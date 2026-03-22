MI vs CSK: 'चेन्नई सुपर किंग्स नाही, तर मुंबई इंडियन्सच IPL मधील सर्वोत्तम संघ,कारण...' इरफान पठाणने स्पष्टच सांगितलं

Irfan Pathan Picks MI Over CSK as the Greatest IPL Team: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) स्पर्धेच्या इतिहासातील सर्वाधिक यशस्वी संघांमध्ये मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स या संघाचे नाव नेहमीच घेतले जाते. या दोन्ही संघांनी या स्पर्धेत नेहमीच आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. दोन्ही संघांनी आत्तापर्यंत प्रत्येकी पाचवेळा आयपीएलची ट्रॉफी उंचावली आहे. त्यामुळे या दोन्ही संघांपैकी सर्वोत्तम संघ कोणता याबाबत नेहमीच चाहत्यांमध्ये वाद होत असतात. आता यातच भारताचा माजी क्रिकेटपटू इरफान पठाणने (Irfan Pathan) याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने चेन्नई सुपर किंग्सऐवजी (Chennai Super Kings) मुंबई इंडियन्सची (Mumbai Indians) निवड केली आहे, त्याने कारणही सांगितले आहे. .पाकिस्तानचा फ्लॉप शो! PSL ला लाथ मारत खेळाडूंची IPL ला पसंती, आता स्पर्धेसाठी स्टेडियमही राहणार रिकामं.इरफानच्या मते भारतीय क्रिकेटसाठी मुंबई इंडियन्सचे योगदान चेन्नई सुपर किंग्सपेक्षा अधिक राहिले आहे. मुंबई इंडियन्सने अधिक मॅच विनर्स भारतीय संघाला दिले आहेत. त्यामुळे चेन्नई सुपर किंग्सपेक्षा ते वरचढ आहेत. .इरफानने जिओहॉटस्टारशी बोलताना म्हटले की 'चेन्नई सुपर किंग्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यातील सर्वोत्तम संघ निवडणे, नेहमीच कठीण राहिले आहे. चेन्नई सुपर किंग्सने २०१० पासून ट्रॉफी जिंकायला सुरावत केली. त्यांनी २०१० आणि २०११ मध्ये सलग दोन ट्रॉफी जिंकल्या, तेव्हा असं करणारा तो पहिला संघ होता. पण जेव्हा मुंबईने २०१३ मध्ये ट्रॉफी जिंकायला सुरुवात केली, तेव्हा त्यांनी एका आड एक वर्षाने ट्रॉफी जिंकली. त्यांनी २०१९ आणि २०२० असे सलग दोन वर्षी ट्रॉफी जिंकली.''पण मला जे मुंबई इंडियन्सबद्दल आवडले, ते म्हणजे त्यांचे भारतीय क्रिकेटसाठीचे योगदान. त्यांनी भारतीय क्रिकेट संघासाठी जे मॅच विनर्स तयार केले, ते अफलातून आहेत. तुम्ही ते कसे साध्य करू शकता? तर पहिल्यांदा तुम्हाला फ्रँचायझीला मोठं करावं लागतं. दुसरं म्हणजे तुमच्याकडे जसा संघ आहे, तो संघ घेऊन चांगले निकाल लावावे लागतात.'.इरफान पुढे म्हणाला, 'अगदी आत्ताही मुंबई इंडियन्सकडे उत्तम संघ आहे., गेल्यावर्षीही ते सहज ट्रॉफी जिंकू शकत होते, पण ते काही कारणाने जिंकू शकले नाहीत. चेन्नई सुपर किंग्सकडे चार भारतीय कर्णधार नाहीत, मुंबई इंडियन्सकडे आहेत. त्यादृष्टीने संघ एकत्र करून आणि योगदानाच्या मोठ्या कारणाने मला वाटते की मुंबई इंडियन्स सर्वोत्तम आयपीएल संघ आहे.''मला माहित आहे चेन्नई सुपर किंग्स नेहमीच म्हणतील ते सुद्धा सर्वोत्तम आहेत, त्यांनीही पाच ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. त्यात काहीच शंका नाही आणि यात नेहमीच वाद असेल, आणि तो वाद योग्यह आहे. पण मला वाटते की मुंबई इंडियन्स किंचित पुढे आहे कारण त्यांनी खूप चांगले क्रिकेटपटू दिले आणि प्रतिभाशाली युवा खेळाडू भारतीय क्रिकेटला दिले.'.माशी शिंकली…! IPL 2026 ला सुरुवात होण्यापूर्वीच CSK च्या स्टार खेळाडूने माघार घेतली, दुखापतीमुळे संपूर्ण हंगामाला मुकणार.मुंबई आणि चेन्नई या संघांचा विचार करायचा झाल्यास, मुंबईच्या स्काऊटने नेहमीच युवा प्रतिभेला शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर चेन्नई सुपर किंग्सने २०२५ पर्यंत अनुभवाला अधिक महत्त्व दिलेले दिसले आहे. त्यामुळे मुंबईच्या संघाकडून अनेक युवा खेळाडू खेळले, तर चेन्नईसाठी अनेक अनुभवी खेळाडू खेळताना दिसले. मात्र २०२६ पासून चेन्नईने आपली रणनीती बदलल्याचे दिसले आहे. त्यांनी अनेक युवा खेळाडूंना संघात स्थान दिले आहे.