल्ससोबत मोठी ट्रेड

Sunrisers Hyderabad & Delhi Capitals IPL player trade: आयपीएल २०२७ स्पर्धेला अजून वेळ असला तरी फ्रँचायझींची संघबांधणीसाठी तयारी सुरू आहे. आयपीएल २०२६ स्पर्धा संपल्यापासूनच पुढच्या हंगामापूर्वी मोठे ट्रेड होताना दिसत आहेत. आता आणखी एक मोठी खेळाडूंची ट्रेडिंग सनरायझर्स हैदराबाद आणि दिल्ली कॅपिटल्स संघात झाली आहे. या दोन संघांनी डावखुरा वेगवान गोलंदाज टी नटराजन (T Natarajan) आणि लेग स्पिनर झिशन अन्सारी (Zeeshan Ansari) यांचे ट्रेडिंग केले आहे. .IPL 2027 पूर्वी दिल्ली कॅपिटल्सचा मोठा निर्णय; युवराज सिंगकडे प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी.यॉर्कर चेंडू टाकण्यासाठी प्रसिद्ध असलेला ३५ वर्षीय टी नटराजन याचे सनरायझर्स हैदराबाद संघात पुनरागमन झाले आहे. तो २०२५ आणि २०२६ या दोन हंगामात दिल्ली कॅपिटल्स संघात खेळला होता. त्याआधी तो २०२० ते २०१४ हंगामात सनरायझर्स हैदराबाद संघाकडून खेळला होता. २०२४ मध्ये त्याने १४ सामन्यात १९ विकेट्सही घेतल्या होत्या..पण त्यानंतर २०२५ आयपीएल हंगामाआधी झालेल्या लिलावात दिल्लीने त्याला १०.७५ कोटींमध्ये खरेदी केले होते. तो दिल्लीकडून दोन वर्षे खेळल्यानंतर आता पुन्हा ट्रेड होऊन हैदराबादमध्ये परतला आहे, मात्र त्या ५.७५ कोटींच्या नुकसानीसह तो हैदराबादमध्ये परतत आहे. हैदराबादने त्याच्या ट्रेडसाठी दिल्लीला ५ कोटी रुपये मोजले आहेत..दरम्यान, २६ वर्षीय झिशन अन्सारी आता आयपीएल २०२७ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळताना दिसेल. सनरायझर्स हैदराबादसाठी त्याने २०२५ आयपीएलमध्ये पदार्पण केले होते. या हंगामात तो १० सामने खेळला होता आणि ६ विकेट्स घेतल्या होत्या. २०२६ मध्ये तो खेळला नाही. पण आता दिल्लीमध्ये तो फिरकी गोलंदाजी आक्रमणात सखोलता देऊ शकतो. दिल्ली कॅपिटल्सने अन्सारीसाठी ४० लाख रुपये मोजले आहेत. हैदराबादनेही अन्सारीला ४० लाखातच खरेदी केले होते. त्यामुळे याच किंमतीत तो दिल्लीमध्ये आता सामील होणार आहे..IPL 2027 Trade : एक मोठा खेळाडू Mumbai Indians च्या ताफ्यात येतोय? भविष्याचा कर्णधार म्हणून सक्षम पर्याय; आश्चर्यचकित करणारी Deal.दिल्लीने आयपीएल २०२७ मध्ये सौरव गांगुलीच्या प्रशिक्षणात खेळणार आहे. यापूर्वीच दिल्लीने रिषभ पंतलाही ट्रेडच्या माध्यमातून लखनौ सुपर जायंट्सकडून आपल्या संघात पुन्हा घेतले आहे. त्यामुळे दिल्लीसाठी अन्सारी आणि नटराजन हे देखील मोठे ट्रेड होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.