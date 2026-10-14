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IPL 2027 Trade: यॉर्करने भल्याभल्यांना गार करणारा गोलंदाजाचं SRH संघात पुनरागमन, पण कोटींचं नुकसान; दिल्ली कॅपिटल्ससोबत मोठी ट्रेड

Sunrisers Hyderabad Seal Pre-Season IPL 2027 Trade with Delhi Capitals: आयपीएल २०२७ पूर्वी मोठे ट्रेड होताना दिसत आहेत. नुकतेच सनरायझर्स हैदराबाद आणि दिल्ली कॅपिटल्स या संघांनी दोन खेळाडूंचे ट्रेड केले आहेत.
T Natarajan Returns to SRH from Delhi Capitals | IPL 2027 Trade

T Natarajan Returns to SRH from Delhi Capitals | IPL 2027 Trade

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Sunrisers Hyderabad & Delhi Capitals IPL player trade: आयपीएल २०२७ स्पर्धेला अजून वेळ असला तरी फ्रँचायझींची संघबांधणीसाठी तयारी सुरू आहे. आयपीएल २०२६ स्पर्धा संपल्यापासूनच पुढच्या हंगामापूर्वी मोठे ट्रेड होताना दिसत आहेत.

आता आणखी एक मोठी खेळाडूंची ट्रेडिंग सनरायझर्स हैदराबाद आणि दिल्ली कॅपिटल्स संघात झाली आहे. या दोन संघांनी डावखुरा वेगवान गोलंदाज टी नटराजन (T Natarajan) आणि लेग स्पिनर झिशन अन्सारी (Zeeshan Ansari) यांचे ट्रेडिंग केले आहे.

T Natarajan Returns to SRH from Delhi Capitals | IPL 2027 Trade
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